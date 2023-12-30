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【太平】Morning Breeze晨家早午餐 金磚蘿蔔糕、起司煉乳炸饅頭、月見煎餃都推推必點~

2023-12-30 23:41:10 黑門莉's 生活、旅遊、美食日記 人氣：113
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窩客好文

黑門莉's 生活、旅遊、美食日記

發表篇數：328篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：晨家早午餐mornhome
phone04-2396-0169
place台中市太平區樹德路333號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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1241.jpg    

 

 

感謝美女好友找我去吃這家『晨家早午餐』,一直知道有這家早午餐,但都還沒去過..

這次和友人來吃,讓我吃完好想再訪~ 美女好友也來吃好幾次了~

吃完後才知道,原來台中也有幾家分店,若是想和朋友們在台中市約吃早午餐的話~

『晨家早午餐』的價位和份量真的讓黑門莉超推薦給大家的!!

 

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店內環境明亮挑高,座位蠻多的,還好有美女好友先來取號碼牌,不然用餐都要候位~ 

 

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Menu

餐點價位都蠻平價了~      

以下是我們所吃的必點餐點...by the way~『晨家早午餐』另外還有漢堡、果醬吐司、酥皮蛋餅、烏龍麵雞絲麵和炸物小點可以點哦~     

 

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帕里尼套餐、金磚蘿蔔糕、起司煉乳炸饅頭月見煎餃檸檬冬瓜

 

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帕里尼套餐 $200   

 

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套餐附沙拉、帶皮薯條、滑蛋、飲品。點的帕里尼是青醬雞肉口味,內餡滿滿的起司又多,吐司酥脆和青醬雞肉的軟嫩鹹香,份量整個吃起來既飽足又滿足😋  

 

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金磚蘿蔔糕 $65

 

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喜歡吃蘿蔔糕的我,第一次看到這樣的搭配吃法,蘿蔔糕加了培根的鹹香和起司片的奶香,讓口感上更豐富更有層次~  

 

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月見煎餃 $80

 

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煎餃整個被蛋皮蓋住,美觀又美味,還不只吃的到厚厚的煎蛋,還有起司口感,也是第一次吃到這樣的煎餃做法,也是再訪會必吃的餐點~  

 

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起司煉乳炸饅頭 $45

吃起來不像炸饅頭比較像銀絲捲,會當做餐後甜點吃,沒想到吃完餐後也是冷掉之時,但是吃起來居然還是有彈性而且嫩口   

點的飲料檸檬冬瓜..可調甜度冰度,解膩好喝

 

    

 

 

 

晨家早午餐太平店

地址台中市太平區樹德路333號

【TEL04-2396-0169

營業時間週一~日 06:30~14:00

 

 

 

 

文章標籤

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