宜蘭火鍋『潮派平價頂級魚翅汕頭鍋物專門』插旗宜蘭爾本購物廣場，380元起自助蔬菜吧吃到飽，提供宜蘭沒有的魚翅火鍋，汕頭火鍋也是非常特別，店內還能吃到花生捲冰淇淋、溫體牛、溫體豬，環境很舒適，找一天來試試吧

『潮派平價頂級魚翅汕頭鍋物專門』前幾天才開始試營運，位在爾本購物廣場一樓，從停車場走進來馬上就到店

『潮派平價頂級魚翅汕頭鍋物專門』搭火車於宜蘭站下車，由前站出站後穿越人行道，然後左轉步行約5分鐘即可抵達

就是在很好拍的幾米向左走向右走對面，拍完照可以來吃火鍋

『潮派平價頂級魚翅汕頭鍋物專門宜蘭站前爾本店』大概到中午12點半左右就客滿了，平日生意還不錯耶~~

冷冷的天最適合吃火鍋

有包廂服務，尾牙季到了，有聚餐需求的朋友可以提前訂位

『潮派平價頂級魚翅汕頭鍋物專門宜蘭站前爾本店』菜單

用餐時間100分鐘，145cm以上須點一鍋

121~145cm孩童，需200元低消，120cm以下免費

平日午餐特別優惠：FB/IG打卡限時優惠299元

(主餐可選：鮮嫩雞腿排鍋、美國冷濕式牛五花鍋、台灣極上雪花豬、台灣極上梅花豬肉、澳洲進口羊肩捲擇一)

飲料區有茶、可樂氣泡飲機、咖啡、檸檬冬瓜

旁邊有放個小牌子冬瓜檸檬和可樂加在一起風味不錯

自助蔬菜吧數十種的時蔬任你選，想吃什麼夾什麼，我比較喜歡這種

蔬菜吧以自然食材為主，也是有貢丸、甜不辣、餃類..等火鍋料可以吃，自助吧以當天提供為主

除了高麗菜，比較特別的是今天有山茼蒿、水蓮等價值較高的

馬上拿一盆到桌上來下鍋煮

來宜蘭一定要吃一下古早味花生捲餅冰淇淋啊~~

冰淇淋的口味也很多種喔!!

就是你不包餅皮吃都可以

花生粉愛放多少就放多少，在放上香菜

這是每個人吃完火鍋必吃的甜點

甜點好有當地的特色

沾醬區

10多種的調味料、辛香料可以使用

比較特別的是有蔥油醬及泰式酸辣醬，這次我就只用這兩種就很夠味

一般湯底是昆布的不用加價，沙拉今天分享的是四種加價升級的風味湯

首先是店內招牌湯頭"招牌汕頭魚翅"

湯底有水沙中才口魚翅、扁魚、蝦米加上"現流特選魚類鍋"湯底特別鮮甜

給大家看一下魚翅，加熱後展開的魚翅特別美，水中才口魚翅深受各大飯店及主廚的喜愛

口感有著厚實的軟嫩

"招牌汕頭魚翅"湯頭搭配海鮮特別鮮甜好喝

食補養生湯底

這個我們也很喜歡，加熱後中藥包會釋放藥膳，比一般外面的藥膳湯味道更重一些，真材實料，湯喝了會回甘

秘戀辣番茄

喜歡吃辣的朋友可以試試這個，算是小辣

濃郁的番茄湯頭尾韻帶點淡淡的麻香味

香麻奶鍋底

這個也不錯，牛奶湯加麻辣，特別香醇，喜歡吃辣的朋友在這裡就有泡菜鍋、香麻奶鍋、秘戀辣番茄鍋可以選擇

鮮流特選魚類

會依照當天的漁貨及大小給1~3隻，不挑選

目孔魚簡單放上薑絲、蔥花將小蒸籠直接放在火鍋上面蒸，蒸下來的魚湯就會滴進火鍋湯底中，味道特別鮮甜

線流特選魚鍋可以搭配店內招牌湯底"招牌汕頭魚翅"

大目鰱

肉質嫩口細緻，十分鮮甜

活體鮮流海鮮總匯鍋

這個有兩層，一層是鮮蝦、蛤蜊

蛤蜊蒸的時候要看一下，開口就可以吃囉~~

蛤蜊控當然就包辦全部蛤蜊

第二層今天給的是小卷和龍膽石斑半隻

潮派的海鮮新鮮度沒問題，小卷超甜美

龍膽石斑魚魚肉有彈性細嫩好吃

日本A5限量和牛鍋

一整片像雪花一樣美的和牛肉片，下鍋清涮幾下就可以吃，入口即化享受日本A5和牛帶來的脂香

特選日式熟成牛胸腹牛肉鍋

油花分布均勻，吃起來軟嫩富有嚼勁

麻香丸

這個我之前在新莊韓雞雞有吃過

這些手工火鍋料都可以加點，麻香丸吃起來尾韻帶點麻香，很涮嘴

牛肉起爆丸

會爆漿的起司牛肉丸，小心燙口，這個我也很愛，濃郁的起司香氣，牛肉丸的口感也很彈牙

澎湖手工魚翅丸也不錯吃

包入蝦子、花枝..等海鮮，因為是手工的，所以每顆外觀看起來顏色都不太一樣，有豐富的口感

汕頭爆炒溫體豬烏龍麵

這一道比較重口味，將沙茶和咖哩放在一起炒，味道鹹中帶甜，溫體豬肉肉質比較軟

使用烏龍麵，我們放一下也不會軟爛比較口感

汕頭爆炒溫體豬烏龍麵真的會讓人一口接一口的吃

加價39元附餐可升級"麻魯飯"

鹹香的滷汁，肥肉吃起來一點都不肥膩，麻辣算是小辣，攪拌均勻吃，超讚的啦~~

附餐台梗九號白飯、冬粉、王子麵、蒸煮麵、雞蛋、讚岐烏龍麵須加價25元

『潮派平價頂級魚翅汕頭鍋物專門宜蘭站前爾本店』食材新鮮，有自助取餐蔬菜吧無限供應，不怕沒吃飽，空間大適合家庭聚會、團體聚餐，想吃火鍋可以來『潮派平價頂級魚翅汕頭鍋物專門』，推薦給大家

線上訂位：『潮派平價頂級魚翅汕頭鍋物專門宜蘭站前爾本店』

地址：宜蘭市宜興路一段159號1樓(宜蘭爾本廣場內)

營業時間：

週一-週日11:00~22:00

電話：03-935-8508

粉絲團：『潮派平價頂級魚翅汕頭鍋物專門』

延伸閱讀

羅東美食『韓雞村』韓式料理、蒸海鮮網美餐廳、近清溝夜市、食尚玩家推薦

宜蘭壯圍最新景觀餐廳古亭穀倉一號倉「倉尺洞」90公分長型鐵板料理

新莊美食.火鍋『韓雞雞‧江原道-宗음식(含吃一隻雞)』小菜無限供應.澎拜蛤蜊鍋/捷運迴龍站

文章標籤