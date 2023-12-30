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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台南市北區丹瓦樓-台南滷味結合東北香辣醬的海安路宵夜~精緻古風的台南海安路滷味丹瓦樓東北老滷

台南市北區丹瓦樓-台南滷味結合東北香辣醬的海安路宵夜~精緻古風的台南海安路滷味丹瓦樓東北老滷

2023-12-30 11:15:33 筑筑の吃喝玩樂記 人氣：93
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筑筑の吃喝玩樂記

發表篇數：247篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：丹瓦樓-東北老滷
phone06-2220-707
place台南市北區海安路三段51號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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丹瓦樓-台南滷味結合東北香辣醬的海安路宵夜~精緻古風的台南海

全新的台南海安路宵夜-丹瓦樓
種類多樣的滷味結合東北香辣醬
除此之外還有極辣丹瓦潑辣麵等你挑戰
店內小而溫馨且富有精緻古風感
丹瓦樓台南滷味外帶滿$168
還送$20元蔬菜4選1唷

丹瓦樓東北老滷

丹瓦樓-台南滷味結合東北香辣醬的海安路宵夜~精緻古風的台南海

丹瓦樓-台南滷味結合東北香辣醬的海安路宵夜~精緻古風的台南海

丹瓦樓-台南滷味結合東北香辣醬的海安路宵夜~精緻古風的台南海

丹瓦樓-台南滷味結合東北香辣醬的海安路宵夜~精緻古風的台南海

丹瓦樓-台南滷味結合東北香辣醬的海安路宵夜~精緻古風的台南海

丹瓦樓-台南滷味結合東北香辣醬的海安路宵夜~精緻古風的台南海

東北老滷

丹瓦樓-台南滷味結合東北香辣醬的海安路宵夜~精緻古風的台南海

丹瓦樓-台南滷味結合東北香辣醬的海安路宵夜~精緻古風的台南海

丹瓦樓的滷味種類相當多樣
甚至還有一些較少見的特色食材
例如天梯、氣球、肝連、生腸等等
天梯是豬上顎，一層層的外觀像是樓梯
口感彈牙脆口帶有點特殊的豬腥味

丹瓦樓-台南滷味結合東北香辣醬的海安路宵夜~精緻古風的台南海
另外他們的大豆乾有先經過油炸
因此吃起來會有點酥口
整體來說滷香入味~蒜香味相當濃郁

丹瓦樓-台南滷味結合東北香辣醬的海安路宵夜~精緻古風的台南海

丹瓦樓-台南滷味結合東北香辣醬的海安路宵夜~精緻古風的台南海

丹瓦潑辣麵

丹瓦樓-台南滷味結合東北香辣醬的海安路宵夜~精緻古風的台南海

丹瓦潑辣麵的辣度非常高
一入口就能感受到強烈的辣痛感
不會有太重的辣油味~因此辣香味十足
建議能夠吃大辣的人再來挑戰

丹瓦樓-台南滷味結合東北香辣醬的海安路宵夜~精緻古風的台南海

祖傳麻醬麵

丹瓦樓-台南滷味結合東北香辣醬的海安路宵夜~精緻古風的台南海

如果沒辦法吃太辣建議點這碗
麻醬汁與麵的比例剛剛好
吃起來感覺味香不會太乾口

丹瓦樓-台南滷味結合東北香辣醬的海安路宵夜~精緻古風的台南海

川味炸脆肉

丹瓦樓-台南滷味結合東北香辣醬的海安路宵夜~精緻古風的台南海

外皮酥脆味道麻中帶香
吃起來像是不甜口的韓式炸雞
重點是整份肉皆為去骨
不會吃起來覺得不方便

丹瓦樓-台南滷味結合東北香辣醬的海安路宵夜~精緻古風的台南海

飲料

🔸丹瓦高山雲露
高山雲露喝起來比較像是烏龍茶
茶香淡雅~在寒冬中喝熱茶能去寒暖胃
🔸清香冬瓜檸檬
冬瓜檸檬味道微酸微甜
喝起來順口冰涼又解辣

丹瓦樓-台南滷味結合東北香辣醬的海安路宵夜~精緻古風的台南海

優惠資訊

外帶滿$168送$20元蔬菜4選1

丹瓦樓-台南滷味結合東北香辣醬的海安路宵夜~精緻古風的台南海

營業資訊

📍 台南市北區海安路三段51號
⏰ 17:30–00:00
☎️ 06-2220707

#台南美食
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文章關鍵字
丹瓦樓 台南美食 台南晚餐 台南宵夜 more
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