知道要到台南玩的第一時間，阿菲就趕緊搜尋最近台南有什麼很夯很流行的美食，一搜尋不得了，發現這家位於台南市中西區的：白面酥生（法式千層脆片）。對面就是双生綠豆沙。它不僅高顏值，內在也是不簡單。擁有1458層千層的驚人結構。這個結構不是機器所能取代的，而是透過手工的12道工序、三折六疊的工法，耗費長達三天的時間才完成。每一層都是經過師傅們細心打磨，確保外皮的酥脆、內部的柔軟，呈現出令人陶醉的多層次口感。這麼驚人厲害的甜點，來到台南絕對不能錯過！

白面酥生(法式千層脆片)-店外觀

位於台南市中西區民族路二段轉角處

店面小小的坪數不大

要注意看才不會錯過它

店內生意很好

很多來到台南遊玩的旅客

都會到這裡來購買伴手禮

所以店前面的機車車位也幾乎是一位難求

不過別擔心

店的對面有很多機車停車格

可以停在對面

從店外面就已經感受到濃濃的耶誕氣息

這個聖誕花圈好可愛

好有聖誕節的氣氛

白面酥生(法式千層脆片)-店內環境

一進到店內

是一種很溫馨的感覺

裝潢佈置得很小巧精緻

這些都是白面酥生的限量周邊產品

購買回去當作伴手禮或是自用都蠻適合的

帆布材質的飲料提袋、多功能掛袋

出門在外備著幾個帆布袋就是方便應付不時之需

牆上擺放著白面酥生的各種限量周邊提袋

白色比較大的是防水不織布提袋

藍色花紋的是精美手繪提袋

兩款實用性頗高

當作送禮的提袋也很好看

牆上的趣味標語

最糟的日子

用美食替自己打氣

阿菲很喜歡這個LOGO

文青趣味風

讓人一眼就記住

而且印象深刻

加上名字也是趣味性十足

白面酥生

徹底的與販售品項呼應

實在有夠可愛

白面酥生(法式千層脆片)-菜單、販售品項

阿菲很常來台南玩

每次都很想帶好吃的伴手禮回去給親朋好友

不過因為距離關係比較遠

又怕伴手禮會因為路程關係變質

所以我會比較喜歡常溫類的伴手禮

這樣能確保新鮮度

也能讓我有更多時間繼續在台南遊玩

不用急著趕回家

所以來白面酥生的朋友

也可以跟阿菲一樣

買幾盒法式千層脆片回家

送禮送的有誠意

重點是又好吃

這樣就是最不會出錯的伴手禮選擇了

今天阿菲來這裡的重要目的之一

就是為了這個：草莓蒙布朗千層法夾

草莓季限定才有的口味

錯過也是要等明年

草莓控的大家千萬別錯過

除了有季節限定的草莓蒙布朗千層法夾

當然還有常態性的口味：塞納河畔的春天、歌劇院苦甜交響曲、凡爾賽宮午茶饗宴、香榭大道檸夏時光

店家不定期也會推出期間限定的特殊口味

每種都讓我看的口水直流

對於甜點愛好者

實在是無法抵抗這些誘人甜點

店內的櫃台及選購區

迷你卻很溫馨

而且每位店員都很親切

如果是第一次來購買不知道從何下手

可以請店員推薦介紹適合的口味

櫃檯旁邊也有法式千層脆片可以試吃

吃過才知道自己喜歡什麼口味

這樣買下來最精準

才不會買錯

常溫伴手禮區

白面酥生的包裝設計真是可愛有趣

我覺得會讓收禮者收到時會心一笑

法式奶油70%可可護心酥

使用頂級法芙娜巧克力與奶油的融合

外層砂糖脆粒分明

餅乾質地輕咬酥鬆如沙

是一款巧克力愛好者不能錯過的美味

相當適合送禮的常溫伴手禮

白面酥生-法式千層脆片

目前口味有這些：經典原味、伯爵茶、厚韻鐵觀音

白面酥生(法式千層脆片)-年節預購套組

而且最近還有推出年節預購套組

有送禮需求的朋友

趕緊上網訂購

剛好將這份好吃又可愛的伴手禮送給親朋好友

（年節預購套組：訂購請點我）

或是買來給自己吃也是可以

每吃一口都能回憶到台南旅行的美好

白面酥生(法式千層脆片)-獨家招待甜點

事先預約來店才有的招待甜點一份

突然來現場購買的話是沒有這種招待甜點

如果也想品嚐的朋友

記得先跟店家預約

（線上預約請直接點我）

2023/11月起 白面酥生

