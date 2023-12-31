冬季最適合來一趟金山、陽明山一日遊~ 台灣共有19個特色溫泉區，不僅是珍貴的天然資源，每個地區的泉質也都不太一樣，泡湯溫度也是在最剛好的40度C上下，一年四季都很適合泡湯，也建議大家都可以去感受一下當地的泉質，包準身心靈都放鬆起來啦!這次我們安排的陽明山、金山溫泉美食小旅行，不僅好吃、好泡、好買，而且還可以拍美照，重點是文中有介紹很多可以免費泡湯、泡腳的好所在，大家一定要趕快收藏起來!如果大家對台灣好湯有興趣的話，到全台溫泉區特約店家消費滿500元就可以參加「台灣好湯 浪漫暖心抽」線上抽獎活動，有機會獲得Apple Iphone 15、住宿券、泡湯券等多項好禮，活動日期自即日起至2024/3/31止，有興趣的朋友記得把握時間唷!

❤︎陽明山、金山溫泉美食一日小旅行 行程規劃:

陽明山中山樓>前山公園公共浴室>金山老街>午餐:金包里鴨肉ㄜˋ>中山溫泉公園>金山王肉包>金山遊客中心>獅頭山公園步道>舊金山總督溫泉>磺港漁港>晚餐:Amajia阿嬤家咖啡漁村料理>磺港公共浴室>伴手禮:金山謝永坤爺爺手工魚露

陽明山中山樓

▼「陽明山中山樓」就位於陽明山國家公園內，目前沒有開放自由參觀，不過週一至週日每天都有開放早上10點、下午2點固定導覽參觀，未滿10人的個人參觀，如果是超過10人以上的團體需於5天前申請(線上申請請點我)!我們當天是參加10點場次，等到開放時間快接近了就可以先進場買票囉!入場一張全票為100元，大家或許會覺得中山樓很眼熟，因為正是100元新台幣上頭的圖像啊!

「陽明山中山樓」為民國54年政府為了紀念國父孫中山先生百年誕辰暨特別規劃興建，自民國54年10月開始動工，至民國55年11月完工，只花了13個月就建構完成，台北市政府於民國88年將此公告為紀念性建築物，為市立古蹟之一。

▼一開始我們先來到600坪之大的中華文化堂欣賞影片，看完後導覽人員就開始講解建築的細節與設計的巧思，這裡足足可以容納1千多人，當時的國民代表大會都是在這裡舉行，在1996年全民直選總統前，歷屆總統都是在這裡由國大代表投票產生；在這裡也曾召開多次修憲會議，是見證台灣民主憲政發展歷程的所在。

▼三樓國宴廳，挑高的高度足足有十公尺，約可容納1500人用餐，總統宴請外賓所舉行的國宴都是在這裡舉行，在這裡不管是宮燈、桌椅或是木質地板都有經過設計，不管是中式、西式甚至自助式餐點都可以多用途使用。

▼必拍景點，人生能有幾次可以被百元鈔票給包圍?來到這裡就能滿足你的願望，還有貼心提供百元看板、百元扇子可以拿來當作拍照道具，想當百元富翁就趁這次了!

▼接著來到彷若天壇造型的圓廳，主要是用來招待來賓品茗、下棋或是會談的場所，素雅脫俗的設計也被稱為是「中山樓的顏面」，如有外賓來訪也會受邀來此參觀。

陽明山中山樓

地址:台北市北投區陽明路二段15號

電話:02-28616391

開放參觀時間:週一至週日10:00、14:00

官網:https://chungshanhall.ntl.edu.tw/cht/

前山公園公共浴室

▼冬天泡澡正是時候，如想體驗泡湯的朋友也可以到附近的前山公園公共浴室，這裡是男女分開的免費浴池，中間隔著湖泊，環境清幽舒適，溫泉源頭即是位於中山樓的溫泉區，有興趣的朋友也可順路來訪。(浴室開放情形除在現場公告外，亦將同步於公園處處網公告，或可撥打電話至花卉中心詢問，電話02-28616361)

金山老街

▼參觀完中山樓後肚子也有點餓了，我們順著山路開往金山老街，金山老街也就是金包里老街，在清領時期曾是繁華的商業大街，距今已有300多年歷史，現今也有保留不少過去繁華歷史的軌跡，加上多款特色小吃、伴手禮，就連平日也吸引不少人潮。

▼老街上有不少知名店家，好逛好買又好吃，我們先買了杯濃郁的仙草茶來解渴，雖然一杯50元不算便宜，但喝起來濃醇香很可以!

