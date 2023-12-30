明星最愛的彌月油飯「冊子」果然不是浪得虛名！除了網路口碑一致好評熱銷的五種口味油飯外（麻油雞、櫻花蝦、麻辣油飯、栗子經典油飯、素油飯），新推出的 2024冊中畫龍點金珠年菜四件組 真的是身邊所有親朋好友吃過都說讚！剛好的份量很適合小家庭。除了鹹食外也有甜點伴手禮，過年送禮也很適合唷

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2024年菜開箱

▼隨著時代變遷，現在大部分都是以小家庭居多，冊子推出的年菜四件組很適合家庭成員人數少的人耶，恰好的份量不用跟往年一樣再從除夕吃到初五了啦（哈哈哈哈）而且每一種菜色真的都非常好吃。做美食部落客也好幾年，開箱過的年菜也不少，他們家的油飯我真的可以保證是好吃的！！大家相信我可以去下單了XD

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▼全程是低溫冷凍運送，食材新鮮送到家～

【冊中畫龍點金珠｜年菜四件組 $2999】

。雙喜天降躍龍門 。龍吟四寶迎金雞

。平安富貴金元蹄 。蔓越蜜映乳酪派

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明星最愛彌月油飯全口味

▼我本身肚子超容易脹氣，但吃冊子的油飯不會感到不好消化耶！使用台灣在地長糯米，口感軟糯不黏，Ｑ彈飽滿帶香甜的米香。加熱方式非常簡單，用電鍋加熱等跳起來就完成～簡單15分鐘就上桌啦

麻油雞

▼這五個口味中我最愛的就是這個麻油雞口味！麻油加入老薑拌炒讓整個米飯香氣濃郁

▼加熱後真的是香氣撲鼻有夠誘人！台灣在地的仿土雞口感軟嫩不乾柴。另外還吃得到香菇絲，枸杞也讓整體提香多了點甜味

櫻花蝦

▼櫻花蝦搭配金鉤蝦和魷魚絲，蒸熟後米飯整個鮮味十足，超有海味！！另外還可以吃得到肉絲和香菇絲，用料豐富香氣十足

栗子經典油飯

▼冊子的經典口味真的就是好吃不用懷疑～相信是大家都可以接受的口味。

▼栗子每一科都是粒粒飽滿！另外還加入臺灣本產的香菇、肉絲、魷魚、金鉤蝦、蛋酥，每一口都可以吃到滿滿的料～大滿足

麻辣油飯

▼愛吃辣的一定要推坑你買這個口味！帶點微辣的油飯真的太開胃了啦

▼最上層滿滿的料是肉絲和魷魚，加入醬油、花椒、八角等中藥材拌炒，真的是鹹香夠味又帶點辣度。真的相當開胃過癮

素油飯

▼說實在的，其實我這個口味是我心裡的第二名耶XD 不要看他是素的，其實他很好吃！

▼使用的材料簡單樸實，一塊塊正方形的是素火腿，加入本產香菇和薑末拌炒，香氣十足味道典雅但是很耐吃！

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雙喜天降躍龍門（麻油雞+櫻花蝦）

▼油飯搭配麻油雞和櫻花蝦口味，想吃其他口味記得要一起下單XD (真心推薦他們的油飯都很好吃！)

龍吟四寶迎金雞

▼好久沒有喝到這麼好喝的宅配雞湯了！使用一整隻完整的台灣紅羽土雞一端上桌就很霸氣啊XD年夜桌上有它就是整桌亮點啊！認證這個湯頭真的燉到非常濃郁，跟台北那間很有名的米其林餐廳驥園川菜館的雞湯有得比！

▼用料相當豐富，除了台灣紅羽土雞之外還有豬腳、火腿、干貝滿滿配料

▼直接將所有食材放到鍋中用直火加熱，可以自己再加點水調整鹹淡

▼長時間的慢火熬煮讓湯頭濃郁充滿膠質！光看這最上層的油脂你就可以知道這鍋不簡單！湯底真的是集結了所有食材的精華～

▼豬腳、火腿以及干貝都讓湯底的層次更加豐富，溫潤鹹香的滋味不用上餐館輕鬆在家就可以吃到好幸福

▼肉質燉到軟嫩細緻可以輕易地就把雞肉骨肉分離啦。湯頭濃郁甘醇又不死鹹真的超級好喝～這鍋我大概喝了三大碗吧XD

平安富貴金元蹄

▼他們的蹄膀份量真的給的很大器！認證過真的是我目前開箱過的年菜最大的蹄膀XD 光是端起來就沈甸甸的相當有份量。蹄膀也象徵著平安富貴的意思，腿庫也隱含著財庫會賺滿滿，這絕對是年夜桌上不可或缺的菜色啊

▼除了蹄膀之外還額外給了一大包滷汁，直接不拆封一起隔水加熱很快就可以上桌啦

▼QQ彈彈的蹄膀充滿膠質，滷到軟嫩鹹香入味，口感幾乎是入口即化～完美的腿褲就是要這樣沒錯！

▼還吃得到鮮脆的筍絲，這個醬汁根本是白飯小偷～有夠下飯啦！白飯直接多扒一碗XD

蔓越蜜映乳酪派

▼深紅色的中式造型外盒，搭配摟空的花朵很有設計感，整體看起來就很喜氣

▼乳酪奶香濃郁口感像冰淇淋，搭配外層底下酥脆扎實的塔皮，口感豐富有層次

▼除了表面的鳳梨果乾之外，切開裡面發現還有蔓越莓果乾耶！吃起來多了點微酸的風味。甜度剛好的恰到好處，整體甜而不膩！當作圍爐後的飯後甜點剛剛好

瑞氣盈門牛三拼

▼含牛腱、牛筋、牛肚。不誇張這個真的有被驚豔到！！ 所有親朋好友吃過的都說很讚 。牛拼盤滷到入味但是不死鹹， 帶點甜味超級涮嘴～ 很適合過年打麻將或是聚在一起小酌時當下酒菜，真的會被秒清盤

▼只要完全退冰就可以即時超級方便！如果想吃熱的可以直接不拆袋隔水加熱或微波爐、或電鍋蒸熟。

▼牛筋滷到軟透但又不會太軟爛依舊保有一些嚼感，不用費力就可以咀嚼。滿滿的膠質軟綿好吃

▼牛肚帶點脆脆的口感也很入味～而且處理得很好完全無腥味

▼牛腱扎實但不乾柴，還帶點筋更增添了口感

▼敢吃辣的推薦 一定要再加附送的辣油 ！真的是爽辣帶勁，又辣又欲罷不能一直吃，真的是自虐的很爽耶XDD

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油飯 | 麻油雞 | 紅燒牛肉麵 | 牛三寶

年菜 | 肉粽 | 三節禮盒

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