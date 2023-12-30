這是潔西麻第一次到頭份尚順以外的西堤牛排分店用餐

潔西麻的美食日記─【苗栗/頭份】尚順廣場週遭美食餐廳-->二訪TASTy西堤牛排(頭份尚順店)

潔西麻的美食日記─【苗栗/頭份】尚順廣場週遭美食餐廳-->TASTy西堤牛排(頭份尚順店)

今年的暑假出國前

跟姪女選擇了中和板南店來為她慶生

潔西麻有打電話訂位

所以就按照預約的時間前來即可

中和板南店蠻大間的

一走進門就是這樣的長廊

座位區則是在右手邊

桌距很寬敞

餐廳佈置的很優雅

平日的午餐時間來用餐覺得很舒適

因為人潮不多

可以慢慢的享受美食

當月的壽星套餐有85折優惠

標準的西堤餐具配套

菜單

經典套餐的價位是668元/人

還可以加價升級主餐

湯品與甜點

潔西麻是三位來用餐

點好餐後出了這三張單據

最左邊的座位圖真的很貼心

誰點了什麼餐點一目了然

不會送錯位子

中和板南店有機器人送餐服務

因為是夏天

所以請服務人員先送來飯後的飲料

這杯是香柚冰茶

潔西麻的冰拿鐵

姪女點的芭樂梅冰沙

這杯很好喝

很像真的在吃芭樂沾梅粉那樣

還原度百分之九十以上

也解膩

附餐的水果沙拉

這是魷魚鮮蔬沙拉

干貝鮮蝦

接著是焗烤蘑菇與方塊麵包

潔西麻很喜歡吃這個組合

其實每次吃到這裡就覺得飽了

因為厚片吐司沾焗烤蘑菇的份量很飽足

三個人剛好可以點不同菜色

所以每樣附餐與主餐都幾乎是三種不同菜色

湯品也是

右下方是牛肉羅宋湯

看起來很濃郁的松露菌菇濃湯

海鮮清湯

潔西麻的牛排餐送來了

不過血水流到盤面變成髒髒的

大概是常吃西堤的關係

對這樣的小瑕疵不會很在意

只是拍照沒那麼好看而已

牛排的美味度還是很不錯的

原塊牛排套餐668元+10%

潔西麻點的是七分熟

牛排切開之後還是滿意的

其實王品集團的品質有一定的水平

不論到哪間分店用餐

應該都不會太差

姪女點的海陸雙拼套餐668元+10%

她是點魚排+雞腿

第三份是義式丁骨豬排套餐668元+10%

丁骨豬排也好吃

最後一份是贈送的醬烤和牛肋骨

喜歡吃帶骨牛排的人會非常喜歡這個牛肋骨

尤其是啃骨邊肉的滿足感

之前潔西麻到西堤用餐時

就有下載王品集團的APP（王品瘋美食）

所以用餐前都會看一下當時贈送什麼優惠或是餐點

七月去用餐是贈送這份牛肋骨

感覺很超值

慶生環節開始了

飯後甜點送來的時候會附上生日紙皇冠與生日小蛋糕

還有免費為用餐的客人拍照贈送拍立得一張

三種不同口味的甜點都有點

這塊巧克力蛋糕是餐廳送給壽星的

所以飯後甜點有四份

檸檬乳酪千層酥

千層有點脆硬

不過整體是好吃的

檸檬的酸甜感剛剛好

百香果鮮奶酪

經典乳酪蛋糕

潔西麻還是偏愛這款

輕乳酪或是重乳酪都喜歡

即使沒來餐廳吃

在烘焙坊看到也會買

最後還有這顆冰淇淋

手機打卡送的

飯後的甜點與冰淇淋很撫慰人心

一種用餐的慢步調就在結尾的這顆冰淇淋結束了

整體用餐的感受很好

尤其是在平日來享用

更有悠閒感

中和板南店的交通位置還不錯

就在新北環狀線捷運中原站出口正對面

不過不要直接穿越馬路唷

要走到旁邊的紅綠燈過馬路比較安全

如果是開車來的話

紅綠燈旁邊有收費停車場

也是蠻方便的

捷運站裡可愛的公仔

潔西麻平常很少搭公共交通工具

到台北比較常搭

移動比開車還方便

也省去停車困擾

回程也是搭捷運離開

一頓很完美的午餐讓人一整天心情都很好呢！

店家資訊：

西堤牛排官網 TASTy西堤牛排

中和板南店電話：（02）22260306

中和板南店地址：新北市中和區板南路661號

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