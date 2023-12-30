全新的台南海安路宵夜-丹瓦樓

種類多樣的滷味結合東北香辣醬

除此之外還有極辣丹瓦潑辣麵等你挑戰

店內小而溫馨且富有精緻古風感

丹瓦樓台南滷味外帶滿$168

還送$20元蔬菜4選1唷

丹瓦樓東北老滷

東北老滷

丹瓦樓的滷味種類相當多樣

甚至還有一些較少見的特色食材

例如天梯、氣球、肝連、生腸等等

天梯是豬上顎，一層層的外觀像是樓梯

口感彈牙脆口帶有點特殊的豬腥味



另外他們的大豆乾有先經過油炸

因此吃起來會有點酥口

整體來說滷香入味~蒜香味相當濃郁

丹瓦潑辣麵

丹瓦潑辣麵的辣度非常高

一入口就能感受到強烈的辣痛感

不會有太重的辣油味~因此辣香味十足

建議能夠吃大辣的人再來挑戰

祖傳麻醬麵

如果沒辦法吃太辣建議點這碗

麻醬汁與麵的比例剛剛好

吃起來感覺味香不會太乾口

川味炸脆肉

外皮酥脆味道麻中帶香

吃起來像是不甜口的韓式炸雞

重點是整份肉皆為去骨

不會吃起來覺得不方便

飲料

🔸丹瓦高山雲露

高山雲露喝起來比較像是烏龍茶

茶香淡雅~在寒冬中喝熱茶能去寒暖胃

🔸清香冬瓜檸檬

冬瓜檸檬味道微酸微甜

喝起來順口冰涼又解辣

優惠資訊

外帶滿$168送$20元蔬菜4選1

營業資訊

📍 台南市北區海安路三段51號

⏰ 17:30–00:00

☎️ 06-2220707