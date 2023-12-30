餐廳：三幕 Tarpu タープ

地址：嘉義市東區中山路89號

電話：0937 365 927

營業時間：11:00~20:00

粉絲團：https://www.facebook.com/TARPU202308

IG： https://www.instagram.com/tarpu_2023/

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已經許久沒去嘉義的我，這次難得因為朋友公司開幕的邀約快閃了一趟，在IG上隨便划到了這間剛剛才新開幕沒多久的三幕 Tarpu タープ，主打這一兩年特別風行的露營風設計風格，目前是專賣咖哩飯，於是決定來插個旗!

在大馬路旁就能看見三幕 Tarpu タープ獨棟黑白灰色系帶有和洋風格的建築，目前試營運不知道結束了沒，初期可能還有一些需要磨合和調整的部分，所以餐點內容以現場為準，三幕 Tarpu タープ是三位分別擅長日式、義式和中華料理的主廚共同開發菜色，不過目前暫時看起來是以日系咖哩路線為主，咖啡飲品合作的部分則是好像有些異動。

三幕 Tarpu タープ戶外部分用白色石頭鋪滿，以露營風格的座位裝飾，還有彷彿營火的設置。

三幕 Tarpu タープ店內是一個長形方塊空間，整體簡潔走灰色系結合金屬材質冷調，我自己特別喜歡靠窗這邊有點像是外推的結構，上方有一排的天窗讓這邊的採光特別充足，室內靠牆的一邊有一排正常高度的桌椅，其他的部分則是以Outdoor露營風桌椅擺設，最近有不少走這個路線風格的店家，但也不得不說雖然很好看但其實不好坐，用餐的高度會不太舒適，如果是純喝飲料會比較適合。

三幕 Tarpu タープ的杯子和餐具都延續了露營風格的不鏽鋼材質。

這次我點的是海鮮咖哩飯，擺盤方式因為把咖哩醬和炸物都另外裝盛，看起來反而有點像印度咖哩的風格，但味道上還是比較類似日式咖哩的，我覺得剛開始看到的時候，在整體呈現上有點意圖不明，因為炸物還有一個額外的像是海鮮常用的塔塔醬，會不太確定是希望我把炸物分開吃還是混著咖哩醬一起吃，雖然兩種吃法都不錯也可以一餐兩吃? 三幕 Tarpu タープ的海鮮咖哩我要特別誇獎的是，之前我在其他咖哩店像是老王咖哩或是員林的美保咖哩，都只有炸牡蠣或是炸蝦的單獨咖哩，而三幕 Tarpu タープ的海鮮咖哩同時有炸蝦、炸牡蠣和炸竹筴魚，一次享有三種炸海鮮，真的是很值得推一波!

這天用餐到中午就湧入了不少客人，不過也出現了大家不想坐露營座位用餐的狀況，相信之後店家可能還會針對營運做些調整，但基本上設計風格明確、食物也算有在水準之上，是會讓人期待調整好之後的完全體樣貌的!

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