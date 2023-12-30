為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【台北美食】 裕森古早味阿嬤飯糰 / 寧夏夜市必吃紫米飯糰 / 台式飯糰 / 銅板美食

【台北美食】 裕森古早味阿嬤飯糰 / 寧夏夜市必吃紫米飯糰 / 台式飯糰 / 銅板美食

2023-12-30 22:45:22 Bunny 人氣：104
share
窩客好文

Bunny

發表篇數：398篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：裕森古早味阿嬤飯糰
place台北市寧夏路45巷內
作者本次評價：
4.25
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
3.00
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

546555_0_調整大小.jpg

前一陣子看到台灣飯糰突然爆紅的新聞，
還征服了外國觀光客們的味蕾，
平常吃個飯糰根本沒想要記錄、分享，
Bunny這回要來湊個熱鬧，跟風一波，
推薦台北寧夏夜市知名飯糰，
有在逛夜市的朋友肯定熟悉，
其中一家飯糰在大馬路邊，
而Bunny每逛必買的是『裕森古早味阿嬤飯糰』，
隱身在寧夏夜市對面的巷弄內，
一定要離開夜市，過馬路才發現的到

546558_0_調整大小.jpg
逛了許多大大小小的夜市，
Bunny卻不會到每個夜市吃飯糰，
唯獨到寧夏夜市一定要吃這家古早味飯糰
而且飯糰從早上6點到晚上11點都有

546560_0_調整大小.jpg
Bunny最愛的傳統飯糰就是加油條、肉鬆、菜脯、酸菜，
就像阿嬤飯糰這樣，口味相當經典，
飯的部分有一般白米飯糰和紫米飯糰兩種，
蛋的部分也有兩種選擇，鹹蛋或是茶葉蛋，
有吃辣的朋友可以選擇辣味

 

546561_0_調整大小.jpg

546562_0_調整大小.jpg

Bunny從小到大吃下的飯糰少說有上千，
口味選擇多，配料多樣，
不論當早餐或是午餐簡單美味又有飽足感，
如今，除了將飯糰當早午餐，
到寧夏夜市吃個當晚餐或消夜超滿足

546564_0_調整大小.jpg546565_0_調整大小.jpg
飯糰加蛋 NT$ 60
紫米加蛋 NT$ 65
白米和紫米相比，
Bunny偏好紫米的香氣，
一到手的飯糰，
熱呼呼到會燙手，
是Bunny最愛的熱度，
熱氣騰騰的吃很過癮，
融合鹹香酥脆的內餡，
怎麼吃都吃不膩

546571_0_調整大小.jpg
米飯顆粒飽滿，
不過軟硬不太固定，
Bunny吃過很多次，
有時候可以感受到粒粒分明，
有時候又比較軟黏一點，
不過這就是傳統的手工味Ｒ～

546567_0_調整大小.jpg

 

『資訊揭露：本篇為自費文，Bunny自身真實心得分享』

 

裕森古早味阿嬤飯糰 | Facebook
 

地址：
台北市大同區寧夏路45巷1號


營業時間：
6:00-23:00

文章標籤

台式飯糰 銅板美食 寧夏夜市必吃飯糰 紫米飯糰 裕森古早味阿嬤飯糰 古早味飯糰 阿嬤飯糰 台北美食 飯糰推薦 夜市飯糰 台式飯糰推薦 台北飯糰推薦 茶葉蛋飯糰 巷弄美食推薦 飯糰 傳統飯糰 寧夏夜市手拿美食 夜市手拿美食推薦
創作者介紹
創作者 Bunny 的頭像
Bunny

Bunny享食悠遊趣




檢舉
share
chevron_left

【台北美食】景美上海生煎包/景美夜市必吃美食/
延伸閱讀
【活動】《WOMEN我們不知道的事》電影首映會
 shouyadog
【乾拌麵推薦】三男小食麵 油蔥酥醬拌麵X干貝XO醬拌麵X純素石磨麻醬拌麵
 shouyadog
西澳旅遊／《Denison港》短暫停留後前往《仆倒風剪樹》
 Big Fish
【人氣乾拌麵】花火拌麵禮盒新上市 美味的消夜拌麵⻝譜看這裡
 shouyadog
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
keyboard_arrow_up