▼另外像是阿玉蔴粩、雙興餅店、手工蛋捲、綿綿冰、番薯酥、地瓜等，都是在地的特產，有興趣的朋友都可以來逛街採買!

▼另外還有芋圓王、金山大碗、朱家卜肉都是在地特色美食，也很受歡迎唷!其中我們還逛到復古的雜貨店，也是超好買的啦~

金包里鴨肉ㄜˋ

▼來到金山老街就會想到這間超人氣金山鴨肉店~~這間「金包里鴨肉ㄜˋ」就位於主祀開漳聖王的廣安宮前，當年只是間賣麵小攤，因生意清淡轉賣鴨肉，因為薄利多銷的關係，所以生意漸漸好轉，店內總是高朋滿座、應接不暇，後來衍生出食客自行前往端菜，像是流水席般的自助式用餐方式很受歡迎，後來變成他們家的用餐特色，也吸引不少觀光客特地前往品嘗。

▼這裡就是端菜的地方啦~~一旁附有菜單，大家可以參酌價位後自行取餐!

▼我們拿了小份炒麵、1/4鴨肉、桂竹筍、小份下水湯，份量十足，吃起來超有飽足感，兩個人只花了480元超划算；炒麵雖然是小份，大家可別以為小份就是一人份，但也是可供2~3人享用，吃起來配料不算多，口味也還可以接受，就是給大家當主食搭配這樣；桂竹筍柔軟入味，纖維不會很粗，非常推薦，突然想來一碗白飯了(笑)!

▼鴨肉紮實Q彈又甜美，帶點微微鹹香，單吃就很美味，重口味的朋友可以沾附特調醬料也不錯，部份還有貼心去骨處理，吃起來很過癮啊!

▼下水湯(小份)，雖然是小份但份量非常多，應該可供3~4人分食享用，裡頭有鴨胗、鴨心、鴨腸等多元配料，搭配薑絲、蔥花，清甜又順口，其中我們最愛鴨胗的口感，軟Q又不會韌口。

金包里鴨肉ㄜˋ

地址:新北市金山區金包里街104號

電話:02-24981656

營業時間:週一至週五9:30~18:00，週六週日9:00~18:30

中山溫泉公園

▼吃飽喝足很適合來泡個腳休息一下!從「金包里鴨肉ㄜˋ」走到「中山溫泉公園」只要4分鐘腳程，算是很方便!

▼「中山溫泉公園」歷經四年整修，在民國110年8月重新引入溫泉水、興建泡腳池，再結合現有金包里公共浴室，整體公園景觀變得非常舒適宜人；一旁還有提供洗腳區，泡腳前記得先沖洗足部，也可以避免汙染泡腳池唷。

▼每個溫泉區都有專屬的泉質，建議大家都可以來當地試試看唷~~像這裡的溫泉是屬於偏中性的氯化物碳酸氫鹽泉，泡腳池水溫約在40~42度c左右，算是很適合大眾的一個溫度。

▼泡腳池旁也有告示說明，泡腳前可以先看一下；上頭也會有泡腳池的水溫，大家可以選擇適合的溫度來選擇要到哪一池泡腳。

▼涼涼的天氣泡個腳剛剛好，整個身子都暖呼呼的，剛逛完老街本來還有點腳酸，泡完整個足部變得好輕盈，真是舒服!

▼我們還有自備毛巾來擦腳，泡完擦乾就可以再出發玩耍去囉!

▼除了泡腳涼亭外，附近還有金包里公共浴室，也是男女分開，有興趣的朋友也可以找時間來體驗!

中山溫泉公園

地址:新北市金山區溫泉路3號

營業時間:8:00~20:00

金山王肉包

▼金山中山路上的「金山王肉包」可說是超人氣包子店，創立至今已經有30多年歷史，飄香多年的包子堅持每日新鮮手工現做現蒸，現場還能看到不少工作人員忙著做包子、蒸包子呢!

