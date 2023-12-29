蘭引堂位於市民大道上「獨樂清酒食堂」的姊妹店，在台北車站附近，
從台北地下街Y17出口，步行2分鐘
神秘的地點，只有懂威士忌的人知道
隱藏在這街上，完全是威士忌的天堂！
擁有特色的單杯酒牆，價格很廣，
酒款選擇也多，超級豐富的呢！
今晚想怎麼喝完全由你決定，
讓夜晚的喧囂停止於享受時的這一刻！
《未成年請勿飲酒，喝酒不開車》
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據說“蘭引”一詞源自阿拉伯語“Alambic”
蒸餾器是用於蒸餾和煉金術的蒸餾器～它在江戶時代傳入日本，
用於藥用蒸餾水、製造酒精飲料以及通過提取花卉提取物來製造乳液。
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《未成年請勿飲酒，喝酒不開車》
單杯的酒牆中竟還藏有一般人用來收藏的稀世酒款，老闆超級豪氣的！
如果遇到了千萬不要錯過，一定要喝～
還有啤酒可以點，是不是超棒的～
除了酒款之外，蘭引堂也有提供下酒菜
多種菜色任君挑選，都是獨家餐點喔～
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蘭引堂空間是長條形、吧台式的，
裡面還有一桌小桌子，可以跟朋友小酌
喜歡威士忌的朋友都會知道，
威士忌愛好者都會玩年份、玩木桶～
蘭引堂還有獨立裝瓶廠的威士忌，
雖然是同一個工廠釀造，但不同年份，
出場時間不同，口感也不同～
喜歡喝酒的朋友，來蘭引堂絕對能滿足
很有氣氛，台北最迷人的威士忌居酒屋
《未成年請勿飲酒，喝酒不開車》
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價格的部分是單杯500以下，很平價呢
品酒師芝芝非常親切，介紹的很好
想喝酒的朋友一定要找她！超開朗🥳
如果只是想要快閃小酌一杯也可以～
通常一到四低消500元、
五六日低消800元，建議先預約喔！
《未成年請勿飲酒，喝酒不開車》
光是餐盤就好精緻，是從日本帶回來的！
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《酒飲介紹》
🥃BENRINNES
這款果香風味濃鬱的威士忌，
以原桶強度酒精度58.8% 裝瓶！
聞起來比較甜，像太妃糖跟杯子蛋糕
還有點甜點店的奶油香氣，很特別
喝起來像煙火一樣炸開、燦爛的感覺
尾韻又很像泥煤的口感，很不錯呢！
《未成年請勿飲酒，喝酒不開車》
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🥃ARDBEG
用高貴的皇帝杯裝著的酒，好貴氣～
辣感，在口中化開的微微的香氣
是泥煤怪獸（原場地有泥煤的工廠）！
土壤中天然形成，煙燻泥煤味的威士忌
像是細菌人在口中打架（碰碰）的感覺
在舌尖有點微微麻的滋味～很微醺啊😚
同場加應大人版的甜點，我超喜歡！
巧克力加上酒很可口，酥脆又帶點甜
巧克力濃郁甜香與酒完美交疊，超美味
《未成年請勿飲酒，喝酒不開車》
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🍹梅酒
蘭引堂獨家釀製的梅酒，真的太好喝了
酸酸甜甜的口感，非常的迷人
搭配下酒菜超級對味，很喜歡呢😘
《未成年請勿飲酒，喝酒不開車》
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🥃GLEN ELGIN-GLENLIVET
女生會喜歡的！喝起來很圓滑、順口～
含在口中有點自然的花果香氣，
微微綻開的有如花開般的層次感～
優美又滑順的滋味，完全是妹酒呀XD
《未成年請勿飲酒，喝酒不開車》
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《餐點介紹》
蘭引堂菜單
🥗秘制生野菜
吃過那麼多種沙拉，我最喜歡這家！
裡面有健行芝麻葉、牛血葉、紅酸模、紅寶石萵苣、京都水菜、小松菜、柿子、小番茄，非常豐富的沙拉！
裡面有豐富鈣質、鐵質、礦物質，
吃起來口感像幼苗，不會有苦苦的菜味
比較軟的口感，整體的味道很協調
還有自製濃郁松露醬，味道很香😋
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🐔手作雞肉胡椒燒
我跟朋友最愛的一道，非常推薦啊👍🏻
雞肉帶點微微胡椒香氣，軟嫩鮮美
而且一口咬下還有微微的酒香，
單吃就讓我們驚艷不已，超級喜歡😘
可以沾上特製醬汁，讓口感更加有勁～
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🐟核桃玉津魚
甜而不膩的口感，完全是最棒下酒菜～
核桃酥脆又可口，獨特的香氣很好吃
搭配玉津魚提味，甜蜜香酥很不錯呢！
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🦑海味透抽一夜干
滿滿的鮮味有如從大海現撈一樣美味！
一上桌就香氣四溢，香濃到口水直流啊
透抽一夜干烘烤的偏硬，有嚼勁的那種
越嚼越甘甜，風味十足的一道～
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🧀必點起司盤
裡面有四種起司，還有搭配堅果盤～
一般來說起司盤會搭配紅酒，
但是這個搭配威士忌也很有韻味呢～
而且是去日本板前學來的特殊起司，
起司濃郁、香氣迷人，入口在舌尖化開
味噌起司還是有醃過的，非常特別～
起司控一定必點，超適合搭配酒的！
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🌮薩丁尼亞
非常棒的一道下酒菜，口感很豐富
上面是烤過的起司，搭配生火腿、蔬菜
還有薄脆可口的烤餅，搭配義大利的醋
讓人一口接著一口的美味啊😍
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📍蘭引堂
✨IG：@ranbikido
☎️電話：02 2559 5037
✨營業時間：18:00~00:00
✨地址：台北市大同區重慶北路一段1號1樓
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