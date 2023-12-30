說到冬季玩日本最受歡迎的就是滑雪活動，對於初學者很推薦能當日來回東京的「玉原滑雪場」，山斜坡坡度較緩且寬，滑雪場提供滑雪衣、滑雪板租借，可空手輕鬆來滑雪體驗。

此次是以自駕方式暢遊群馬沼田，也會把週邊景點記錄成一日遊，讓大家更能了解沼田市有哪些吃喝玩樂景點。

從東京如何到群馬沼田？

1、東京車站(上越新幹線)→上毛高原站(關越交通巴士)→沼田市各景點

2、東京車站(北陸新幹線)或(上越新幹線)→高崎站(JR上越線)→沼田站

此次以搭乘北陸新幹線到「JR上毛高原站」，再租車前往各景點玩，搭乘北陸新幹線可見覆蓋上銀白雪的富士山，更期待接下來的滑雪行程。

不想搭新幹線與自駕的朋友就可參加從東京新宿出發的群馬沼田滑雪一日遊行程能當日來回也不用擔心交通問題，一日遊的集合地點在「LOVE」ロバート・インディアナ。

迦葉山龍華院彌勒寺

連結：官網｜Google地圖

地址：群馬県沼田市上発知町445

電話：+81 278 23 9500

第一站來到日本最大的天狗面具「迦葉山龍華院彌勒寺」，一路看見細白飄下的雪雨，雪量不多已能感受到雪國的魅力。

「迦葉山龍華院彌勒寺」位在有「天狗之靈峰」迦葉山的山腰處，於嘉祥元年（848年）所創建是歷史悠久且地位顯赫的古老寺院。

最著名是「中峯堂」內供奉”日本最大的天狗面具”， 臉部有6.7米、鼻子長達2.7米，現場觀賞氣場極具鎮懾力，隨著火紅的動漫「鬼滅之刃」，也成為不少動漫迷特別過來參拜的秘境景點。

每年的8月3、4、5日的「沼田祭典」，會有2個巨大天狗面具扛著遊行，一個在寺廟一個在沼田市區內，而且祭典必須由女姓扛著天狗面具遊行，是沼田熱鬧且重要的祭典之一。

在沼田市旅遊時有看到放置村內的另一個巨大天狗面具，好壯觀。

寺廟有特別的習俗「還願」，來參拜的人可以把天狗面具借回家，等到願望達成後再另新買的天狗面具，把借的與新的一同回寺廟獻納。

寺廟山後是迦葉山登山道，因步道路面窄小不平又有”熊出沒”的警告標語，不是一般遊客能走的登山步道，建議有豐富登山經驗的山友再參考挑戰。

在停車場下方的天然記念物「馬隱杉」是千年神木。

玉原の宿 みのや(カレーうどん工房 みのや)

連結：官網｜Google地圖

地址：〒378-0071群馬県沼田市上発知町31-1

電話：+81 278 23 9596

時間：11:30~14:00(冬季要預約)、18:30~21:00(晚餐預約制)

