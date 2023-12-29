豺狼影音介紹https://youtu.be/B5RNLuLRoKg

醇串食代居酒屋特色介紹

中和在地人竟然現在才發現~~位於中和景安捷運站(中和新蘆線.環狀線),有一家超有特色的調酒居酒屋~~醇串食代

醇串食代就在景安捷運站出站對面往左走三分鐘就可達,經過店門口就是這比卡丘招牌吸引了我的眼球,旁邊還有一台偉士牌又有一台小精靈電玩.地上還有跳格子..哇!這不就是我的童年嗎?

看了一下菜單介紹,原來這是一家調酒串燒居酒屋,好特別唷!又是串燒?又是調酒?又是居酒屋?立馬讓我想進去瞧一瞧!!

餐廳內部環境

走進店裡我的眼睛張更大了,有好多電影老照片.復古戲院.童年的童玩.零食.飲料還有小時候阿嬤才有的陳設老電視.老窗戶.老電視.老電扇.視力檢查表.彈珠台~~天啊!不知不覺我眼眶有點紅潤..這真的是五六年級童年的回憶

不誇張我還沒坐下來已經秒殺手機記憶體約莫10分鐘...腦中立刻想到下次同學聚會.閨蜜聚會.同事聚會...我一定要帶大家來這裡,這環境太特別相信大家一定很有FU(接下來照片有點多因為一張都捨不得刪都想分享)

這兩個老窗戶我特別想介紹一下,我覺得像小時候看的皮影戲,還記得小時候沒甚麼玩具可以玩,每天晚上七點半(播新聞時間啦!!)都跟鄰居小孩聚在一起大家演布袋戲.皮影戲

老闆特別說了這兩幅的意境~~左邊是情侶或夫妻在用餐,右邊是全家人一起用餐~~好可愛!!



哈哈!從小一定會認識的視力檢查表.還有老電影院的售票口,右邊這個門的對聯也很用心唷~(推開他其實是洗手間喔!)

座位除了2~6人的座位區外,吧檯我覺得蠻符合調酒更格也蠻適合一個人下班來吃點小菜喝點小酒或調酒唷!而且還可以看到師傅做菜的情形跟調酒師聊聊唷!

特色菜單

喔!連菜單都很有特色唷!第一張是調酒的酒單,第二張是特色的綜合考串唷!第三張特色調酒還有滿額優惠送小菜唷!



當然醇串食代的餐點串燒小菜飲料種類非常多,他們是採用掃碼線上點餐,還有非常多種的支付方式唷!

有沒有發現醇串食代的價位真的超級平價的!!無法一一羅列,詳細菜單以店家公告為主唷!

豺狼小幫手美食推薦

炒香菇水蓮:看似非常家常的水蓮，但是吃起來跟自己做的完全不一樣爽脆的水蓮搭上香菇.蒜片非常適合下酒



綜合串燒:我們的是鹽烤二節翅.明太子雞肉串.醬烤雞膝蓋.鹽蔥梅花豬.番茄培根捲,這五種組合每一串口感我都很喜歡,其中番茄培根捲我超喜歡烤掉培根多餘的油脂再搭上烤過的番茄自帶酸甜解膩



燒鳥丸:這是高級的日式燒鳥店都會出現的雞肉丸，利用雞絞肉搭配雞軟骨剁碎做成的肉餡吃起來非常好吃

起司地瓜:沒講我還以為是櫛瓜呢?起司地瓜吃起來一點都不會乾，一口咬下除了可以吃得到起司以及燒烤料的鹹香以外還可以吃的到地瓜本身的甜味這道我大推!!



鹽烤牛小排:因為放了比較久我一開始還以為會不會太硬，結果一口咬下依舊保持著軟嫩的口感，燒烤料的風味我也非常喜歡



酒蒸蛤蜊:他如果沒有特別介紹我還以為居酒屋裡面有賣蛤蜊湯好神奇哦，蛤蜊雖然不大顆但是每一顆都是鮮味飽滿

鹽烤中卷:最後一定要跟大家分享的一道就是醇串食代的鹽烤中卷我真的覺得大家來的時候最好一定要一人點一隻，吃起來才會過癮唷!中卷的肉質很厚實，吃起來超級過癮



醇串食代特色的調酒瑪莉喵:XO白蘭地加水蜜桃的香味喝起來完全感受不到酒精,但還是有點後勁唷!



醇串食代特色的調酒黑暗騎士:這杯是用巧克力跟威士忌的風味酒感稍微比較重一點，搭著上面附的蝙蝠型餅乾一起吃很有特色喔!喝起來有濃香巧克力的甜味很順口

餐後食記分享

醇串食代店面的裝修佈置我覺得會讓五六年級的朋友有很多的回憶與感動,還有很多童年玩具零食都讓我非常驚艷覺得特別有趣,

相信自己同齡的朋友也都會很喜愛,大家可以一起享受小時候最單純自由與世無爭的快樂，一口肉一口酒一起重溫一夜舊夢。所以很適合邀朋友一起聚會聊天

另外他們的菜品品項很多口味也很台式風味,以料理帶出食材的好味道，沒有過多的調味，大人小孩都可以吃唷!

而醇串食代的負責人之一還曾經經營過酒吧,所以特別設計了一整套專屬的特色調酒,相較一般燒烤居酒屋我覺得特色調酒是很大的賣點

今天喝的兩款我都很喜歡,我自己更喜歡瑪莉喵多一點點,他甜甜的沒有很濃的酒味而且很順口好喝~~唷!!

還是要提醒大家!喝酒不開車!開車不喝酒!醇串食代就在景安捷運站旁非常方便不用開車唷!也不怕喝醉喔!

醇串食代的燒烤菜品價位都算親民所以很推薦大家唷~~

餐廳地址資訊

醇串食代

地址:新北市中和區景平路311號

豺狼料理YouTube訂閱https://www.youtube.com/@wolf10300/videos

大家可以許願唷~想看我們去哪裡吃?哪裡玩?可以告訴我們唷~

三隻小熊吃喝玩樂部落格訂閱https://beshal.pixnet.net/blog

文章標籤