台中特色餐酒館推薦！一般餐酒館的料理都是結合義式或中式料理，這間OH！BAR&Restaurant餐酒館很特別，主打道地韓式料理，結合特色調酒，店內還有提供包廂座位，不管是要舉辦生日派對、聖誕派對或是跨年派對都超適合

OH！BAR&Restaurant餐酒館位置

OH！BAR&Restaurant餐酒館位在台中西屯區四川五街與四川西二街交叉口處，近台中市政府捷運站，附近有收費停車場，交通非常便利，不過提醒有要飲酒的朋友建議坐車或找代駕

OH！BAR&Restaurant餐酒館環境

OH！BAR&Restaurant餐酒館不僅外觀低調充滿神秘感，店裡頭的用餐空間也很讚，微醺燈光，氛圍很棒，除了一般座位區，也有設吧檯的座位，可以跟小鮮肉店員聊天（笑）

店內還有設置飛鏢機，可以揪朋友打標比賽

另外二樓是包廂的座位區，可容納10人以上，空間寬敞舒適，還有包廂專屬吧檯區，非常適合在這裡舉辦派對活動呢

OH！BAR&Restaurant餐酒館菜單

蒸蒸日上 200元

每次去吃韓式料理必點的韓式蒸蛋在OH！BAR&Restaurant餐酒館也吃得到，上桌時澎澎的模樣真是可愛極了，入口蛋香四溢，口感綿密，上頭還撒上了黑芝麻及蔥花增添香氣

韓式紅醬炸雞 320元

OH！BAR&Restaurant餐酒館的炸雞是採用生鮮雞腿肉，裹粉後炸至酥脆口感，再淋上自製韓式紅醬，外皮酥脆不油膩，裡頭的肉質更是鮮嫩多汁，搭配韓式紅醬，鹹中帶點微甜，份量上較精緻些

韓式辣炒豬 280元

這道韓式辣炒豬超級下飯，口味比較重一些，以豬五花肉搭配高麗菜及特製辣醬炒製，辣度是固定的，糖糖覺得還頗辣的，大概是小辣偏中辣等級，鹹香十足，非常適合愛吃辣的朋友

韓式冬粉卷 180元

將冬粉包入海苔中下去酥炸至金黃色澤，外皮口感相當酥脆，裡頭夾著QQ的冬粉，讓人越吃越涮嘴

白裏透紅 260元

這道白裏透紅是採用宜蘭小卷，裹粉後下去酥炸，一隻一口塞將將好，肉質相當彈牙，鮮味十足，旁邊還有附上特製醬汁可以搭配享用

韓式牛肉湯 280元

冷冷天氣來碗熱呼呼的暖湯最讚了， OH！BAR&Restaurant餐酒館的韓式牛肉湯裡頭除了軟嫩的牛肉片，還有加入大蒜、韓式泡菜等，湯頭喝起來偏韓式泡菜的味道，帶微酸微辣的風味

海鮮豆腐湯 300元

喜歡吃海鮮的朋友，推薦 OH！BAR&Restaurant餐酒館的海鮮豆腐鍋，用湯匙一撈，裡頭滿滿都是料，有鮮蝦、蛤蜊及魷魚角，搭配水波蛋、嫩豆腐等豐富配料，用料實在，湯頭也好喝

年糕炸醬麵 200元

糖糖最愛的韓式炸醬麵，麵體Q彈，吸附著濃郁的炸醬，鹹香迷人，裡頭還附上Q軟年糕、水煮蛋、新鮮小黃瓜及高麗菜，層次相當豐富，不過糖糖個人覺得吃炸醬麵還是要搭太陽蛋最讚

百花齊放 250元／負心漢 250元

如果不喝酒的朋友，OH！BAR&Restaurant餐酒館也有提供沒有酒精的特調，每杯都是250元，左邊這杯百花齊放是百香果、蘋果、桂花及雪碧調製而成，喝起來酸酸甜甜的，清爽又解膩；另一杯負心漢是採用蔓越莓果汁、覆盆莓子、蜂蜜 及檸檬調製，每一口都伴隨著迷人的莓果香氣

覓覓 350元／紅色高跟鞋 380元

左邊這杯調酒覓覓，以玫瑰利口酒、琴酒為基底，加入接骨木花及水蜜桃，酒感偏重，尾韻帶有淡淡的玫瑰花香；如果本身不太喜歡酒感太厚重的朋友，糖糖還蠻推薦另外這杯紅色高跟鞋，以紅酒為基底，融合覆盆子、荔枝、鳳梨及黑醋栗，喝起來酸酸甜甜的，很適合女孩們

（喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲請勿飲酒）

將道地韓式料理與特色調酒結合的OH！BAR&Restaurant餐酒館，不僅餐點好吃，用餐氛圍也很棒，店裡頭還有小鮮肉為大家服務，除了一般座位，也有設置包廂座位區，非常適合慶祝生日、跨年或是派對活動，台中新開特色餐酒館推薦給大家，另外凡開幕期間至google評論、打卡，即享Asahi生啤酒買一送一優惠活動