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【台北車站美食】蘭引堂～台北威士忌居酒屋，近百種酒類任君挑選、獨家手作料理超美味～台北平價居酒屋～

2023-12-29 18:00:00 貓少女日記 人氣：104
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窩客好文

貓少女日記

發表篇數：252篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大同區

造訪商家：蘭引堂
phone02-2559-5037
place台北市大同區重慶北路一段1號1樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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【台北車站美食】蘭引堂～台北威士忌居酒屋，近百種酒類任君挑選

蘭引堂位於市民大道上「獨樂清酒食堂」的姊妹店，在台北車站附近，

從台北地下街Y17出口，步行2分鐘

神秘的地點，只有懂威士忌的人知道

隱藏在這街上，完全是威士忌的天堂！

【台北車站美食】蘭引堂～台北威士忌居酒屋，近百種酒類任君挑選

擁有特色的單杯酒牆，價格很廣，

酒款選擇也多，超級豐富的呢！

【台北車站美食】蘭引堂～台北威士忌居酒屋，近百種酒類任君挑選

今晚想怎麼喝完全由你決定，

讓夜晚的喧囂停止於享受時的這一刻！

《未成年請勿飲酒，喝酒不開車》

-

據說“蘭引”一詞源自阿拉伯語“Alambic”

蒸餾器是用於蒸餾和煉金術的蒸餾器～它在江戶時代傳入日本，

用於藥用蒸餾水、製造酒精飲料以及通過提取花卉提取物來製造乳液。

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《未成年請勿飲酒，喝酒不開車》

單杯的酒牆中竟還藏有一般人用來收藏的稀世酒款，老闆超級豪氣的！

【台北車站美食】蘭引堂～台北威士忌居酒屋，近百種酒類任君挑選

如果遇到了千萬不要錯過，一定要喝～

【台北車站美食】蘭引堂～台北威士忌居酒屋，近百種酒類任君挑選

還有啤酒可以點，是不是超棒的～

【台北車站美食】蘭引堂～台北威士忌居酒屋，近百種酒類任君挑選

除了酒款之外，蘭引堂也有提供下酒菜

多種菜色任君挑選，都是獨家餐點喔～

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蘭引堂空間是長條形、吧台式的，

【台北車站美食】蘭引堂～台北威士忌居酒屋，近百種酒類任君挑選

裡面還有一桌小桌子，可以跟朋友小酌

【台北車站美食】蘭引堂～台北威士忌居酒屋，近百種酒類任君挑選

喜歡威士忌的朋友都會知道，

威士忌愛好者都會玩年份、玩木桶～

蘭引堂還有獨立裝瓶廠的威士忌，

雖然是同一個工廠釀造，但不同年份，

出場時間不同，口感也不同～

喜歡喝酒的朋友，來蘭引堂絕對能滿足

很有氣氛，台北最迷人的威士忌居酒屋

《未成年請勿飲酒，喝酒不開車》

-

價格的部分是單杯500以下，很平價呢

品酒師芝芝非常親切，介紹的很好

想喝酒的朋友一定要找她！超開朗🥳

【台北車站美食】蘭引堂～台北威士忌居酒屋，近百種酒類任君挑選

如果只是想要快閃小酌一杯也可以～

通常一到四低消500元、

五六日低消800元，建議先預約喔！

《未成年請勿飲酒，喝酒不開車》

光是餐盤就好精緻，是從日本帶回來的！

【台北車站美食】蘭引堂～台北威士忌居酒屋，近百種酒類任君挑選

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《酒飲介紹》

🥃BENRINNES

【台北車站美食】蘭引堂～台北威士忌居酒屋，近百種酒類任君挑選

這款果香風味濃鬱的威士忌，

以原桶強度酒精度58.8% 裝瓶！

聞起來比較甜，像太妃糖跟杯子蛋糕

還有點甜點店的奶油香氣，很特別

喝起來像煙火一樣炸開、燦爛的感覺

尾韻又很像泥煤的口感，很不錯呢！

《未成年請勿飲酒，喝酒不開車》

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🥃ARDBEG

【台北車站美食】蘭引堂～台北威士忌居酒屋，近百種酒類任君挑選

用高貴的皇帝杯裝著的酒，好貴氣～

辣感，在口中化開的微微的香氣

是泥煤怪獸（原場地有泥煤的工廠）！

土壤中天然形成，煙燻泥煤味的威士忌

