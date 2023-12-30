身為資深手搖控與每日一杯咖啡的愛好者說，隨身自備環保杯與攜帶一支環保吸管是很必備的

但我想大家很常會跟我一樣,每次吸管回家洗好一出門就忘了帶

不然就是帶的環保吸管軟的戳不破飲料封膜，硬的總是不小心敲到牙齒

或是帶了沒帶到粗吸管，波霸椰果喝不到,更怕就是喝完的吸管無處收納用溼包包有夠麻煩

「有沒有『可能』不用再多帶一支吸管？」

【holim飲料杯評價】 【岸下事物 Tydo Info】hó-lim 飲料杯

獨家專利結構，喝飲料再也不用吸管啦！

不管珍奶、咖啡、純茶，全部都能喝

質感設計，喝飲料也很時尚

飲料人必備的環保杯

快 一起享受環保輕盈飲世代

hó-lim 整杯的重量只有約 217 g

杯子超輕巧、 杯身設計的一隻手也可以輕鬆握住

單手也好拿，才會讓我們願意天天帶出門～

720ml大容量, 一般市面上大眾飲品都能輕鬆外帶

承裝飲料請勿超過 720ml 水位線

優雅質感大小女生,不管出門時或在辦公室

隨身每個攜帶物都能是個穿搭時尚品

【岸下事物 Tydo Info】hó-lim 飲料杯

多款絕美色系，完美輕鬆搭配我們日常穿著

現在還有全新杯袋質感可選

搭配杯身享限時折扣✨

好看好攜帶

搭配超療癒怪奇事物所

兼具生活品味與環境友善

做成聖誕新年交換禮物超適合

蓋蓋子前

記得要將杯嘴蓋往旁邊旋開 旋開杯嘴蓋才能讓隱藏式排氣孔被打開，避免因壓力導致飲料從杯嘴溢出 ＊無論論承裝多少飲料都要記得先旋開唷＊ 以杯蓋內凹的方式做出嘴巴吸飲所需深度 專利巧思不只保有簡約的外觀，同時創造完美吸飲體驗 攜帶請保持直立，不建議放在背包中 （請勿倒放或被擠壓，可能導致飲料外漏 請勿微波。 請勿摔落。請勿置於冷凍）

管狀結構兩側特殊斜面設計，並利用飲用自然傾斜角度

讓珍珠自動往洞口集中吸起！

不用看就能輕鬆喝完，不必再用吸管找珍珠

整杯只有三零件

看到的零件，皆可拆掉清洗，超級方便的

在清洗上也簡單容易，超好洗到底部

✦ 現在買 立即送「獨家特製彎圓刷」

專利設計 - 看得到、洗得到、最安心

不用擔心吸管洗不乾淨,環保吸管的救星、做環保也可吸得很安心

清洗完，再將矽膠杯蓋單獨置於通風處

晾乾時不要將杯子蓋起來，避免因潮濕導致發霉

也能幫助飲料氣味自然散去

＊飲用完建議儘速清洗*

蓋蓋子記得要壓平

讓吸嘴露出足夠空間,喝起來更順暢！ 如果沒壓平可能會導致吸嘴露出不夠多 會影響吸的體驗喔，不要客氣蓋下去就對了

外帶珍珠等有料飲品 請先搖晃數次 讓配料散開與飲料均勻混合才好喝 免抬頭，就口即吸

不必帶吸管、不必插吸管，再也不需要吸管了！

輕鬆開啟俐落生活 適用市面常見飲品配料 顆粒狀的料如珍珠、粉角、椰果、燕麥等，大塊的仙草、愛玉、布丁 全都超好吸不費力 減塑的意識越來越普及 環保意識人人都有 尤其現在很多店家都有自備環保杯的優惠折扣 自備環保杯是一定要的 輕巧方便好帶,天天隨身帶才是王道 【岸下事物 Tydo Info】hó-lim 飲料杯 實際體貼現代人的需求 夏日冰涼, 冬季暖心 搭配提袋好看有質感又好攜帶 不論今天想喝任何飲品都能療癒隨我們裝 官網：岸下事物 Tydo Info FB粉絲專頁：岸下事物 Tydo Info