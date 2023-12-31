住板橋的朋友介紹一間新開的台式創意料理美食！

肚肚餐室DOODOOHungry

地點：板橋區文化路二段125巷38號

時間：週一至迵日 11：00-14：30． 17：00-20：00（最後收客19：30）

餐廳明亮整潔，不太的店面在用餐時候已經都是人潮，要吃美食提前預約喲！

餐廳明亮整潔，不太的店面在用餐時候已經都是人潮，要吃美食提前預約喲！

肚肚餐室還採用無接觸電子智能點餐，從點菜到結帳一氣呵成，上去點點點，美食送上桌！

肚肚餐室最推的就是肚肚麵和肚肚飯啦，還有多種小吃，超豐富的！

跟大家分享一下肚肚餐室的美味！

肚肚雞飯套餐（胡麻） NT 145

黃金流沙老油條套餐 NT $295

雞佛拌麵 NT $200

肚肚雞飯（胡麻） NT 145

白色的雞肉，搭配紅色的紫米飯，還有綠色的黃瓜，配色豐富，肚肚雞飯可以選擇胡麻或者蔥鹽口味，沒有過多的油鹽，簡單提味就很美味，這餐很健康喔！

黃金流沙老油條套餐 NT $295

最喜歡圓圓Q彈的勁麵，吃起來有嚼勁，麵條被老闆娘獨家秘方調製的黃金流沙浸泡，帶著蛋黃香氣，附上酥脆的油條，還有清爽的海帶絲，灑滿蔥花，喝著熱呼的人參雞湯，好幸福！

雞佛拌麵 NT $200

登登登登，隆重介紹一下，限量的雞佛拌麵，都是當天市場新鮮採購，請提早預約！我最愛的雞佛！！！搭配最有口感的勁麵，在口中爆漿的雙重美味，讓人難忘！

美味再加碼！綜合滷味來一組！

小菜是百頁豆腐 NT $30

大黑豆干 NT $30

海帶／二片 NT $30

肚肚餐室的滷味都是喜歡料理的老闆娘親自研發醬料，調製而成，口味清淡爽口，好吃不死鹹！

位於江子翠捷運站的巷弄美食─肚肚餐室的成員組成，是親表姐妹，因為喜歡美食也喜歡料理組合而成，非常有愛吧！做的又是台式創意料理，有種不忘本帶著愛，照顧好你的肚肚！真的好吃又溫暖，江子翠美食再添一椿！

肚肚餐室DOODOOHungry

地點：板橋區文化路二段125巷38號

時間：週一至迵日 11：00-14：30． 17：00-20：00（最後收客19：30）

FB：https://www.facebook.com/doodoohungry?mibextid=LQQJ4d

IG：https://www.instagram.com/doodoohungry/

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