全新的台南海安路宵夜-丹瓦樓
種類多樣的滷味結合東北香辣醬
除此之外還有極辣丹瓦潑辣麵等你挑戰
店內小而溫馨且富有精緻古風感
丹瓦樓台南滷味外帶滿$168
還送$20元蔬菜4選1唷
丹瓦樓東北老滷
東北老滷
丹瓦樓的滷味種類相當多樣
甚至還有一些較少見的特色食材
例如天梯、氣球、肝連、生腸等等
天梯是豬上顎，一層層的外觀像是樓梯
口感彈牙脆口帶有點特殊的豬腥味
另外他們的大豆乾有先經過油炸
因此吃起來會有點酥口
整體來說滷香入味~蒜香味相當濃郁
丹瓦潑辣麵
丹瓦潑辣麵的辣度非常高
一入口就能感受到強烈的辣痛感
不會有太重的辣油味~因此辣香味十足
建議能夠吃大辣的人再來挑戰
祖傳麻醬麵
如果沒辦法吃太辣建議點這碗
麻醬汁與麵的比例剛剛好
吃起來感覺味香不會太乾口
川味炸脆肉
外皮酥脆味道麻中帶香
吃起來像是不甜口的韓式炸雞
重點是整份肉皆為去骨
不會吃起來覺得不方便
飲料
🔸丹瓦高山雲露
高山雲露喝起來比較像是烏龍茶
茶香淡雅~在寒冬中喝熱茶能去寒暖胃
🔸清香冬瓜檸檬
冬瓜檸檬味道微酸微甜
喝起來順口冰涼又解辣
優惠資訊
外帶滿$168送$20元蔬菜4選1
營業資訊
📍 台南市北區海安路三段51號
⏰ 17:30–00:00
☎️ 06-2220707