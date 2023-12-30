宜蘭外海有一座遠富盛名的「龜山島」，那你知道在宜蘭有個幽靜神秘的地方「烏龜島」嗎？這是百年老店高連登蜜餞第三代傳人「高鳴齊」所創辦的，將象徵宜蘭的地標龜山島，轉化取名為「烏龜島」，再以台語發音烏龜島諧音成為英文品牌命名「OGOOD」代表一切都是最好的!

「烏龜島」的商品以宜蘭在地農產品為主要食材，堅持使用天然的食材，在製作的過程中絕不添加人工材料，製作食品的理念傳承了宜蘭的純樸，也結合了現代的創意。

在年關將近的日子，多數人已經開始尋覓年節禮盒，富含宜蘭元素且造型可愛的龜山餅很快就吸引我的注意。龜山餅是台灣首創，以龜山島作為造型的餅乾，分別有「嚴選冬山茶」及「海鹽花生佐蔓越莓」兩種口味。

「嚴選冬山茶」龜山餅的內餡選用宜蘭在地的冬山冠軍紅茶加上杏仁角，包裹在兩片手工製成的餅乾中，味道甜而不膩，還帶著淡淡的茶香，杏仁的微香，更凸顯茶的清香，連愛喝茶的人都讚賞不已！而山頂點綴的小圓山抹茶巧克力為造型增添一絲童趣。

除了捕魚之外，早期龜山島居民曾經以種植花生維生，因此烏龜餅新品–五漁村系列的「海鹽花生佐蔓越莓」龜山餅內餡便選用花生作為主角，再結合蔓越莓，以莓果微酸甜的香氣，襯托花生濃郁的香味，是大人小孩都愛不釋口的美味。

台灣以鳳梨酥揚名國際，因此知名鳳梨酥不勝枚舉，然而真的能做到保留土鳳梨的酸甜，又不會於膩口的則是屈指可數。

烏龜島的土鳳梨酥以手工炒製鳳梨餡，過城中不添加冬瓜醬，因此內餡香氣十足，且保留了土份裡獨特的酸氣，從保留果肉的纖維便可知有多麼真材實料。而餅皮的部分嚴選放牧土雞蛋及日本麵粉，因此餅皮吃起來香、鬆且味道溫潤，更能襯得土鳳梨內餡的美味。

宜蘭以三星蔥著名，「岩手千層」便是大量使用三星蔥製成的千層酥。千層酥特意仿製從的外型，製成似蛋捲的長條形，一層一層酥皮呈現的線條感則意旨三星蔥的剖面，連外型都經過精心設計，這份想獻給顧客最好的心意難以被忽視。

三星蔥千層酥的用料毫不手軟，表層附上滿滿的蔥花，因此吃起來充滿蔥的鹹香，配上酥脆的餅皮，讓人忍不住驚呼連連，就算不是年節送禮，作為下午茶來寵愛自己，也不為過！

這個禮盒中還有一款特別的商品「易擠棒」，長條形的小包裝，裡頭裝的是由店家以原味果汁熬煮，無添加防腐劑且零咖啡因的特色飲品，小小一包只要到進杯子，便能快速沖泡成美味的水果茶。盒中的易擠棒有三種口味，分別是金桔檸檬、蔓越莓金桔及百香果金桔。

金桔檸檬一入口的味道，便可知真的是以天然的原味果汁熬煮，因為喝起來帶著鮮果特有的酸甜及微微的果皮，在冷冷的冬天來上一杯，是一種幸福的享受。

蔓越莓金桔淡淡的酸甜莓果香氣，加上金桔的濃郁果香，恰好形成了美味的平衡，是莓果愛好者非是不可的飲品。

百香果金桔入口的香氣則是以百香果為主，香甜微酸的果香，與金桔特有的柑橘味，味道香濃且和諧，令人愛不釋手。

金桔除了可以熬成果醬，還能製成喉糖，「金桔綠茶」是將金桔與金棗鮮果進行烘烤，壓製成扎實立方體，外層再裹上以三星茶研磨的綠茶粉，所製成的喉糖。獨立包裝讓攜帶及實用上都有高度的便利性。

味道上的呈現令人驚訝，一開始是微苦的綠茶粉率先衝擊味蕾，接著取而代之的則是，似八仙果風味的金桔塊，溫潤的味道及生津的效果，相當適合需要長時間說話的人！

梅香金棗則是讓傳統的金棗果乾與酸甜的梅子乾結合，兩者迸出的新滋味，似蜜餞般順口，讓人忍不住一口接一口，延續這酸甜的美味。

一個個的獨立包裝讓人方便食用，完全不怕沾手！

這些結合宜蘭名產的伴手禮，除了外觀好看，味道也不馬虎，嚴選在地食材，且不添加人工材料，原味就很迷人，是小孩和孕婦都可以安心食用的美味，更是宜蘭伴手禮的新選擇！

【各項評比】

▲整體★★★★★

▲價位★★★★☆

▲外觀★★★★★

▲食材★★★★★

▲服務★★★★★

【門市資訊】

▲店名：烏龜島

▲地址：宜蘭縣冬山鄉柯林一路297號

▲電話：(03)9517-227

▲官方網站：www.ogood.tw

▲粉絲專頁：https://www.facebook.com/Mandarin.gizi/

▲營業時間：週一至週日 10:00-18:00