前一陣子看到台灣飯糰突然爆紅的新聞，
還征服了外國觀光客們的味蕾，
平常吃個飯糰根本沒想要記錄、分享，
Bunny這回要來湊個熱鬧，跟風一波，
推薦台北寧夏夜市知名飯糰，
有在逛夜市的朋友肯定熟悉，
其中一家飯糰在大馬路邊，
而Bunny每逛必買的是『裕森古早味阿嬤飯糰』，
隱身在寧夏夜市對面的巷弄內，
一定要離開夜市，過馬路才發現的到
逛了許多大大小小的夜市，
Bunny卻不會到每個夜市吃飯糰，
唯獨到寧夏夜市一定要吃這家古早味飯糰，
而且飯糰從早上6點到晚上11點都有
Bunny最愛的傳統飯糰就是加油條、肉鬆、菜脯、酸菜，
就像阿嬤飯糰這樣，口味相當經典，
飯的部分有一般白米飯糰和紫米飯糰兩種，
蛋的部分也有兩種選擇，鹹蛋或是茶葉蛋，
有吃辣的朋友可以選擇辣味
Bunny從小到大吃下的飯糰少說有上千，
口味選擇多，配料多樣，
不論當早餐或是午餐簡單美味又有飽足感，
如今，除了將飯糰當早午餐，
到寧夏夜市吃個當晚餐或消夜超滿足
飯糰加蛋 NT$ 60
紫米加蛋 NT$ 65
白米和紫米相比，
Bunny偏好紫米的香氣，
一到手的飯糰，
熱呼呼到會燙手，
是Bunny最愛的熱度，
熱氣騰騰的吃很過癮，
融合鹹香酥脆的內餡，
怎麼吃都吃不膩
米飯顆粒飽滿，
不過軟硬不太固定，
Bunny吃過很多次，
有時候可以感受到粒粒分明，
有時候又比較軟黏一點，
不過這就是傳統的手工味Ｒ～
『資訊揭露：本篇為自費文，Bunny自身真實心得分享』
地址：
台北市大同區寧夏路45巷1號
營業時間：
6:00-23:00