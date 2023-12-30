吃餐前家人說要買好吃 pizza 回來吃，抱著有美食享用的好心情期待著 ╰(*°▽°*)╯ ；

家人帶了兩款口味的 蔬食pizza ，紅色是墨西哥另一款是青醬野菇，墨西哥部分是有辣的，對我而言辣度是小辣款，

pizza香氣十足口味也好吃讓人意猶未盡 (๑´ڡ`๑) 。

pizza是家人在 幸福123健康蔬食&Caqi窯烤pizza 這家買的，家人說其實還有其他口味可以挑選，位於 板橋區實踐路123號 的蔬食餐飲店店名就叫 幸福123 ，蠻特別的~

櫃檯前方掛著兩組滑板，應該是老闆本人的興趣嗜好，

橘色空間的點餐區有大面粉筆手寫黑板，餐點部分除了pizza之外還有飯、麵、炸物、小菜可選。

內用有目錄可翻閱，點餐部分老闆說直接跟他說就可以了，

看到 松露薯條 就想來一份，松露香氣十足好吃~

下方為內用個人小披薩，這款是 白醬蘑菇菠菜 ，

櫃檯上放的是老闆美味窯烤披薩專用設備 蘇格蘭愛丁堡的戶外比薩烤箱Ooni ，pizza部分老闆說他可以客製，有沒有全素、要不要蛋奶可以跟他說，但如果要全素又可吃起司要記得說清楚喔~

假日家庭小聚又買了他們家的piza來吃，話說這家pizza可以一盒4口味也可以一盒雙口味，想則麼吃怎麼搭配隨心情搭配~

因為餐聚人比較多所以選了半半配口味多一點也比較夠吃，

如果有活動餐飲需求這家老闆說他也可以配合活動到現場現烤pizza，是不是很棒! (◕ܫ◕)

蔬食窯烤pizza資訊👇👇👇

幸福123健康蔬食&Caqi窯烤pizza

地址： 220新北市板橋區實踐路123號

電話： 02 2956 8876

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