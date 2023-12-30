為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 生活 > 居家雜貨 > 【holim飲料杯評價】 【岸下事物 Tydo Info】hó-lim 飲料杯 自備環保杯喝飲料再也不用帶吸管啦!不管珍奶、咖啡、純茶，全部…

【holim飲料杯評價】 【岸下事物 Tydo Info】hó-lim 飲料杯 自備環保杯喝飲料再也不用帶吸管啦!不管珍奶、咖啡、純茶，全部都能喝;一起享受環保輕盈飲世代

2023-12-30 16:36:47 jaicyjy 人氣：98
share
窩客好文

jaicyjy

發表篇數：667篇

文章類別：生活-居家雜貨

【holim飲料杯評價】 【岸下事物 Tydo Info】h

身為資深手搖控與每日一杯咖啡的愛好者說，隨身自備環保杯與攜帶一支環保吸管是很必備的

但我想大家很常會跟我一樣,每次吸管回家洗好一出門就忘了帶

不然就是帶的環保吸管軟的戳不破飲料封膜，硬的總是不小心敲到牙齒

或是帶了沒帶到粗吸管，波霸椰果喝不到,更怕就是喝完的吸管無處收納用溼包包有夠麻煩

「有沒有『可能』不用再多帶一支吸管？」

【holim飲料杯評價】 【岸下事物 Tydo Info】hó-lim 飲料杯 

獨家專利結構，喝飲料再也不用吸管啦！

不管珍奶、咖啡、純茶，全部都能喝

質感設計，喝飲料也很時尚
飲料人必備的環保杯
一起享受環保輕盈飲世代

【holim飲料杯評價】 【岸下事物 Tydo Info】h

hó-lim 整杯的重量只有約 217 g
杯子超輕巧、 杯身設計的一隻手也可以輕鬆握住

單手也好拿，才會讓我們願意天天帶出門～

【holim飲料杯評價】 【岸下事物 Tydo Info】h

【holim飲料杯評價】 【岸下事物 Tydo Info】h

720ml大容量, 一般市面上大眾飲品都能輕鬆外帶

承裝飲料請勿超過 720ml 水位線

【holim飲料杯評價】 【岸下事物 Tydo Info】h

優雅質感大小女生,不管出門時或在辦公室

隨身每個攜帶物都能是個穿搭時尚品

【岸下事物 Tydo Info】hó-lim 飲料杯 

多款絕美色系，完美輕鬆搭配我們日常穿著

【holim飲料杯評價】 【岸下事物 Tydo Info】h

現在還有全新杯袋質感可選
搭配杯身享限時折扣✨

好看好攜帶

【holim飲料杯評價】 【岸下事物 Tydo Info】h

搭配超療癒怪奇事物所

【holim飲料杯評價】 【岸下事物 Tydo Info】h

兼具生活品味與環境友善

做成聖誕新年交換禮物超適合

【holim飲料杯評價】 【岸下事物 Tydo Info】h

【holim飲料杯評價】 【岸下事物 Tydo Info】h

蓋蓋子前
記得要將杯嘴蓋往旁邊旋開

【holim飲料杯評價】 【岸下事物 Tydo Info】h

旋開杯嘴蓋才能讓隱藏式排氣孔被打開，避免因壓力導致飲料從杯嘴溢出

＊無論論承裝多少飲料都要記得先旋開唷＊

以杯蓋內凹的方式做出嘴巴吸飲所需深度

專利巧思不只保有簡約的外觀，同時創造完美吸飲體驗

【holim飲料杯評價】 【岸下事物 Tydo Info】h

攜帶請保持直立，不建議放在背包中

（請勿倒放或被擠壓，可能導致飲料外漏

請勿微波。請勿摔落。請勿置於冷凍）

【holim飲料杯評價】 【岸下事物 Tydo Info】h

管狀結構兩側特殊斜面設計，並利用飲用自然傾斜角度

讓珍珠自動往洞口集中吸起！

不用看就能輕鬆喝完，不必再用吸管找珍珠

【holim飲料杯評價】 【岸下事物 Tydo Info】h

 

