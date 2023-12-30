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慢悠享食~幸福123健康蔬食&Caqi窯烤pizza︱手作窯烤pizza︱多口味選擇

2023-12-30 23:43:47 夢旅獅 人氣：99
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夢旅獅

發表篇數：51篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：幸福123健康蔬食&Caqi窯烤pizza
phone02-2956-8876
place新北市板橋區實踐路123號
作者本次評價：
4.25
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.00
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痞客邦封面.png

吃餐前家人說要買好吃  pizza  回來吃，抱著有美食享用的好心情期待著 ╰(*°▽°*)╯  ；

家人帶了兩款口味的  蔬食pizza  ，紅色是墨西哥另一款是青醬野菇，墨西哥部分是有辣的，對我而言辣度是小辣款，

幸福123健康蔬食%26;Caqi窯烤pizza 01.png

pizza香氣十足口味也好吃讓人意猶未盡 (๑´ڡ`๑) 。

幸福123健康蔬食%26;Caqi窯烤pizza 02.png

pizza是家人在  幸福123健康蔬食&Caqi窯烤pizza  這家買的，家人說其實還有其他口味可以挑選，位於  板橋區實踐路123號  的蔬食餐飲店店名就叫  幸福123  ，蠻特別的~

幸福123健康蔬食%26;Caqi窯烤pizza 03.png

櫃檯前方掛著兩組滑板，應該是老闆本人的興趣嗜好，

幸福123健康蔬食%26;Caqi窯烤pizza 04.png

橘色空間的點餐區有大面粉筆手寫黑板，餐點部分除了pizza之外還有飯、麵、炸物、小菜可選

幸福123健康蔬食%26;Caqi窯烤pizza 06.png

幸福123健康蔬食%26;Caqi窯烤pizza 05.png

內用有目錄可翻閱，點餐部分老闆說直接跟他說就可以了，

幸福123健康蔬食%26;Caqi窯烤pizza 07.png

看到  松露薯條  就想來一份，松露香氣十足好吃~

幸福123健康蔬食%26;Caqi窯烤pizza 08.png

下方為內用個人小披薩，這款是  白醬蘑菇菠菜 

幸福123健康蔬食%26;Caqi窯烤pizza 09.png

幸福123健康蔬食%26;Caqi窯烤pizza 10.png

櫃檯上放的是老闆美味窯烤披薩專用設備  蘇格蘭愛丁堡的戶外比薩烤箱Ooni  ，pizza部分老闆說他可以客製，有沒有全素、要不要蛋奶可以跟他說，但如果要全素又可吃起司要記得說清楚喔~

幸福123健康蔬食%26;Caqi窯烤pizza 11.png

假日家庭小聚又買了他們家的piza來吃，話說這家pizza可以一盒4口味也可以一盒雙口味，想則麼吃怎麼搭配隨心情搭配~

幸福123健康蔬食%26;Caqi窯烤pizza 12.png

因為餐聚人比較多所以選了半半配口味多一點也比較夠吃，

幸福123健康蔬食%26;Caqi窯烤pizza 13.png

如果有活動餐飲需求這家老闆說他也可以配合活動到現場現烤pizza，是不是很棒!  (◕ܫ◕)

 

蔬食窯烤pizza資訊👇👇👇

  幸福123健康蔬食&Caqi窯烤pizza  

地址： 220新北市板橋區實踐路123號

電話： 02 2956 8876

Facebook臉書專頁 : ( 點我 )   


文章標籤

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