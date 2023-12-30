金門最有名的伴手禮是什麼，答案就是金門貢糖，好吃不黏牙越吃越唰嘴，每一間貢糖都有自己的特色

這回推薦的是我之前公司常開團訂購、在各大賣場也常看到的聖祖食品，貢糖試吃不小氣，都是整顆拆給客戶品嚐

不知怎麼選購，就買綜合口味最方便，什麼口味的貢糖都有









聖祖食品觀光工廠 位置

聖祖食品在金門有12間分店，在金門到處都可見到聖祖食品的門市，台灣本島只有台北有門市

不過三不五時都可以在賣場看到展示櫃位，昨天去民族大樂購買居家用品時就看到賣場有金門美食展

聖祖食品觀光工廠 商品環境介紹

我們到聖祖食品觀光工廠總店時前面3台遊覽車剛離開，還好還好慢他們一步進入門市，不然會被擠成沙丁魚

架上所有的伴手禮都被掃空了，現場的工作人員正忙著補貨

瞧，檯面上正打包裝箱的都是剛剛進店購買的遊客，裝箱包好就會送去金門尚義機場

門口旁的已打包好的箱子更是讓我傻眼，這估摸著有7、80箱有吧，別說沒圖沒真相，我不想回家打碼個資碼到哭

店員跟我們說原味竹葉貢糖是店內招牌，剛剛來的叔叔、阿姨們全都掃空了，這還是剛補貨補上

原味竹葉貢糖是聖祖食品的店招牌，用竹葉將貢糖包覆，使竹葉之清香完美融入貢糖之中

且竹葉能防止滲油，並有特別清香之味，口感特殊、清爽不膩，故比一般貢糖更具獨特的風味

只見小伙伴二話不多說拿了就裝籃，按她說的反正行李已超重不差這幾包









聖祖食品伴手禮產品特別的多，可單買也可以購買禮盒送人

除了貢糖還有牛肉乾、牛軋糖、麵線以及xo醬

我很喜歡吃豆乾，看到豆乾都會想買來吃，但一個人吃的話又會太多

我阿母超愛吃這種海苔脆片，她吃素所以要求的零食、餅乾都要健康一點

這幾款海苔脆片就很適合她

聖祖食品底下的喬安牧場也是很受遊客歡迎，金門戰地牛肉乾口味眾多讓人難以挑選

5種不同口味的高梁酒牛肉乾一包250大洋，現場都有提供試吃服務









個人偏愛高梁酒辣味、高梁酒黑胡椒口味，因為夠辣

包裝不同口感也跟著不同，櫃檯都有試吃盒可以嚐嚐

除了貢糖、牛肉乾還有麵線、調味醬等伴手禮

烤魷魚等海鮮零嘴這裡也有

同行的友人說她很愛吃聖祖食品的麵線，尤其它們出產的醬料更迷人









手工製的麵線拿來送人也挺不錯，包裝夠精緻

一直以為麵線就只有單一口味，沒想到還有那麼多味道

友人說聖祖食品家的辣椒醬、私房醬是必買的調味料，反正行李己超重就多帶幾瓶回家

我挺想買豆腐乳回去，但怕行李被摔所以沒買

聖祖食品觀光工廠 金門貢糖

盤裡的貢糖依序是原味貢糖、海蘭酥/肉鬆貢糖、鹽酥貢糖、豬腳貢糖、芙蓉酥/抹茶‧杏仁貢糖以及能量果子









芙蓉酥/抹茶‧杏仁貢糖

外層是花生酥，中間包裹著抹茶酥粉以及杏仁薄片，吃起來有淡淡的抹茶香，抹茶控的你不能錯過

豬腳貢糖

豬腳貢糖是聖祖食品的招牌之一，純素不是葷食，外型因形似豬腳而得名為豬腳貢糖

麥芽糖加上麵粉熬煮八小時製成，灑上白芝麻，甜而不膩，Q彈不黏牙，中間內餡是花生酥

外Q內酥的雙層口感，我家長輩都很愛

原味貢糖

我很愛它們的的原味，純花生壓磨製成，一口咬下滿滿的花生香，香酥不甜、紮實綿密完全是入口即化啊

海蘭酥/海苔肉鬆

外層為花生酥糖，內層海苔肉鬆，香酥鬆軟入口即化，鹹甜鹹甜的滋味讓人停不下口

鹽酥貢糖

採用傳統方式將花生摃碎，再拌入蔥酥之後有股淡淡鹹味，香中帶鹹配著茶品吃更佳









聖祖貢糖是我之前公司常開團的伴手禮之一，貢糖口味一共有12種，有選擇性障礙就買綜合包裝，什麼口味都能一次吃到

吃素的朋友們也不用擔心，包裝代上都會寫上【全素】的字語，可以放心選購

聖祖食品觀光工廠 店家資訊

聖祖食品觀光工廠

電話：:082-323456

營業時間：AM09:00-PM18:00

地址：金門縣金寧鄉伯玉路2段301號

聖祖食品觀光工廠：官網

聖祖食品觀光工廠：粉絲團