▼這裡的包子每顆都是18元，買20送1，價位還算平實；饅頭類則是16元，另外還有油飯、豆漿、米漿等品項。

▼店內員工忙進忙出，忙碌的雙手幾乎沒有停下來過，也因為如此所以吃到的包子都是非常新鮮美味!看著蒸籠不停冒出白煙，熱騰騰的包子越看越誘人啊!

▼當天雖然是平日又下著雨，但還是需要小排一下隊，我們排了10來分鐘，終於買到啦!

▼蔥肉包，可說是招牌餐點，幾乎每個人都會點這款~~吃起來外皮蓬鬆軟Q，帶有麵皮香氣，蔥肉比例適中，吃起來鹹香鮮甜，雖然小顆了點但整體來說還算好吃!

▼魯味肉包，蓬鬆外皮包裹著魯肉塊，吃起來紮實鮮美，但吃多容易膩口，相較來說我們還是喜歡蔥肉包多一點。

金山王肉包

地址:新北市金山區中山路237號

電話:02-24985787

營業時間:週一至週五5:00~15:30，週六週日5:00~16:30(週三公休)

金山遊客中心

▼吃飽喝足我們要準備健行去，首先來到「金山遊客中心」收集資料，再前往獅頭山步道探險。

▼裡頭有提供地圖跟景點介紹，讓大家可以快速了解獅頭山跟金山的有趣景點!

▼獅頭山步道左可瞰磺港漁港，右可眺望水尾漁港，沿途相當平緩好走，很適合一家大小一起來走走。

金山遊客中心

地址:新北市金山區磺港路171之2號

電話:02-24988980

營業時間:9:00~17:00

獅頭山公園步道

▼獅頭山公園走到中正亭也可以眺望燭台雙嶼的美景，如果沒時間走完的話也可以先來拍照過過乾癮(笑)。

▼研究完路線就可以開始健行啦~~沿路都是禁止汽機車通行，行人走起來也很安全。

▼走到一半就能欣賞到絕美海景，可惜當天天氣不好，不然一定更美。

▼沿路也有建構不少涼亭，可供觀景、休憩、拍美照!

▼不用走到底就能欣賞到磺港漁港的美景，真的很漂亮呢!

獅頭山公園步道

地址:新北市金山區民生路208號

舊金山總督溫泉

▼「舊金山總督溫泉」原名為”新館”，位於舊有金山海水浴場附近，加上以前這裡為日據時代總督的溫泉招待所，所以以此命名；這裡於1938年5月(昭和13年)興建，並於隔年9月竣工，曾風光一時；台灣光復後新館被列為海防要塞，直到軍人撤防後也就開始荒廢，直到2000年重新整建才有新生命，也是非常有懷舊氣息的泡湯勝地。

▼隨著夜幕漸漸低垂、色溫變化，點燈後的舊金山總督溫泉更有泡湯的FU啦!

▼一進來就能感受到古色古香的懷舊氣息，一樓為泡湯區，二樓則是餐廳。

▼泡湯價位，這裡有分為情人池、貴賓池、男湯、女湯、露天風呂、SPA冷泉等，其中男湯、女湯是裸湯，露天風呂、冷泉則需著泳裝、泳帽才能入場；另外也有北海風情湯屋，適合夫妻、情侶、小家庭一起泡湯使用。

▼櫃台旁還有保留舊時總督泡湯的浴池，一旁也有詳細的介紹說明。

▼「舊金山總督溫泉」的泉質很特別，屬於稀有的海底溫泉，混合氯化物硫酸鹽泉、鐵泉、碳酸泉、硫磺泉而成，所以富含鐵質，聞起來也會有淡淡的鐵銹味，同時也帶有微微的硫磺味，真的很特別!

▼一樓露天風呂，是有黃金湯之稱的海底溫泉，需要穿著泳裝、泳帽才能入場，可以浸泡到全身，泡完通體舒暢，尤其最近這種天氣更加適合。

▼我們後來選的是北海風情湯屋，一次就可以享受冷、熱雙泉的泡湯樂趣啦!屋內備有大小毛巾、吹風機、淋浴設備，裡頭乾淨舒適，很適合來放鬆一下!

▼來到這裡可以一邊欣賞庭園美景，一邊泡著熱呼呼的溫泉，整個身心靈都很舒暢啊!