【holim飲料杯評價】 【岸下事物 Tydo Info】h

整杯只有三零件

看到的零件，皆可拆掉清洗，超級方便的

在清洗上也簡單容易，超好洗到底部

✦ 現在買 立即送「獨家特製彎圓刷」

專利設計 - 看得到、洗得到、最安心

不用擔心吸管洗不乾淨,環保吸管的救星、做環保也可吸得很安心

【holim飲料杯評價】 【岸下事物 Tydo Info】h

清洗完，再將矽膠杯蓋單獨置於通風處

【holim飲料杯評價】 【岸下事物 Tydo Info】h

晾乾時不要將杯子蓋起來，避免因潮濕導致發霉

也能幫助飲料氣味自然散去

＊飲用完建議儘速清洗*

【holim飲料杯評價】 【岸下事物 Tydo Info】h

蓋蓋子記得要壓平
讓吸嘴露出足夠空間,喝起來更順暢！

如果沒壓平可能會導致吸嘴露出不夠多

會影響吸的體驗喔，不要客氣蓋下去就對了

【holim飲料杯評價】 【岸下事物 Tydo Info】h

外帶珍珠等有料飲品

請先搖晃數次

讓配料散開與飲料均勻混合才好喝

【holim飲料杯評價】 【岸下事物 Tydo Info】h

免抬頭，就口即吸
不必帶吸管、不必插吸管，再也不需要吸管了！
輕鬆開啟俐落生活

【holim飲料杯評價】 【岸下事物 Tydo Info】h

適用市面常見飲品配料

顆粒狀的料如珍珠、粉角、椰果、燕麥等，大塊的仙草、愛玉、布丁

全都超好吸不費力

【holim飲料杯評價】 【岸下事物 Tydo Info】h

減塑的意識越來越普及
環保意識人人都有
尤其現在很多店家都有自備環保杯的優惠折扣
自備環保杯是一定要的
輕巧方便好帶,天天隨身帶才是王道
【holim飲料杯評價】 【岸下事物 Tydo Info】h
【岸下事物 Tydo Info】hó-lim 飲料杯
實際體貼現代人的需求
夏日冰涼,冬季暖心
搭配提袋好看有質感又好攜帶
不論今天想喝任何飲品都能療癒隨我們裝
【holim飲料杯評價】 【岸下事物 Tydo Info】h

官網：岸下事物 Tydo Info 

FB粉絲專頁：岸下事物 Tydo Info 

【holim飲料杯評價】 【岸下事物 Tydo Info】h

文章標籤

岸下事物評價 holim飲料杯評價 holim環保杯好用嗎 莫蘭迪色隨行杯分享 免吸管環保杯推薦 好攜帶耐熱吸管杯 一開即喝隨行杯分享 減塑環保好物分享 無痕生活好物開箱 好清潔飲料隨行杯推薦 高質感環保隨行杯開箱 好清洗環保杯分享 質感實用禮物分享 可以喝珍珠的環保杯 holim飲料杯 岸下事物 Tydo Info hó-lim 飲料杯 hó-lim 飲料杯 聖誕送禮 送禮自用 免吸管飲料杯
創作者介紹
創作者 jy 的頭像
jy

寶貝長大記&自己的隨意心情記




檢舉
share
chevron_left

【宅配彰化肉圓推薦】八十年的老招牌【正彰化肉

台中市北屯區【台中宅配伴手禮/生日蛋糕推薦】

chevron_right
延伸閱讀
【活動】《WOMEN我們不知道的事》電影首映會
 shouyadog
【乾拌麵推薦】三男小食麵 油蔥酥醬拌麵X干貝XO醬拌麵X純素石磨麻醬拌麵
 shouyadog
[消費] 健康三樂事Sunlus 蒸氣眼罩 (清新無味、薰衣草、檸檬馬鞭草)
 機車仁妻
【人氣乾拌麵】花火拌麵禮盒新上市 美味的消夜拌麵⻝譜看這裡
 shouyadog
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
keyboard_arrow_up