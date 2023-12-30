身為資深手搖控與每日一杯咖啡的愛好者說，隨身自備環保杯與攜帶一支環保吸管是很必備的
但我想大家很常會跟我一樣,每次吸管回家洗好一出門就忘了帶
不然就是帶的環保吸管軟的戳不破飲料封膜，硬的總是不小心敲到牙齒
或是帶了沒帶到粗吸管，波霸椰果喝不到,更怕就是喝完的吸管無處收納用溼包包有夠麻煩
「有沒有『可能』不用再多帶一支吸管？」
【holim飲料杯評價】 【岸下事物 Tydo Info】hó-lim 飲料杯
獨家專利結構，喝飲料再也不用吸管啦！
不管珍奶、咖啡、純茶，全部都能喝
hó-lim 整杯的重量只有約 217 g
杯子超輕巧、 杯身設計的一隻手也可以輕鬆握住
單手也好拿，才會讓我們願意天天帶出門～
720ml大容量, 一般市面上大眾飲品都能輕鬆外帶
承裝飲料請勿超過 720ml 水位線
優雅質感大小女生,不管出門時或在辦公室
隨身每個攜帶物都能是個穿搭時尚品
多款絕美色系，完美輕鬆搭配我們日常穿著
現在還有全新杯袋質感可選
搭配杯身享限時折扣✨
好看好攜帶
搭配超療癒怪奇事物所
兼具生活品味與環境友善
做成聖誕新年交換禮物超適合
蓋蓋子前
記得要將杯嘴蓋往旁邊旋開
旋開杯嘴蓋才能讓隱藏式排氣孔被打開，避免因壓力導致飲料從杯嘴溢出
＊無論論承裝多少飲料都要記得先旋開唷＊
以杯蓋內凹的方式做出嘴巴吸飲所需深度
專利巧思不只保有簡約的外觀，同時創造完美吸飲體驗
攜帶請保持直立，不建議放在背包中
（請勿倒放或被擠壓，可能導致飲料外漏
管狀結構兩側特殊斜面設計，並利用飲用自然傾斜角度
讓珍珠自動往洞口集中吸起！
不用看就能輕鬆喝完，不必再用吸管找珍珠
整杯只有三零件
看到的零件，皆可拆掉清洗，超級方便的
在清洗上也簡單容易，超好洗到底部
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專利設計 - 看得到、洗得到、最安心
不用擔心吸管洗不乾淨,環保吸管的救星、做環保也可吸得很安心
清洗完，再將矽膠杯蓋單獨置於通風處
晾乾時不要將杯子蓋起來，避免因潮濕導致發霉
也能幫助飲料氣味自然散去
＊飲用完建議儘速清洗*
蓋蓋子記得要壓平
讓吸嘴露出足夠空間,喝起來更順暢！
如果沒壓平可能會導致吸嘴露出不夠多
會影響吸的體驗喔，不要客氣蓋下去就對了
請先搖晃數次
讓配料散開與飲料均勻混合才好喝
免抬頭，就口即吸
不必帶吸管、不必插吸管，再也不需要吸管了！
輕鬆開啟俐落生活
適用市面常見飲品配料
顆粒狀的料如珍珠、粉角、椰果、燕麥等，大塊的仙草、愛玉、布丁
全都超好吸不費力
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