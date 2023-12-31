這間度假酒店很難讓人不愛

從硬體設施到軟體服務

從大廳人員到調酒吧檯

服務親切100分!!!

寬敞高級的前台

蜜月旅行約來這裡

真的可以瘋狂打卡朋友圈炫耀!!!

飯店裝潢高質感且不老氣

結合度假感十足的綠植及藤編

搭配沉穩配設的櫃檯

第一印象讓我整個炸好!!!

飯店鄰近鹿ㄦ島及鹿境

鹿境的話有搭配住宿優惠推出訂房專案

有興趣的人可以上佳適墾丁渡假酒店官網

了解活動詳情

鹿ㄦ島的票卷則是住客都可以購買

據我所知比現場便宜了20元

ＸＤ省錢省起來！

佳適墾丁渡假酒店簡介

地址：屏東縣恆春鎮恆公路1180號

訂房電話：08-8893138

入住時間：16:00

退房時間：12:00

櫃台右邊有提供紀念品選購區

左邊則是備品櫃

備品櫃的部分可已自行索取

紀念品的部分則須跟櫃台人員購買

這次有使用他們家販售的海鹽

泡澡少了海鹽，享受少一半

佳適墾丁渡假酒店販售的紀念品真的很多樣

還有檀香喔～～

除了有可付費購買的紀念品

還有免費索取的備品

以及可以免費代寄的明信片～

有來入住佳適墾丁渡假酒店

別忘了寫一張明信片作紀念

真的好喜歡佳適墾丁渡假酒店的裝潢

整個超級好拍照

上次入住佳適旅舍高雄館

也是瘋狂地拍照

這種美美又高級感十足的住宿

真的沒有女生會不喜歡！！！

一樓除了適大廳及休息區之外

同時設有酒吧跟餐廳

餐廳的部分為早餐時段開放

酒吧的部分則

假日 | 16:30 - 00:30

平日 | 15:30 - 23:30

除了冰箱內的啤酒及小菜

以及桌上的泡麵外

還有各種調酒可以選擇

真心愛了

來到佳適墾丁渡假酒店

平時緊繃的心情也得以放鬆

果然出來玩還是得住好一點

佳適系列飯店真是高貴不貴的好選擇

除了注重享受之外

也很注重健康安全

飯店一樓設置滅火器及AED

可應付緊急突發狀況

接著來介紹佳適墾丁渡假酒店的早餐

早餐採自助吧設計

餐點選擇算滿多樣的

可以感覺得出來

每一道都頗費工夫的

我個人很喜歡他們的魚料理

真的很用心也很特別

感覺要去日料創意餐廳才吃得到

就連蛋的部分也很特別

與大多飯店提供的太陽但及歐姆蛋不同

竟然是豆腐烘蛋

真是特別又好吃，還能補充滿滿蛋白質

接著介紹三樓的洗衣房

洗衣房除了提供洗衣機及烘衣機外

還有製冰機

大部分飯店較少提供製冰機

以往旅行想小酌時

還要特別繞去便利商店買冰塊

佳適墾丁度假酒店直接一樓有酒吧

喝不夠的人也可以買酒回房間喝

反正三樓的冰塊免錢ＸＤ

聽說除了洗衣房及一樓酒吧之外

飯店未來還預計規劃唱歌室

感覺長輩聚會出遊可以安排入住這裡

入住當天晚上

大廳就有一群長輩快樂的把酒言歡

最可愛的是他們還自備瓜子

希望我年紀漸長後

也能活得像他們一般愜意颯爽

最後開箱我們入住的房間

我們入住11樓的1109豪華雙人房

房間風景非常好

房間也很乾淨舒適

浴室還有浴缸

整體而言我很滿意

房間的部分明亮且乾淨

冷氣涼爽、洗澡水水量充足、溫度剛好

房間內的辦公桌桌面夠大

除了擺放筆電使用外

早上化妝時

把化妝品一一排在桌子上化妝

真的是太療癒了

最重要的是諭是很乾淨~

當天使用跟櫃台購買的沐浴鹽

去玩角質皮膚滑嫩嫩

對於這種天氣冷冷直接放棄海邊玩水的淡季

選擇有浴缸的酒店真的太重要了

這次墾丁之旅吃了好多墾丁美食

還去了飯店優惠方案的鹿境

只能說淡季旅遊就是划算（大笑）

放幾張再鹿境拍的照片

你們看看這些小東物是不是超可愛

不論是水豚君還是小鹿

都可以近距離觸摸

我的少女心直接大噴發～

以上就是本次入住心得～

END

產品皆為個人心得分享，

每個人的狀況皆不同，喜好也不同。

此文僅為個人經驗分享

非商務性質，有興趣者請至官網詳閱介紹

更多琁琁的文章請點以下連結

這裡只有上官琁全文章分類

【食紀】高雄新興區美食-金碳号（內含影片／內含菜單／碳烤）

【食紀】高雄50樓美景浪漫約會（๑♜д♜）融‧中式‧新作！！高貴價格卻不貴（內含影片／高CP值／菜單目錄）

【食記】日本再生酒廠高雄店ヾ(≧▽≦*)o大推高雄美食串燒好店♥愛吃內臟的人千萬別錯過（內有影片/內含菜單）

【食紀】糖朝絕對是貴婦熱搜榜上有名的餐廳!!少油少鹽少糖少負擔（內有影片，高雄大立精品）

【食紀】高雄親子餐廳渡邊の月桂ꈍ .̮ ꈍ適合家庭聚會、下午茶、同學會、企業包場，鳳山美食之我超愛的玫瑰四物雞湯鍋（內有影片，菜單）

【食紀】浙江牛肉麵之手工水餃手工麵條超好吃（高雄美食／菜單）

文章標籤