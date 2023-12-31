天母韓式料理推薦，問士林天母的朋友哪裡有好吃的韓式料理，大家一定都會推薦中山北路六段上的濟州館韓式烤肉，由韓國華僑所開設，原本開在士東路上，已經有20年的歷史，今年三月才搬遷到中山北路上擴大營業，整個店面更加寬敞新穎，重點是他的營業時間到凌晨12:00，完全是吃宵夜的好去處啊，小咪可是韓料狂熱份子，趁著休假帶著住天母的公婆來感受一下道地韓國味，喜歡韓式料理的你千萬不能錯過啦！！

濟州館韓式烤肉

台北市士林區中山北路六段299號1樓

02-28328886

17:00–00:00

濟州館韓式烤肉｜環境

一走進濟州館你就可以感受到濃厚的韓國氣息，牆上有好多強檔韓劇、韓國電影的劇照，位置很寬敞又沒有油煙味，店內幾乎都是4~6人的大桌，韓國料理一上桌就有好多小菜碟，超大一桌放滿滿光看就讓人胃口大開，對了，濟州館是兩層樓的用餐空間，二樓是包廂式的座位，有兩種包廂可以選擇，低消是1萬跟1萬2，如果你是一群人要聚餐也可以選擇包廂更嗨呢

濟州館韓式烤肉｜菜單

其實你單看濟州館菜單可能會覺得偏高，但他每一盤的份量都是適合2~3人一起share的，另外也有幫選擇障礙的人搭配了3種雙人套餐跟一種四人套餐，老闆說2個人來點雙人套餐就可以飽翻天，今天小咪證實，雙人套餐實在太划算了，吃不完還能打包回家勒，哈哈

濟州館韓式烤肉｜餐點介紹

韓式小菜

來吃韓式料理最期待的就是餐前小菜，濟州館每天會推出7種韓式小菜，都會不定時改變，每一款小菜都可以免費加一次，第二次以上就要酌收費用了，但我覺得加一次就很足夠，因為後面的好料實在太多了

小黃瓜海帶非常清爽，搭配重口味的韓式料理非常match

醬料有三種，分別是玫瑰鹽、烤肉醬、韓式辣醬

雙人烤肉套餐

雙人套餐有三種，我點的是豬烤肉套餐，裡面包含豬五花/梅花肉/醃製豬排3選2、豆腐辣湯/海帶湯2選1、海鮮煎餅/辣炒年糕2選1、石鍋拌飯/炸醬麵2選1，雙人點這樣真的可以吃得很飽，我們再另外單點幾個品項，就吃得很飽啦！烤肉部分當然要選豬五花啊，還有特製的醃製豬排也是濟州館的招牌，上面還有搭配洋蔥跟杏鮑菇喔

豬五花的厚度抓得挺剛好的

有烤肉當然也要有包肉的生菜，旁邊還附上拌蔥絲和大蒜片，濟州館也點的到芝麻葉，喜歡的朋友一定要記得點

來濟州館就是開心吃，只要有點烤肉的部分都是專人幫忙烤好的，太開心了，我最愛不用動手的烤肉了~哈哈

這烤的滋滋作響的五花肉真的讓我流口水，恰恰的部分光看就快凍抹條~

豬五花單吃就很夠味，沾點醬就超完美的，可以吃的到皮的Q勁跟豬肉的咬勁，而且厚薄度剛好，兒子搶著說好吃，差點再單點一份肉，哈哈

道地吃法都然就是要用生菜包肉啦，一口一卷塞進嘴裡，韓劇都這樣演咩，整嘴塞滿滿有夠好吃這

另外這個醃製豬肉我也超喜歡的，醃製過後的肉排帶著鹹香，一上烤盤噴出陣陣香氣，夭壽喔~這誰擋的了

烤好後的金黃焦脆色澤是不是太誘人，吃進嘴裡可以感受到豐厚的彈性，一點點嫩筋更添口感層次，我很喜歡這個耶

石鍋拌飯

石鍋拌飯也是不能錯過的韓式料理，熱騰騰的石鍋搭配豆芽、海帶、紅蘿蔔、青菜、生蛋黃點綴，加上韓式辣醬均勻攪拌，陣陣香氣撲鼻，拌好的飯還要稍微放一下，讓石鍋的熱度讓米飯形成一層鍋粑才是石鍋拌飯的精華所在

