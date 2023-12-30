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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台南市安平區台南牛排推薦【魔力牛牛排館-安平店】安平聚餐美食新選擇│自選雙拼折扣39元│超值雙拼CP值高│麵可換蛋或餐包│鮮嫩多汁平價牛排就…

台南市安平區台南牛排推薦【魔力牛牛排館-安平店】安平聚餐美食新選擇│自選雙拼折扣39元│超值雙拼CP值高│麵可換蛋或餐包│鮮嫩多汁平價牛排就吃這家

2023-12-30 11:18:21 樂福人生 人氣：101
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窩客好文

樂福人生

發表篇數：159篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：魔力牛牛排館-安平店
phone06-2950-113
place台南市安平區文平路408號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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台南牛排推薦【魔力牛牛排館-安平店】安平聚餐美食新選擇│自選

魔力牛牛排館在安平開了新店，終於可以不用跑到安南區吃了！

自從同事帶我吃過即愛上！鮮嫩多汁的牛排很愛！一直很扼腕魔力牛安中店離我家太遠，現在終於開來我家附近，爽啦！！

台南牛排推薦【魔力牛牛排館-安平店】安平聚餐美食新選擇│自選

 

▼週末和家人一起去嚐鮮，店內裝潢簡約時尚，用餐環境舒適。

台南牛排推薦【魔力牛牛排館-安平店】安平聚餐美食新選擇│自選

 

▼飲料機以平價牛排來說，選擇算滿多的。

台南牛排推薦【魔力牛牛排館-安平店】安平聚餐美食新選擇│自選

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台南牛排推薦【魔力牛牛排館-安平店】安平聚餐美食新選擇│自選

 

▼玉米濃湯先來幾碗醒醒胃口。

台南牛排推薦【魔力牛牛排館-安平店】安平聚餐美食新選擇│自選

 

菜單-魔力牛牛排館安平店

▼我們一共點了四個餐，熟度依店家最佳推薦

1.超值雙拼：里肌豬排+五香雞排

2.雪花霜降牛排（菲力後來改成霜降）

3.香煎鯖魚排

4.沙朗牛排＋魷魚排

＊自由雙拼：點排餐做雙拼可折扣39元，想吃海陸雙拼很簡單😎

＊不想吃麵可以換蛋或餐包

台南牛排推薦【魔力牛牛排館-安平店】安平聚餐美食新選擇│自選

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▼奶油餐包先上桌，趁熱吃！

台南牛排推薦【魔力牛牛排館-安平店】安平聚餐美食新選擇│自選

 

▼魔力牛醬汁與牛排是分開裝的，所以想吃原味或是有醬口味都可以。

台南牛排推薦【魔力牛牛排館-安平店】安平聚餐美食新選擇│自選

 

超值雙拼：里肌豬排+五香雞排

▼首先上桌的是超值雙拼

里肌豬排+五香雞排，滿滿兩大塊厚實的肉，真的是超值！CP很高！

食量大，或是帶小朋友來吃一起分食，點雙拼非常划算。

里肌豬排肉質鮮嫩，五香雞排鹹香入味，單吃或搭配特製醬汁，都非常美味。

台南牛排推薦【魔力牛牛排館-安平店】安平聚餐美食新選擇│自選

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沙朗牛排＋魷魚排

▼這是自選雙拼，可折扣39元。

今天我想吃肉又想吃海鮮，這樣搭配剛剛好符合我的心意。

沙朗牛排的熟度恰到好處，外表焦香，內裡軟嫩多汁，魷魚排的魷魚肉彈牙，吃起來很過癮！

台南牛排推薦【魔力牛牛排館-安平店】安平聚餐美食新選擇│自選

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香煎鯖魚排

▼我媽欽點的香煎鯖魚排，鯖魚肉質鮮甜，非常清爽可口。

台南牛排推薦【魔力牛牛排館-安平店】安平聚餐美食新選擇│自選

 

雪花霜降牛排

▼雪花霜降牛排是嫩肩胛部位，口感細緻，咬下去充滿牛肉鮮美的肉汁，是我老婆最喜歡的牛排部位，很嫩、牛脂也很鮮甜。

台南牛排推薦【魔力牛牛排館-安平店】安平聚餐美食新選擇│自選

台南牛排推薦【魔力牛牛排館-安平店】安平聚餐美食新選擇│自選

 

吃完飯後，我們一家都非常滿意。一致認為，魔力牛牛排館的牛排非常好吃，價格也實惠，不想吃麵還可以換蛋或餐包，下次一定還會再來！住在安平區的朋友也有新的聚餐美食選擇！

台南牛排推薦【魔力牛牛排館-安平店】安平聚餐美食新選擇│自選

魔力牛牛排館-安平店

地址：台南市安平區文平路408號

電話：06 295 0113

營業時間：11:15–14:00、16:45–20:30


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