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【新北美食】台式創意料理！肚肚餐室DOODOOHungry滿足你的味蕾，雞佛麵超推！【板南線美食】捷運江子翠必吃！【巷弄美食】有菜單

2023-12-31 12:15:32 Phyllis 17 人氣：113
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Phyllis 17

發表篇數：313篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 板橋區

造訪商家：肚肚餐室 DOO DOO HUNGRY
place新北市板橋區文化路二段125巷38號
作者本次評價：
4.45
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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住板橋的朋友介紹一間新開的台式創意料理美食！

肚肚餐室DOODOOHungry

地點：板橋區文化路二段125巷38號

時間：週一至迵日 11：00-14：30． 17：00-20：00（最後收客19：30）

【新北美食】台式創意料理！肚肚餐室DOODOOHungry滿

餐廳明亮整潔，不太的店面在用餐時候已經都是人潮，要吃美食提前預約喲！

【新北美食】台式創意料理！肚肚餐室DOODOOHungry滿

餐廳明亮整潔，不太的店面在用餐時候已經都是人潮，要吃美食提前預約喲！

【新北美食】台式創意料理！肚肚餐室DOODOOHungry滿【新北美食】台式創意料理！肚肚餐室DOODOOHungry滿

肚肚餐室還採用無接觸電子智能點餐，從點菜到結帳一氣呵成，上去點點點，美食送上桌！

【新北美食】台式創意料理！肚肚餐室DOODOOHungry滿【新北美食】台式創意料理！肚肚餐室DOODOOHungry滿

肚肚餐室最推的就是肚肚麵和肚肚飯啦，還有多種小吃，超豐富的！

【新北美食】台式創意料理！肚肚餐室DOODOOHungry滿【新北美食】台式創意料理！肚肚餐室DOODOOHungry滿

跟大家分享一下肚肚餐室的美味！

【新北美食】台式創意料理！肚肚餐室DOODOOHungry滿

肚肚雞飯套餐（胡麻） NT 145

黃金流沙老油條套餐 NT $295

雞佛拌麵 NT $200

【新北美食】台式創意料理！肚肚餐室DOODOOHungry滿

肚肚雞飯（胡麻） NT 145

【新北美食】台式創意料理！肚肚餐室DOODOOHungry滿

白色的雞肉，搭配紅色的紫米飯，還有綠色的黃瓜，配色豐富，肚肚雞飯可以選擇胡麻或者蔥鹽口味，沒有過多的油鹽，簡單提味就很美味，這餐很健康喔！

【新北美食】台式創意料理！肚肚餐室DOODOOHungry滿

黃金流沙老油條套餐 NT $295

【新北美食】台式創意料理！肚肚餐室DOODOOHungry滿

最喜歡圓圓Q彈的勁麵，吃起來有嚼勁，麵條被老闆娘獨家秘方調製的黃金流沙浸泡，帶著蛋黃香氣，附上酥脆的油條，還有清爽的海帶絲，灑滿蔥花，喝著熱呼的人參雞湯，好幸福！

【新北美食】台式創意料理！肚肚餐室DOODOOHungry滿【新北美食】台式創意料理！肚肚餐室DOODOOHungry滿

 

雞佛拌麵 NT $200

【新北美食】台式創意料理！肚肚餐室DOODOOHungry滿

登登登登，隆重介紹一下，限量的雞佛拌麵，都是當天市場新鮮採購，請提早預約！我最愛的雞佛！！！搭配最有口感的勁麵，在口中爆漿的雙重美味，讓人難忘！

【新北美食】台式創意料理！肚肚餐室DOODOOHungry滿【新北美食】台式創意料理！肚肚餐室DOODOOHungry滿

美味再加碼！綜合滷味來一組！

小菜是百頁豆腐 NT $30

大黑豆干 NT $30

海帶／二片 NT $30

【新北美食】台式創意料理！肚肚餐室DOODOOHungry滿

肚肚餐室的滷味都是喜歡料理的老闆娘親自研發醬料，調製而成，口味清淡爽口，好吃不死鹹！

【新北美食】台式創意料理！肚肚餐室DOODOOHungry滿

位於江子翠捷運站的巷弄美食─肚肚餐室的成員組成，是親表姐妹，因為喜歡美食也喜歡料理組合而成，非常有愛吧！做的又是台式創意料理，有種不忘本帶著愛，照顧好你的肚肚！真的好吃又溫暖，江子翠美食再添一椿！

【新北美食】台式創意料理！肚肚餐室DOODOOHungry滿

肚肚餐室DOODOOHungry

地點：板橋區文化路二段12538

時間：週一至迵日 11：00-14：30． 17：00-20：00（最後收客19：30）

FB：https://www.facebook.com/doodoohungry?mibextid=LQQJ4d

IG：https://www.instagram.com/doodoohungry/

文章標籤

新北美食 台式創意料理 肚肚餐室 DOODOOHungry 雞佛麵 板南線美食 捷運美食 江子翠美食 巷弄美食 板橋台灣小吃 板橋滷味 智能點餐
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新北美食 台式創意料理 肚肚餐室 DOODOOHungry more
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