金門有許多百年老店，長合餅舖就是其中一間，古早味的糕點深得在地人的喜愛，就連遊客也都很喜歡尤其長輩們更是懷念

家中長輩超愛花生粩、一口酥不黏牙不甜膩的糕點都是他們的最愛，不用擔心吃多會對身體不好

易咬不黏牙，好吃到一口接著一口，不用二天的時間帶回去的伴手禮全吃光









長合餅舖-金城店 位置

長合餅舖是金門傳統糕點老店，創立於1917年是間百年老店，所有的產品皆不含防腐劑、香精等人工添加物料

很受當地居民的喜愛，也是觀光客必買的伴手禮之一

長合餅舖招牌什麼?放在櫥窗那六項商品就是，不用怕買了家人不吃

長合餅舖-金城店 門市商品介紹

長合餅舖目前在金門有2間門市，一間是沙美店是百年老店，一間則是金城店位在後浦商圈莒光老街裡

金城店離金城車站只要2分鐘車程，不管是騎車還是開車都挺好找到停車位，附近也有許多知名景點

來購買的客人也絡繹不絕，等這張空景照等了有30分鐘之久

店內每一樣糕餅點心都很受遊客喜歡，像牛軋糖、花生粩、一口酥、寸棗糖都是傳統古法的點心

這種糕仔比較古早味，口感較為紮實，老一輩的人會較喜歡，年經人可能要看個人喜好









金門手工麵線不用提了是必買的伴手禮，而花生粩、芝麻粩、一口酥我家長輩們的最愛，買太少還被說唸

寸棗糖有點像沙其瑪，不過沒有沙其瑪來的黏牙

米香我阿母很喜歡，她吃素所以我帶了海苔米香回家

長合餅舖-金城店 伴手禮推薦

有一項甜點較讓我挺好奇，那就是軋車餅，長的像金元寶的小糕點

軋車餅

店員說軋車餅用料很簡單只有糖和麵粉，吃起來像貝果









長合餅舖團購滿五千以上就免運，我開團都是破萬所以沒有免運不免運的困擾

家中的長輩很喜歡它們家的一口酥、花生粩、寸棗糖會讓它們想起小時候純樸的回憶

一口酥

一口酥有六種口味，巧克力、芝麻、原味、芋頭、花生以及高梁，攜帶方便不佔空間

一口酥-芝麻

我挑了原味和芝麻二款帶回去品嚐，一口大小入口即化，芝麻香味十足，二位老人家都很喜歡









一口酥-原味

原味一口酥麵香十足又酥脆，香甜不膩味讓人一片接著一片

花生粩有二種包裝，我選的是大紅小包裝的花生粩，牛軋糖是我姐的最愛

牛軋糖

牛軋糖有5種口味：杏仁、蔓越莓、花生、芝麻和芋頭

牛軋糖香氣濃郁入口即化，牛奶糖柔軟不黏牙，鬆綿的口感讓人吃不停

花生粩











花生佬是長輩的最愛，外觀蓬鬆香氣十足，好吃不黏牙還帶著花生香

寸棗糖

寸棗糖外頭會裹上麥芽糖漿，有點像沙琪瑪但口感相對較香、糖、脆較不黏牙

長合餅舖是金門傳統糕點老店，創立於1917年是間百年老店，產品皆不含防腐劑、香精等人工添加物料，保存期限不長

來金門千萬不要錯過長合餅舖，便宜好吃又古早味的甜點就在長合餅舖

長合餅舖-金城店 店家資訊

長合餅舖-金城店

電話： 082-323295

營業時間：AM09:30-PM20:30

地址：金門縣金城鎮莒光路51號

長合餅舖-沙美店

電話： 082-352053

營業時間：AM07:00-PM18：00

地址：金門縣金沙鎮三民路24號

長合餅舖：官網

長合餅舖：粉絲團