午餐來到是民宿也是餐廳的「玉原の宿 みのや」，可吃到用100種蔬菜製作的獨家風味辛咖哩烏龍麵。

餐廳位於民宿1樓，有吧檯座位區與榻榻米座位區，午餐臨時來有正常供餐，晚餐採預約制。

我們分別點了：豬肉辛咖哩烏龍麵+溫泉蛋、奶辛咖哩烏龍麵、炸菇湯烏龍麵。

奶辛咖哩烏龍麵能稍微減少辣度，獨家辛咖哩醬會越吃越上癮，香辣夠味很引人食慾。

玉原滑雪場｜玉原薰衣草公園

連結：官網｜FB｜Google地圖

地址：群馬縣沼田市丹原高原

電話：+81 278 23 9311

時間：08:00~16:00

冬季玩雪，夏季看薰衣草的群馬縣沼田市人氣景點「玉原滑雪場／玉原薰衣草公園」，冬天是玩雪滑雪的季節，因「玉原滑雪場」東京當日來回是不少遊客選擇的滑雪勝地。

沒有開車過來可利用 JR高崎站出發的周遊巴士

我們空手而來，先到滑雪租借中心租滑雪器具。

滑雪場提供滑雪衣、滑雪板…等單項或整套付費租借，依照需要作租借。

滑雪場租借表

先挑雪衣褲，再確定選好適合的雪具尺寸。

選好衣物到2樓作更換。

買好纜車車票就可以搭乘登山吊椅纜車，輕鬆到達滑雪場。

纜車車票收費

玉原滑雪場滑道長有2550公尺，可減少往上移動的次數，是初學者的絕佳練習滑雪場。

滑雪累了想到溫暖的室內可到休息中心，館內也有提供餐飲美食，等一下跟大家介紹。

台灣遊客想初體驗滑雪可像我們一樣參加滑雪課程，分為團體教練課程與一對一教練課程，基本課程2小時。

滑雪教練課程收費

課程會從單左腳、單右腳平衡滑行，再雙腳上滑雪板學習煞車，2個小時的團體課程，基本上還是較難上山滑行下來，想一鼓作氣學好就要把課程時數拉長，建議安排2日在滑雪場，。

緹緹小時候有上過滑雪課程，明顯學習較快，平衡力也較好。

結合沼田盛產的蘋果，滑雪場設計了「雪蘋果體驗」，在12月把蘋果埋在雪堆裡，在3月時讓遊客體驗在雪中挖雪蘋果的樂趣。

滑雪很花體力，休息中心除了有提供拉麵熱食，也能品嚐銀白雪季推出的「冬季蘋果美食」。

蘋果特調汽泡飲可喝到微酸甜的蘋果香，還吸得到QQ的魔芋蒟蒻，增添口感與風味。

外皮香軟的奶油蘋果法式可麗餅，撒上脆片加上甜而不膩的奶油，咬下去吃得到蘋果醬，香甜可口還很有飽足感。

冷冷的天來喝台茶18號紅玉紅茶+沼田蘋果乾，台日組合午茶組可單喝紅茶單吃蘋果乾，也能把蘋果乾放進紅茶後再吃，風味絕佳。

在12.23開放的兒童樂園，讓不滑雪的小朋友也以開心玩雪上活動，樂園備有雪板、雪橇、雪上皮划艇，多元好玩的戲雪活動讓大人小孩同遊都能玩得盡興。

▼照片來自官網



▼照片來自官網



回到停車場前也不忘來看看滑雪場商店有什麼好吃的伴手禮，對了！！商店對面有間31冰淇淋，旁邊也有餐廳。

商店有販售禦寒衣物配件，以及大家最有興趣的土產伴手禮，認真逛也相當好買。

夏天玉原滑雪場開滿薰衣草，有薰衣草系列的氛香、精油、護手霜…等相關產品。

離開滑雪場前天空的紫紅色彩霞，無比迷人。

玉原高原 Pension Rapport

連結：官網｜FB｜Google地圖

地址：群馬県沼田市上発知町玉原高原350-1

電話：+81 278 23 9660

進/退時間：進房15:00後(最晚17:00)、退房10:00前

今晚住在玉原滑雪場附近的山莊民宿「玉原高原 Pension Rapport」，以往大多住宿飯店、溫泉飯店，也想體驗在地滑雪場週邊的山莊民宿。

進入民宿左邊是往2樓的樓梯，右邊是餐廳，房間在2樓，較辛苦的是要把行李搬上2樓

上2樓轉角處有許多可愛玩偶、玩具與書本。

民宿房間共有7間房間，我們入住是2~3人房型，房間都不大，剛進來未開暖氣…房內相當冷。

房內是獨立電暖爐，室內受溫較不平均，睡到一半會太熱，關掉電暖爐後睡一陣子又太冷，會影響睡眠品質。

房間大部份有浴室，浴室小巧，備有簡易的潄洗用品，水量足但調整冷熱水要小心燙到。

溫馨充滿童趣的餐廳，住客大多是來玉原滑雪的遊客，附近吃喝都距離很遠，此次住宿是訂含晚餐、早餐的方案。

晚餐是套餐形式的日西式料理，南瓜湯，綜合菌菇鯛魚、沙拉、漬菜、魔芋都好美味。

本以為料理已全上桌，想不到後面還來一道白醬雞腿和蘋果蛋糕冰淇淋，超出預期的滿足。

早餐營養豐盛又好吃，民宿基本上是餐點料理勝於房間住宿，但老闆熱情親切，整體來說也是很美好的住宿體驗。

群馬沼田旅行共玩了整整三天，有興趣可再參考其他二日的行程，讓你來沼田市玩得開心滿足！！

*群馬沼田採草莓一日遊，木山體驗，美食景點優惠券！

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