你看看~就是在等這一刻，焦脆的米飯增添石鍋拌飯的層次，吃起來卡滋卡滋的，帶有獨特的麻油香氣，整體的辣度只有一咪咪，連小朋友都能一起吃

豆腐辣湯

一看到這碗豆腐辣湯，就想要點一碗白飯來搭配，挖一口白飯沾著湯的吃法，就是道地的韓國吃法，豆腐辣湯裡面除了有嫩都府之外，還有泡菜、雞蛋、蛤蜊、蝦子，湯頭喝起來辣辣的好過癮

海鮮煎餅

酥脆脆的海鮮煎餅，切成適合入口的大小，裡面包有鮮蝦、小卷、蔥段，每一口都是厚實中帶有彈性，表皮酥脆的滋味更讓我們愛不釋手，沾點特調沾醬更是對味，這一份適合3~4人一起share啊，從海鮮煎餅以上這些都是雙人餐的組合，整體根本2~3人的分量，是不是超划算的

海鮮蒸蛋 280元

每次看韓劇裡一大鍋蒸蛋是不是讓你很想嘗一口，海鮮蒸蛋裡面有蛤蜊、蟹肉棒....，黃金比例的蛋液加上海鮮蒸煮出來的精華，滿滿的鮮味在口中爆開來，整個營養滿點呢

韓式粉絲 380元

還有這個炒粉絲更是韓劇很常出現的家常料理，感覺跟我們的炒米粉有異曲同工之妙，但韓國用的是紅薯做成的粉條，吃起來比較有Q勁，最近狂追韓劇的公婆看到這一道特別有感，超喜歡這樣QQ的家常滋味

人蔘雞 650元

超還念韓國的人蔘雞，在濟州館也可以吃到道地的人蔘雞耶，之前去韓國吃過一次，雞肉裡面塞進人蔘跟糯米下去煨煮，更放了紅棗跟枸杞增添香氣，光是湯頭喝起來就超暖胃的，這雞肉真的煮到一舀起來直接去骨，但還保有軟嫩口感，跟我去韓國吃得一模一樣耶，裡面的糯米吃起來細細綿綿的，喝完整個身子的熱了起來，超級舒服，寒流來一定要來喝一鍋啦

辛拉麵 220元

兒子硬是要吃一碗辛拉麵，=他每次看我追韓劇，裡面的人呼嚕嚕的吃起拉麵，他就說他想吃，濟州館煮出來的辛拉麵的超大一碗，裡面也放了一些家常配料，打個蛋花，辣辣的滋味就算狂喝水他也把整碗嗑光光，哈哈

餐後甜點

餐後都會依照人數提供小甜點，今天的是黑糖紅豆麻糬，韓國的料理都會帶點辣度，配上甜甜的黑糖麻糬超對味ㄟ

公婆一直很嚮往來吃吃道地的韓式料理，這次來濟州館韓式烤肉真的太滿意了，要不是每一道份量都太大，不然還想點個辣年糕、炸醬麵、醃螃蟹來嘗嘗，以後不知道要到哪裡吃消夜或是想小酌一下濟州館韓式烤肉都很適合你，闆娘還會親手調出深水炸彈給你喝個過癮哩

店家/景點資訊

❖店家名稱：濟州館韓式烤肉

❖所在地址：台北市士林區中山北路六段299號1樓

❖店家電話：02-28328886

❖營業時間：17:00–00:00

❖公休日：週二

❖濟州館韓式烤肉 粉絲專頁

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