位在羅東車站附近的天牛私廚牛排

提供高CP值的牛肉排餐、海鮮排餐還有雞排、雞排

牛肉使用原塊肉且不使用嫩精

點主餐含有螺旋脆皮濃湯、鐵板麵、蛋、餐後甜品及免費續的紅茶

附近有免費停車場及收費停車場

記得往下看，才知道哪裡有免費停車場

【目錄索引】

‧天牛私廚牛排-環境介紹

‧天牛私廚牛排-餐點介紹

‧天牛私廚牛排-菜單

‧天牛私廚牛排-停車資訊

‧天牛私廚牛排-店家資訊

天牛私廚牛排店面以透明落地窗為設計設計，從外面就可以看到裡面的裝潢及座位擺設

優雅有格調的環境，宛如西餐廳般

【天牛私廚牛排-環境介紹】

座位數蠻多的，但一到用餐尖峰時段還是幾乎快坐滿

以兩人座位為主，可依照人數並做成四人桌六人座及多人座位

聚餐聚會可以享受大家圍在一桌用餐的愉悅氛圍

牆面上還有牛排推薦吃法，牛肉建議沾玫瑰鹽或是玫瑰鹽加黑胡椒粒

黑胡椒醬及蘑菇醬建議搭配麵食類使用

有一般座位區也有高腳座位

桌上備有各式，醬料面紙餐具

如果有需要直接在桌面上拿去就好了，不用一直走都超方便的

很特別的是，還設有呼叫鈴有需要服務的都可以直接按鈴就好了

除了牆面外，桌上也有好吃的秘訣小立牌

肉品不淋醬，建議沾玫瑰鹽食用更美味

相信很多人吃牛排都是直接淋上黑胡椒醬及蘑菇醬

但肉品有一定的水準或是比較專業的吃法都是沾適量的玫瑰鹽更能吃到牛肉本身的鮮甜滋味

不妨可以試試看

一入座服務人員馬上倒上紅茶

有著古早味紅茶的香氣及滋味，口感帶點甜度蓮平常不愛喝茶飲的老爸都直呼這紅茶很好喝

重點是可以免費續杯唷

敢吃辣的強力推薦，一定要試試這店家新鮮手作的黃金辣醬

雖然很辣，但是是屬於那種溫熱順口的，而且香氣迷人

香味聞起來很像黃金泡菜那種香氣

另外有販售一整瓶的黃金辣醬，如果喜歡都可以外帶

買回家自用或是送給朋友都很適合

像小麥就很喜歡在家裡備上一瓶辣椒醬

常常覺得外面店家的辣度都不夠香辣過癮，這時就可以準備自己的辣椒醬來添加

【天牛私廚牛排-餐點介紹】

※飲酒過量有礙健康．未滿十八歲請勿飲酒

菜單上的主餐均內含螺旋脆皮濃湯、鐵板麵、蛋、餐後甜品

麵條有油麵及限量供應的手工蕾絲麵可以選擇

醬汁則有蘑菇醬及黑胡椒醬兩種

來到天牛私廚牛排推薦吃牛肉吃原味沾玫瑰鹽及黑胡椒粒

蘑菇醬及黑胡椒醬建議搭配麵條食用

除了主餐附的品項之外，也可以加價升級

+69元升級A餐：飲品任選

+119元升級B餐：飲品任選&生食級干貝

+159元升級C餐：飲品任選&生食級干貝&OREO榛巧冰淇淋

▲開胃菜

猜猜這個開胃菜是什麼？

原本以為是高麗菜絲，但是看起來纖維很不像

後來想說是洋蔥絲嗎？結果一吃答案揭曉『居然是芭樂』

有沒有人跟我一樣感到很驚艷，而且小麥真的從來沒有吃過芭樂可以消成這樣一絲一絲的

香甜的芭樂是搭配果香的柚子醬，可以當作開胃菜或是餐後吃也很解膩

▲茄汁牛肉湯，套餐湯品升等價+69元

茄汁牛肉湯加入滿滿的蔥花跟蒜苗

湯頭非常濃郁，而且有著非常濃郁、酸酸甜甜的蕃茄滋味

湯頭釋放出熬煮牛肉的油脂及膠質，湯頭滋味非常濃郁鮮甜

牛肉燉煮的夠軟嫩，略帶點牛筋，吃起來嫩中又保有咬勁

如果你喜歡茄汁牛肉湯，強烈推薦一定要加價升等

▲螺旋脆皮濃湯

有人喜歡將上面的酥皮放進湯品裡面一起吃？有些則喜歡酥皮跟湯分開吃？你是哪一派？

小麥喜歡分開吃，讓酥皮保有酥脆的口感

而像男友則喜歡將酥皮放入濃湯中，讓酥皮吸收到濃湯的滋味再一起下肚

酥皮散發著濃厚的奶油香，濃湯加入火腿、玉米粒，熱呼呼帶點淡淡的奶香

不管怎麼吃，都很美味

提供蘑菇醬及黑胡椒醬兩種可以選擇

是另外裝盛，想吃的時候再淋更方便

▲超值雙拼：美國Prime紐約客+安格斯肋眼牛排 1240元／搭配油麵／+69元升級A餐：飲品任選

如果食量大、想一次品嚐到雙口味的話

天牛私廚牛排推出「超值雙拼」的組合

