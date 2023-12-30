前一陣子看到台灣飯糰突然爆紅的新聞，

還征服了外國觀光客們的味蕾，

平常吃個飯糰根本沒想要記錄、分享，

Bunny這回要來湊個熱鬧，跟風一波，

推薦台北寧夏夜市知名飯糰，

有在逛夜市的朋友肯定熟悉，

其中一家飯糰在大馬路邊，

而Bunny每逛必買的是『裕森古早味阿嬤飯糰』，

隱身在寧夏夜市對面的巷弄內，

一定要離開夜市，過馬路才發現的到



逛了許多大大小小的夜市，

Bunny卻不會到每個夜市吃飯糰，

唯獨到寧夏夜市一定要吃這家古早味飯糰，

而且飯糰從早上6點到晚上11點都有



Bunny最愛的傳統飯糰就是加油條、肉鬆、菜脯、酸菜，

就像阿嬤飯糰這樣，口味相當經典，

飯的部分有一般白米飯糰和紫米飯糰兩種，

蛋的部分也有兩種選擇，鹹蛋或是茶葉蛋，

有吃辣的朋友可以選擇辣味

Bunny從小到大吃下的飯糰少說有上千，

口味選擇多，配料多樣，

不論當早餐或是午餐簡單美味又有飽足感，

如今，除了將飯糰當早午餐，

到寧夏夜市吃個當晚餐或消夜超滿足



飯糰加蛋 NT$ 60

紫米加蛋 NT$ 65

白米和紫米相比，

Bunny偏好紫米的香氣，

一到手的飯糰，

熱呼呼到會燙手，

是Bunny最愛的熱度，

熱氣騰騰的吃很過癮，

融合鹹香酥脆的內餡，

怎麼吃都吃不膩



米飯顆粒飽滿，

不過軟硬不太固定，

Bunny吃過很多次，

有時候可以感受到粒粒分明，

有時候又比較軟黏一點，

不過這就是傳統的手工味Ｒ～

『資訊揭露：本篇為自費文，Bunny自身真實心得分享』

裕森古早味阿嬤飯糰 | Facebook



地址：

台北市大同區寧夏路45巷1號



營業時間：

6:00-23:00

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