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> 圖文創作 > 旅遊 > 旅宿開箱 > 【開箱】絕對會回訪的墾丁住宿—佳適墾丁渡假酒店（鹿境門票優惠 / 鹿兒島優惠門票 / 有浴缸 / 酒吧 / 墾丁推薦住宿旅店 / 恆春住宿）

【開箱】絕對會回訪的墾丁住宿—佳適墾丁渡假酒店（鹿境門票優惠 / 鹿兒島優惠門票 / 有浴缸 / 酒吧 / 墾丁推薦住宿旅店 / 恆春住宿）

2023-12-31 02:10:45 簡婕恩 人氣：97
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窩客好文

簡婕恩

發表篇數：137篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

造訪商家：佳適墾丁渡假酒店
place屏東縣恆春鎮恆公路1180號
作者本次評價：
5.00
環境設備
5.00
服務
5.00
交通便利
5.00
CP值
5.00
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【開箱】絕對會回訪的墾丁住宿—佳適墾丁渡假酒店（鹿境門票優惠

這間度假酒店很難讓人不愛

從硬體設施到軟體服務

從大廳人員到調酒吧檯

服務親切100分!!!

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寬敞高級的前台

蜜月旅行約來這裡

真的可以瘋狂打卡朋友圈炫耀!!!

飯店裝潢高質感且不老氣

結合度假感十足的綠植及藤編

搭配沉穩配設的櫃檯

第一印象讓我整個炸好!!!

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飯店鄰近鹿ㄦ島及鹿境

鹿境的話有搭配住宿優惠推出訂房專案

有興趣的人可以上佳適墾丁渡假酒店官網

了解活動詳情

鹿ㄦ島的票卷則是住客都可以購買

據我所知比現場便宜了20元

ＸＤ省錢省起來！

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【住宿】台南民宿推薦－荷米民宿（情侶旅遊／好停車／綠植植栽韓佳適墾丁渡假酒店簡介【住宿】台南民宿推薦－荷米民宿（情侶旅遊／好停車／綠植植栽韓

地址：屏東縣恆春鎮恆公路1180號

訂房電話：08-8893138

入住時間：16:00

退房時間：12:00

【開箱】絕對會回訪的墾丁住宿—佳適墾丁渡假酒店（鹿境門票優惠

櫃台右邊有提供紀念品選購區

左邊則是備品櫃

備品櫃的部分可已自行索取

紀念品的部分則須跟櫃台人員購買

這次有使用他們家販售的海鹽

泡澡少了海鹽，享受少一半

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佳適墾丁渡假酒店販售的紀念品真的很多樣

還有檀香喔～～

除了有可付費購買的紀念品

還有免費索取的備品

以及可以免費代寄的明信片～

有來入住佳適墾丁渡假酒店

別忘了寫一張明信片作紀念

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真的好喜歡佳適墾丁渡假酒店的裝潢

整個超級好拍照

上次入住佳適旅舍高雄館

也是瘋狂地拍照

這種美美又高級感十足的住宿

真的沒有女生會不喜歡！！！

【開箱】絕對會回訪的墾丁住宿—佳適墾丁渡假酒店（鹿境門票優惠

一樓除了適大廳及休息區之外

同時設有酒吧跟餐廳

餐廳的部分為早餐時段開放

酒吧的部分則

 假日 | 16:30 - 00:30

 平日 | 15:30 - 23:30

除了冰箱內的啤酒及小菜

以及桌上的泡麵外

還有各種調酒可以選擇

真心愛了

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來到佳適墾丁渡假酒店

平時緊繃的心情也得以放鬆

果然出來玩還是得住好一點

佳適系列飯店真是高貴不貴的好選擇

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除了注重享受之外

也很注重健康安全

飯店一樓設置滅火器及AED

可應付緊急突發狀況

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接著來介紹佳適墾丁渡假酒店的早餐

早餐採自助吧設計

餐點選擇算滿多樣的

可以感覺得出來

每一道都頗費工夫的

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我個人很喜歡他們的魚料理

真的很用心也很特別

感覺要去日料創意餐廳才吃得到

就連蛋的部分也很特別

與大多飯店提供的太陽但及歐姆蛋不同

竟然是豆腐烘蛋

真是特別又好吃，還能補充滿滿蛋白質

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接著介紹三樓的洗衣房

洗衣房除了提供洗衣機及烘衣機外

還有製冰機

大部分飯店較少提供製冰機

以往旅行想小酌時

還要特別繞去便利商店買冰塊

佳適墾丁度假酒店直接一樓有酒吧

喝不夠的人也可以買酒回房間喝

反正三樓的冰塊免錢ＸＤ

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聽說除了洗衣房及一樓酒吧之外

飯店未來還預計規劃唱歌室

感覺長輩聚會出遊可以安排入住這裡

入住當天晚上

大廳就有一群長輩快樂的把酒言歡

最可愛的是他們還自備瓜子

希望我年紀漸長後

也能活得像他們一般愜意颯爽

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最後開箱我們入住的房間

我們入住11樓的1109豪華雙人房

房間風景非常好

房間也很乾淨舒適

浴室還有浴缸

整體而言我很滿意

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房間的部分明亮且乾淨

冷氣涼爽、洗澡水水量充足、溫度剛好

房間內的辦公桌桌面夠大

除了擺放筆電使用外

早上化妝時

把化妝品一一排在桌子上化妝

真的是太療癒了

最重要的是諭是很乾淨~

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當天使用跟櫃台購買的沐浴鹽

去玩角質皮膚滑嫩嫩

對於這種天氣冷冷直接放棄海邊玩水的淡季

選擇有浴缸的酒店真的太重要了

這次墾丁之旅吃了好多墾丁美食

還去了飯店優惠方案的鹿境

只能說淡季旅遊就是划算（大笑）

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放幾張再鹿境拍的照片

你們看看這些小東物是不是超可愛

不論是水豚君還是小鹿

都可以近距離觸摸

我的少女心直接大噴發～

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  以上就是本次入住心得～

 

END

 

產品皆為個人心得分享，

每個人的狀況皆不同，喜好也不同。

此文僅為個人經驗分享

非商務性質，有興趣者請至官網詳閱介紹

【住宿】嘉義住宿推薦－福泰桔子商務飯店（西區／近文化路夜市／更多琁琁的文章請點以下連結【住宿】嘉義住宿推薦－福泰桔子商務飯店（西區／近文化路夜市／

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佳適墾丁渡假酒店 鹿兒島 鹿境 酒吧 墾丁酒吧 浴缸 墾丁住宿推薦 墾丁旅館推薦 墾丁住宿 墾丁旅館 墾丁恆春 墾丁旅遊 墾丁兩天一夜 優惠套票
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