像肉肉控的男友就點了美國Prime紐約客+安格斯肋眼牛排，大口吃肉好過癮啊

五分的熟度的紐約客，肉質保有粉嫩的色澤

軟Q帶有嚼勁，嫩度適中

肋眼肉質比較紮實

一入口有著豐富的油脂香氣

吃起來外層帶有微酥的口感，但咀嚼時可以感受到滿滿的油香

看到的色澤跟實際吃起來的口感有讓我驚艷

因為看起來熟度好像偏熟，但吃起來完全不會乾柴

尤其外層酥酥的口感讓我想到有著豐富油脂的和牛也是煎到外面香酥的風味

愛吃辣、敢吃辣的可以加上天牛私廚牛排純手工黃金辣醬

香辣過癮但又不是非常辣、難入口那種

而是會讓你辣到一口接一口停不下來的那種，除了辣更有著香氣

▲黃金厚切鮭魚 450元／搭配手工蕾絲麵（限量）／+119元升級B餐：飲品任選&生食級干貝

鮭魚的價格愈來愈高，平常料理買一塊就要200元上下

如果像這麼大的鮭魚價位肯定更高

這一份厚切鮭魚套餐只要450元，CP值真的爆高！

+119元升級B餐，除了可任選飲品外還有一顆生食級干貝

煎到外層略煎，裡面一絲絲的纖維吃起來有著鮮甜的滋味，充滿著滿滿的海味與鮮味

鮭魚肉質鮮美且不會太乾（有些鮭魚煎太過頭肉質會略乾）

而且鮭魚皮的部份有著香酥的口感，所以老爸都把魚皮的部份吃光光了

早起的鳥兒有蟲吃，我們在店家五點營業時間就到了，所以很幸運有點到限量的手工蕾絲麵

老爸跟我都喜歡有嚼勁、帶點厚度的麵條，這手工蕾絲麵完全符合我們的口味

淋上些許黑胡椒醬攪拌一下，就是美味可口的鐵板蕾絲麵

▲甜蜜泡泡，單點135元

帶點粉橘的漸層色彩，看起來美美的

水蜜桃口味的氣泡調飲，香香甜甜散發著水蜜桃的果香

喝起來還有著氣泡感

▲藍白好拖，單點150元

水藍色就好比湛藍的海洋一樣，加入小雨傘更有海島國家度假的氛圍感

雖然有含酒精，但喝起來像雞尾酒那樣很順口

酒量比較不好的但又想小酌、淺嚐，很推薦這杯，可說是兼具視覺與味覺

※飲酒過量有礙健康．未滿十八歲請勿飲酒

▲提拉米蘇

有著咖啡、鮮奶油層層堆疊的風味，香甜中帶點微苦的口感

口感滑順且不會讓人覺得過於甜膩

唯一的缺點就是太小塊啦～～

▲玫瑰蜜桃醋飲

首先先感受到玫瑰的花香，接著散發蜜桃香甜的滋味，又有醋飲酸酸的口感

小麥很怕過酸的醋飲，但天牛私廚牛排的蘋果蜜桃醋飲喝起來酸的非常順口又能達到解膩

連老爸喝完都說滿好喝的

老爸雖然不是美食評論家，但他吃東西只要說滿不錯、滿好吃的就表示他個人非常喜愛

【天牛私廚牛排-菜單】

天牛私廚牛排用餐須知

加入會員可享消費集點及生日禮

天牛私廚牛排菜單～雞排、豬排、海鮮

天牛私廚牛排菜單～牛排

天牛私廚牛排菜單～兒童餐、小點＆炸物

天牛私廚牛排菜單～酒精飲品、各式飲品

【天牛私廚牛排-停車資訊】

天牛私廚牛排附近停車方便

路邊白線及附近有停車場可以停車

比較特別的是，東宜二路的停車場是免費的（如上圖），可以多加利用

旅遊到各地，最喜歡的是在地友人推薦的美食

天牛私廚牛排以價格來說，比一般平價高一些但CP值很夠

從用餐環境、服務一直到餐點口味都相當有水準

難怪連當天來到的平日晚餐時段，人潮也非常多

帶父母出門，看他們玩的開心、吃的滿意，做為子女的我們比自己玩的開心．吃的滿意更為高興

這一餐我們一行人都吃的相當滿意，吃飽喝足、滿足的踏上回家的旅程

【天牛私廚牛排-店家資訊】

店名：天牛私廚牛排

地址：宜蘭縣羅東鎮陽明路6號

營業時間：平日11:00~15:00、17:00~21:00／假日11:00~21:00

電話：03-955 6652

每人低消一份排餐，六歲以上兒童低消一份兒童餐

用餐時間90分鐘（如有候位顧客或收班時），加收一成服務費

僅收現金、線上轉帳、無刷卡服務

粉絲專頁：https://www.facebook.com/heavenkitchen6

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