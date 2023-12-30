優品娃娃台中西屯店｜24H營業超狂強抓模式，零食餅乾飲料、玩具生活用品夾中率超高，夾娃娃機新手必訪2024台中好夾娃娃店推薦

2023-12-30

夾娃娃一直是女王最愛的愛好，最近年關將近女王到訪了這間超人氣的台中娃娃店優品娃娃台中西屯店，這間店最出名的就是擁有「強爪模式」的娃娃機，完全就是娃娃機新手們的福音，店內上百款的機台餅乾零食、飲料以及玩具生活用品選擇多到不行，女王也趁著年年也來補貨一翻，現在就讓女王繼續帶大家探訪這家2024台中好夾娃娃店推薦吧~

⏏文章摘要

優品娃娃台中西屯店

地址：台中市西屯區西屯路三段147號

營業時間：24小時

FB粉絲團：優品娃娃屋

有在夾娃娃的人一定對優品娃娃不陌生，而優品娃娃台中西屯店正是近期最新開幕的台中人氣夾娃娃店，店內擁有上百坪空間與上百款機台，而且店家不定時出現的「聖誕活動」、「新年活動」好康的讓人玩到不想離開，接下來女王也會細細替大家介紹各種，店家的期間活動與常態優惠，喜歡夾娃娃的人一定不能錯過喔!

優品娃娃-(換物/集點/抽獎)好康活動

【集點抽抽樂】夾10樣商品可抽球乙次、20樣獲得兩次，以此類推(▼須符合以下圖文規定)。 【Doube抽抽樂】集點抽抽樂升級版，每週六、日夾10樣商品可抽球2次，20樣獲得4次，以此類推(▼須符合以下圖文規定)。 【聖誕抽紅包】累積10點或抽抽樂滿20樣送1包紅包、累積20點或抽抽樂滿40樣送2包紅包，以此類推(▼須符合以下圖文規定)。 【點數換物】累積點數可以換購日常用品、食品、飲料、多種商品(▼須符合以下圖文規定)。

※活動皆有時效性，請以官方資訊為主!

聖誕盲胞-專屬點數卡(期間限定)

大家看完優品娃娃優惠活動一定看會覺得非常的廣泛多樣，但沒關係女王下面也會用圖片帶大家更深入了解，活動的內容與細節，讓我們繼續看下去吧! 第一個要介紹的 聖誕盲胞-專屬點數卡活動可以說是店內(期間)隱藏活動，每日的早上10:00-01:00會不定時發送集點卡，集點卡可以與現場點數合併使用一起兌換神秘的聖誕盲胞換在喔~

優品娃娃台中西屯店-集點抽抽樂

優品娃娃最受矚目的活動就是集點抽抽樂，大家可以注意查看每個機台前方，是否有像下圖一樣貼有點數，如果有就表示可以參加店內的集點活動，因為集點機台待太多了所以女王就拍了些玩具、日常用品、零食給大家參考，大家夾取完成後也記得到櫃台進行10換1的抽獎活動喔!



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優品娃娃西屯店-集點換物活動

對了! 在這女王還要再補充一些重點：1.六日到訪時抽獎的彩球Doube集10點就可以換兩顆，有A、B、C、D四種獎項的獎品，女王這次就抽了4顆雖然有些得到安慰獎，但還是拿到兩樣不錯的獎真的太好康啦!

2.集點活動抽聖誕抽紅包一樣是10換1包(假日沒有*2)，紅包裡的摸彩券若對到現場的號碼就能立馬中獎，像女王這次就超好運抽到了超大的彩色鯊魚，只能說太幸運啦~

最後再補充一下，大家夾取完娃娃後，記得再仔細逛一下優品娃娃西屯店，許多角落都隱藏了集點換物的商品，玩具、冷凍食品、飲料，還有超紅的「小楊哥」的商品，因此大家一定要仔細逛逛後在下決定喔! PS:大家要記得，點數換物就要退還夾道的集點物品! 大家自己要斟酌方案喔~

夾娃娃機新手必玩「強爪模式」

看到這大家一定見識到優品娃娃送好送滿的，超優質福利! 但女王個人覺得店內最特別的就是，專為夾娃娃機新手設計的「強爪模式」，這個模式就是把機台的爪力調到最強，基本上只要夾到物品出貨率就極高，因此如果你是新手也可以專攻這類型商品，就會夾的非常暢快滿足喔!



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優品娃娃台中西屯店「寵物友善環境」

女王在夾娃娃的時候，還發現了「優品娃娃台中西屯店」提供寵物友善環境，這裡有多種的貓狗糧等著有毛寶寶的人來破關，因此有養狗狗貓貓的人，放心的把它們都帶進來吧! 女王只能說店內的夾物商品真的是太特別又太豐富啦!

優品娃娃台中西屯店「隱藏夾物活動」

對了~店內還有有趣的隱藏版換物活動，比如夾道空瓶就能換「風茶道」飲料，夾道一盒洗衣球就能換洗衣精，3個洗衣精還能換一罐「小楊哥」洗衣精，女王能說優品娃娃不只對新手友善也替老手設計了超有趣的夾取環節，真的讓人處處充滿驚喜阿~

2024台中好夾娃娃店推薦

最後就來看看女王的戰利品啦，這次女王只用1000元的大約夾到了20~30樣左右，滿滿的兩大車加上大娃娃女王只能說，這次真的是完全的大豐收~灑花! 最後跨年也即將到來，大家在假期時如果找不到好去處，記得一定要到這間優品娃娃台中西屯店捕獲你的新年商品喔! 最後女王就把這間2024台中好夾娃娃店推薦給大家，有興趣的人就去下夾夾吧!

優品娃娃中部地區分店資訊

推薦指數:⭐⭐⭐⭐⭐

FB：優品娃娃屋

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tiktok：@yoping_2014

★優品娃娃台中西屯店

地址：台中市西屯區西屯路三段147號

營業時間：24小時皆有專人補貨

▲專人補貨及商品兌換時間：

早上10點～凌晨1點

★ 優品娃娃台中逢甲旗艦店

地址：台中市西屯區福星路368號

▲營業時間：24小時皆有專人補貨

★ 優品娃娃台中大里店

地址：台中市大里區國光路二段77號

▲營業時間：24小時皆有專人補貨

★ㄚ嗚x優品娃娃北屯店

地址：台中市北屯區軍福十五路328號

營業時間：24小時

▲專人補貨及商品兌換時間：早上10點~凌晨2點

★豐原家樂福店

地址：台中市豐原區成功路500號4F

營業時間：早上10點～晚上11點

★ 優品娃娃彰化金馬店

地址：彰化市金馬路二段291號

營業時間：24小時

▲專人補貨及商品兌換時間：

早上10點~凌晨2點



愛玩女王 X 瞇瞇眼夫妻

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