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潔西麻的美食日記─【新北/中和區】新北環狀線捷運中原站週遭美食餐廳-->TASTy西堤牛排(中和板南店)

2023-12-30 05:29:40 潔西貝比的生活小事 人氣：96
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窩客好文

潔西貝比的生活小事

發表篇數：453篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：西堤牛排 (中和板南店)
phone02-2226-0306
place新北市中和區板南路661號
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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【新北/中和】西堤牛排(中和板南店)

這是潔西麻第一次到頭份尚順以外的西堤牛排分店用餐

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今年的暑假出國前

跟姪女選擇了中和板南店來為她慶生

【新北/中和】西堤牛排(中和板南店)

潔西麻有打電話訂位

所以就按照預約的時間前來即可

【新北/中和】西堤牛排(中和板南店)

中和板南店蠻大間的

一走進門就是這樣的長廊

座位區則是在右手邊

【新北/中和】西堤牛排(中和板南店)

桌距很寬敞

餐廳佈置的很優雅

【新北/中和】西堤牛排(中和板南店)

平日的午餐時間來用餐覺得很舒適

因為人潮不多

可以慢慢的享受美食

【新北/中和】西堤牛排(中和板南店)

當月的壽星套餐有85折優惠

【新北/中和】西堤牛排(中和板南店)

標準的西堤餐具配套

【新北/中和】西堤牛排(中和板南店)

菜單

【新北/中和】西堤牛排(中和板南店)

【新北/中和】西堤牛排(中和板南店)

經典套餐的價位是668元/人

【新北/中和】西堤牛排(中和板南店)

還可以加價升級主餐

【新北/中和】西堤牛排(中和板南店)

湯品與甜點

【新北/中和】西堤牛排(中和板南店)

潔西麻是三位來用餐

點好餐後出了這三張單據

最左邊的座位圖真的很貼心

誰點了什麼餐點一目了然

不會送錯位子

【新北/中和】西堤牛排(中和板南店)

中和板南店有機器人送餐服務

【新北/中和】西堤牛排(中和板南店)

因為是夏天

所以請服務人員先送來飯後的飲料

這杯是香柚冰茶

【新北/中和】西堤牛排(中和板南店)

潔西麻的冰拿鐵

【新北/中和】西堤牛排(中和板南店)

姪女點的芭樂梅冰沙

這杯很好喝

很像真的在吃芭樂沾梅粉那樣

還原度百分之九十以上

也解膩

【新北/中和】西堤牛排(中和板南店)

附餐的水果沙拉

【新北/中和】西堤牛排(中和板南店)

這是魷魚鮮蔬沙拉

【新北/中和】西堤牛排(中和板南店)

干貝鮮蝦

【新北/中和】西堤牛排(中和板南店)

接著是焗烤蘑菇與方塊麵包

潔西麻很喜歡吃這個組合

其實每次吃到這裡就覺得飽了

因為厚片吐司沾焗烤蘑菇的份量很飽足

【新北/中和】西堤牛排(中和板南店)

三個人剛好可以點不同菜色

所以每樣附餐與主餐都幾乎是三種不同菜色

湯品也是

右下方是牛肉羅宋湯

【新北/中和】西堤牛排(中和板南店)

看起來很濃郁的松露菌菇濃湯

【新北/中和】西堤牛排(中和板南店)

海鮮清湯

【新北/中和】西堤牛排(中和板南店)

潔西麻的牛排餐送來了

不過血水流到盤面變成髒髒的

大概是常吃西堤的關係

對這樣的小瑕疵不會很在意

只是拍照沒那麼好看而已

【新北/中和】西堤牛排(中和板南店)

牛排的美味度還是很不錯的

原塊牛排套餐668元+10%

【新北/中和】西堤牛排(中和板南店)

潔西麻點的是七分熟

牛排切開之後還是滿意的

其實王品集團的品質有一定的水平

不論到哪間分店用餐

應該都不會太差

【新北/中和】西堤牛排(中和板南店)

姪女點的海陸雙拼套餐668元+10%

她是點魚排+雞腿

【新北/中和】西堤牛排(中和板南店)

第三份是義式丁骨豬排套餐668元+10%

丁骨豬排也好吃

【新北/中和】西堤牛排(中和板南店)

最後一份是贈送的醬烤和牛肋骨

喜歡吃帶骨牛排的人會非常喜歡這個牛肋骨

尤其是啃骨邊肉的滿足感

之前潔西麻到西堤用餐時

就有下載王品集團的APP（王品瘋美食）

所以用餐前都會看一下當時贈送什麼優惠或是餐點

七月去用餐是贈送這份牛肋骨

感覺很超值

【新北/中和】西堤牛排(中和板南店)

慶生環節開始了

飯後甜點送來的時候會附上生日紙皇冠與生日小蛋糕

還有免費為用餐的客人拍照贈送拍立得一張

【新北/中和】西堤牛排(中和板南店)

三種不同口味的甜點都有點

【新北/中和】西堤牛排(中和板南店)

這塊巧克力蛋糕是餐廳送給壽星的

所以飯後甜點有四份

【新北/中和】西堤牛排(中和板南店)

【新北/中和】西堤牛排(中和板南店)

檸檬乳酪千層酥

千層有點脆硬

不過整體是好吃的

檸檬的酸甜感剛剛好

【新北/中和】西堤牛排(中和板南店)

百香果鮮奶酪

【新北/中和】西堤牛排(中和板南店)

經典乳酪蛋糕

潔西麻還是偏愛這款

輕乳酪或是重乳酪都喜歡

即使沒來餐廳吃

在烘焙坊看到也會買

【新北/中和】西堤牛排(中和板南店)

最後還有這顆冰淇淋

手機打卡送的

飯後的甜點與冰淇淋很撫慰人心

一種用餐的慢步調就在結尾的這顆冰淇淋結束了

整體用餐的感受很好

尤其是在平日來享用

更有悠閒感

【新北/中和】西堤牛排(中和板南店)

中和板南店的交通位置還不錯

就在新北環狀線捷運中原站出口正對面

【新北/中和】西堤牛排(中和板南店)

不過不要直接穿越馬路唷

要走到旁邊的紅綠燈過馬路比較安全

如果是開車來的話

紅綠燈旁邊有收費停車場

也是蠻方便的

【新北/中和】西堤牛排(中和板南店)

捷運站裡可愛的公仔

【新北/中和】西堤牛排(中和板南店)

潔西麻平常很少搭公共交通工具

到台北比較常搭

移動比開車還方便

也省去停車困擾

【新北/中和】西堤牛排(中和板南店)

回程也是搭捷運離開

一頓很完美的午餐讓人一整天心情都很好呢！     

 

店家資訊：

西堤牛排官網 TASTy西堤牛排

中和板南店電話：（02）22260306

中和板南店地址：新北市中和區板南路661號

 

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中和美食餐廳 捷運中原站美食餐廳 西堤牛排 新北環狀線捷運美食餐廳
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