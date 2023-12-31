台中美食百百種

推薦一款必吃海鮮鍋

滿滿蛤仔及干貝做鍋底

每一口都是甘甜

菁饌海鮮涮涮鍋

地址：台中市北屯區旅順路二段298號

平日營業時間：

17：00～22：00

假日營業時間：

11：30～15：00

17：00～22：00

菁饌涮涮鍋的干貝鍋

採用生食級的干貝

因此非常新鮮

燒完燙煮就能食用

每一口都有干貝特有的甘甜

單吃干貝就很美味

沾著醬料更是下飯

另外待干貝煮熟後

將其撈起

再用干貝鍋的鮮甜高湯川燙肉品

這番操作川燙的肉品帶有海鮮香氣

肉汁更是濃郁順口

肉品好吃

涮肉的湯頭固然重要

但最重要的還是讓品本身的鮮美

菁饌涮涮鍋的肉品新鮮美味~

招待朋友來此用餐

超有面子

用餐當天點了豬肉、牛肉、鴨肉

都很滿意

肉品部分沒有腥羶味

肉質川燙後也不會乾乾柴柴

很好入口

除了干貝鍋也推薦蛤仔鍋

蛤仔鍋的湯頭味道較干貝重

滿滿海洋甘甜

還有蛤仔特有的鮮味

愛喝湯的小夥伴一定要試試看！！！

除了鍋類推薦之外

也可以加點鮭魚卵溫泉蛋拌飯

鮭魚卵也很新鮮

每一口都爆汁在口中

搭配濃郁滑順的蛋液

我大滿意！！

除了額外加點鮭魚卵溫泉蛋

還有一種省錢美味的隱藏吃法

那就是使用湯底熬煮海鮮粥

真的好吃到上天堂

偷偷小撇不給大家

可以到調味料自駐區拿點青蔥

整個海鮮粥香氣能更上一層樓

（煮粥時如果湯太少，記得先加一點）

接著給大家看看菁饌涮涮鍋環境

整體環境乾淨寬

座位區不少

最多有六人桌

很適合家庭聚餐

以上就是本次用餐體驗

分享給大家~

ＥＮＤ

產品皆為個人心得分享，

每個人的狀況皆不同，喜好也不同。

此文僅為個人經驗分享

非商務性質，有興趣者請至官網詳閱介紹

更多琁琁的文章請點以下連結

【開箱】Delicate Touch 玳蕾綺無鋼圈平口內衣（玳蕾綺評價／MIT高質感內衣推薦／豐挺不墜無鋼圈平口內衣／蒂蒂聯名內衣開箱）

【醫美】台中元晨醫美診所－藍雷射初體驗（臨床文獻證實CAPRI可有效並安全改善青春痘與皮脂腺問題）

【日本】日本東京美食拉麵－日本橋室町 焼豚 福の屋（日本東京美食 / 三越前 / 三越前駅 / みつこしまええき）

【美食】台中西區美食泰式料理－One More 泰（綠咖哩 / 酸辣海鮮河粉 / 金錢蝦餅 / 月亮蝦餅 / 蝦醬空心菜 / 泰國料理）

文章標籤