開放現場購買

讓大家可預約或是直接現場購買

預約的話店家有招待甜點

現場購買沒有招待甜點

請大家務必記得

招待的甜點組合有：

冰涼無糖的TWININGS 唐寧茶、每日隨機口味千層法夾*1、每日隨機口味的千層脆片*1

因為每種千層法夾都是現點現做

所以我們可以一邊享用招待甜點

一邊欣賞店家製作的過程

不過記住要保握好時間

只有短短的10分鐘以內可以拍到千層法夾的製作過程

身為草莓控

當然要欣賞草莓蒙布朗千層法夾製作過程

每顆草莓都是新鮮飽滿又大顆

店員將草莓切開時

我就已經聞到香香甜甜的草莓氣息

真是瞬間夢幻少女心噴發

白面酥生(法式千層脆片)-口味分享

草莓蒙布朗千層法夾

從裡到外都能吃得到滿滿草莓

就連呼吸也都是草莓香氣

實在是好幸福

整體吃起來是微甜酥脆感

香濃的草莓口味蒙布朗加上酸酸甜甜的草莓

酸甜中和

甜而不膩

尤其新鮮草莓有畫龍點睛的效果

草莓控必買的口味之一

每一種口味的千層法夾

都有2層餡料

以及1-2款經典配料組組合而成

讓人一口咬下能感受到層次千變萬化

每吃一口都只有驚嘆與喜歡

凡爾賽宮午茶饗宴

內容物有這些：金桔卡士達醬、鐵觀音鮮奶油、醃漬金桔、千層脆片

這款鐵觀音茶味濃厚

對於平時也喜歡喝濃茶的阿菲來說

這款也是正中我的心

它的卡士達醬本身是原味的

金桔是最後才放上去的

口味搭配的很巧妙

吃起來又是很和諧的美味

白面酥生的甜點師傅真的很厲害

可以將這些元素看似衝突

卻能組合成這麼美味的口味

歌劇院苦甜交響曲

內容物有這些：海鹽焦糖卡士達醬、巧克力鮮奶油、72%苦甜巧克力布朗尼、夏威夷豆

這款吃起來是屬於醇香濃郁的巧克力風味

口感也是令人驚喜

它擁有法夾的香酥脆、海鹽卡士達醬的綿密軟滑、還有大量的巧克力鮮奶油、以及巧克力布朗尼、脆脆的夏威夷豆

吃一口就像在探險一樣

巧克力控不可錯過這個口味

香榭大道檸夏時光

這款內容物有：檸檬卡士達醬、蛋白糖霜、炙燒

吃起來的味道就像是吃檸檬塔一樣

酸甜又清爽

一口咬下帶有濃濃的檸檬香氣

蛋白糖霜最上層還有檸檬皮屑

使得整體視覺上更加吸引人

口味上也是更上一層樓

炙燒過後的蛋白糖霜表面呈現微微咖啡色

實在是好可愛

店內暢銷的口味：草莓蒙布朗千層法夾、歌劇院苦甜交響曲、凡爾賽宮午茶饗宴、香榭大道檸夏時光

這次阿菲通通包下來了

果然甜點永遠是第二個胃

就算上一餐吃得再飽

我的胃也是有空間裝下這些美味的小點心

拍攝完畢後

店家幫我外帶打包起來

讓我可以繼續接下來的台南遊玩行程

或是大家可以跟阿菲一樣

將白面酥生安排在最後一站的行程

買完之後直接驅車回家

就不用擔心千層法夾的保存時效新鮮度了

因為千層法夾需於6小時內食用完畢

確保最佳風味

外帶包裝採用很厚實很硬的白色底盒裝著

最上層是透明盒蓋

再加上白面酥生的專屬紙質固定器

整個包起來後外觀也是很漂亮

文青質感風格

送禮自用都適合

超長法式千層脆片放在白面酥生的專屬購物袋內

剛剛好

就是一個完美組合

台南實在是讓我超級喜歡

不管是傳統美食小吃、常溫伴手禮、甜點、大大小小的餐廳

通通是很厲害

又很創新

這次的白面酥生甜點美食探店

不僅是買得開心

更是拍得開心

有來台南玩的朋友

這裡一定要安排上

白面酥生(法式千層脆片)-店家資訊

名稱：白面酥生 法式千層脆片

地址：台南市中西區民族路二段162號

電話：06-2211925

營業時間：週一至週日11:00-18:00

公休日：每週二

官網：https://www.twmagma.com.tw/6ypy82

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