像是細菌人在口中打架（碰碰）的感覺

在舌尖有點微微麻的滋味～很微醺啊😚

同場加應大人版的甜點，我超喜歡！

巧克力加上酒很可口，酥脆又帶點甜

巧克力濃郁甜香與酒完美交疊，超美味

《未成年請勿飲酒，喝酒不開車》

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🍹梅酒

【台北車站美食】蘭引堂～台北威士忌居酒屋，近百種酒類任君挑選

蘭引堂獨家釀製的梅酒，真的太好喝了

酸酸甜甜的口感，非常的迷人

搭配下酒菜超級對味，很喜歡呢😘

《未成年請勿飲酒，喝酒不開車》

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🥃GLEN ELGIN-GLENLIVET

【台北車站美食】蘭引堂～台北威士忌居酒屋，近百種酒類任君挑選

女生會喜歡的！喝起來很圓滑、順口～

含在口中有點自然的花果香氣，

微微綻開的有如花開般的層次感～

優美又滑順的滋味，完全是妹酒呀XD

《未成年請勿飲酒，喝酒不開車》

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《餐點介紹》

蘭引堂菜單

【台北車站美食】蘭引堂～台北威士忌居酒屋，近百種酒類任君挑選

🥗秘制生野菜

【台北車站美食】蘭引堂～台北威士忌居酒屋，近百種酒類任君挑選

吃過那麼多種沙拉，我最喜歡這家！

裡面有健行芝麻葉、牛血葉、紅酸模、紅寶石萵苣、京都水菜、小松菜、柿子、小番茄，非常豐富的沙拉！

裡面有豐富鈣質、鐵質、礦物質，

吃起來口感像幼苗，不會有苦苦的菜味

比較軟的口感，整體的味道很協調

還有自製濃郁松露醬，味道很香😋

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🐔手作雞肉胡椒燒

【台北車站美食】蘭引堂～台北威士忌居酒屋，近百種酒類任君挑選

我跟朋友最愛的一道，非常推薦啊👍🏻

雞肉帶點微微胡椒香氣，軟嫩鮮美

而且一口咬下還有微微的酒香，

單吃就讓我們驚艷不已，超級喜歡😘

【台北車站美食】蘭引堂～台北威士忌居酒屋，近百種酒類任君挑選

可以沾上特製醬汁，讓口感更加有勁～

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🐟核桃玉津魚

【台北車站美食】蘭引堂～台北威士忌居酒屋，近百種酒類任君挑選

甜而不膩的口感，完全是最棒下酒菜～

核桃酥脆又可口，獨特的香氣很好吃

搭配玉津魚提味，甜蜜香酥很不錯呢！

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🦑海味透抽一夜干

【台北車站美食】蘭引堂～台北威士忌居酒屋，近百種酒類任君挑選

滿滿的鮮味有如從大海現撈一樣美味！

一上桌就香氣四溢，香濃到口水直流啊

【台北車站美食】蘭引堂～台北威士忌居酒屋，近百種酒類任君挑選

透抽一夜干烘烤的偏硬，有嚼勁的那種

越嚼越甘甜，風味十足的一道～

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🧀必點起司盤

【台北車站美食】蘭引堂～台北威士忌居酒屋，近百種酒類任君挑選

裡面有四種起司，還有搭配堅果盤～

一般來說起司盤會搭配紅酒，

但是這個搭配威士忌也很有韻味呢～

而且是去日本板前學來的特殊起司，

【台北車站美食】蘭引堂～台北威士忌居酒屋，近百種酒類任君挑選

起司濃郁、香氣迷人，入口在舌尖化開

味噌起司還是有醃過的，非常特別～

起司控一定必點，超適合搭配酒的！

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🌮薩丁尼亞

【台北車站美食】蘭引堂～台北威士忌居酒屋，近百種酒類任君挑選

非常棒的一道下酒菜，口感很豐富

上面是烤過的起司，搭配生火腿、蔬菜

【台北車站美食】蘭引堂～台北威士忌居酒屋，近百種酒類任君挑選

還有薄脆可口的烤餅，搭配義大利的醋

讓人一口接著一口的美味啊😍

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📍蘭引堂

✨IG：@ranbikido

☎️電話：02 2559 5037

✨營業時間：18:00~00:00

✨地址：台北市大同區重慶北路一段1號1樓

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