▼泡湯池約可容納2人使用，泡完皮膚摸起來相當咕溜，感覺很放鬆，有需要的朋友也可以冷熱交替，好好感受一下海底溫泉的美好。

▼泡完湯整個身子暖呼呼的，一點也不冷，而且這裡的泉質很特別，泡起來格外有意思。

舊金山總督溫泉

地址:新北市金山區民生路196號

電話:02-24082628

營業時間:週一、二、五 9:00~23:00、週六週日8:30~23:00，週三、週四公休

官網:http://www.warmspring.com.tw/

磺港漁港

▼接著我們來到磺港漁港，覓食前先來欣賞港灣美景。

▼「磺港漁港」位於金山岬西南邊、磺溪入海口，17世紀西班牙佔領台灣北部，開採大屯山的硫磺後以此地為港口來運輸，因而得名「磺港」；金山岬由厚層砂岩所組成，讓磺港可以阻擋強勁的東北季風直接吹襲，故為一個良好的避風港，漁獲量相當充沛，因此成為金山地區的重要漁港；這裡除了有溫泉洗禮、海鮮饗宴之外，也有少數從事傳統「蹦火仔」的漁法，運用趨光性來引誘青鱗魚、苦蚵魚，「磺港漁火」也是金山八景之一，並在2015年被登錄為新北市文化資產，也非常有特色。

▼當天天候不算太好，漁港紛紛進港靠岸，漁船上頭掛滿了捕捉鎖管用的燈泡，來到此處很能感受到悠閒純樸的漁村風光。

Amajia阿嬤家咖啡漁村料理

▼「Amajia阿嬤家咖啡漁村料理」可說是磺港漁港小有名氣的漁村料理，因為餐廳位於上坡處，建議大家先將車子停在漁港週邊再步行上來唷!

▼夜晚的阿嬤家別有一番味道，老宅搭配漂流木、綠意植栽，給人一種自在悠閒之感。

▼店內用餐空間明亮寬敞又舒適，偶爾還會有幾隻浪浪貓咪出現討摸，有種回到鄉下阿嬤家的溫馨感。

▼我們簡單點了豬油拌飯、酒蒸蛤蜊、薑爆小卷、漁港限定炸鯊魚、阿爸特製鯊魚羹，來到漁港就是要吃海鮮啊!

▼兩個人點三菜一飯一湯貌似很多，還點了可樂搭配享用，但因為實在太美味，我們也是輕輕鬆鬆就清盤了!

▼薑爆小卷，吃起來軟Q鮮美，還帶有薑香、蔥香提味，香氣十足又不會掩蓋小卷的鮮味，吃起來好過癮啊!

▼酒蒸蛤蜊，除了有迷人酒香之外，還加了九層塔、洋蔥提香，蛤蜊肥嫩又大顆，整個鮮度滿滿，不管單吃或配飯都很適合!

▼阿爸特製鯊魚羹(小份)，鯊魚裹粉酥炸後再搭配羹湯一起烹煮，吃起來滑嫩又鮮美，搭配酸甜適中的湯頭很順口，我們連喝好幾碗不誇張，暖心又暖胃!

▼漁港限定炸鯊魚，外酥內嫩的口感加上軟嫩鮮美的鯊魚肉，單吃就很可以，搭配塔塔醬提味又解膩。

▼豬油拌飯，趁熱攪拌一下，微微鹹香的滋味很迷人，搭配蘿蔔乾開胃又解膩。

Amajia阿嬤家咖啡漁村料理

地址:新北市金山區磺港路189號

電話: 0965-282535

營業時間:週二至週五11:00~14:00、17:00~20:00，週六週日11:00~20:00，週一公休

磺港公共浴室

▼吃飽喝足可以再來附近泡腳剛剛好!裡頭有男女分浴的裸湯，而且通通都是可以免費使用，還有不少朋友專程從台北坐客運來泡湯再坐回去呢!

▼大家可別以為這樣就結束了~戶外還有三個泡腳池，要走下去才會看到!

▼這裡的泡腳池範圍都很大，而且足足有三個，人多也不會覺得擁擠。

▼這裡的泉質為含鐵氯化物碳酸氫鹽硫酸鹽泉，溫泉湧出時為透明無色，其中的鐵離子經空氣氧化後就會呈現金褐色，在日本有「黃金之湯」的美譽，現在免出國就可以泡到如此特殊的泉質，真的很幸福啊!

▼天氣冷來泡腳真的是人生一大享受，對於觀光客來說不用換衣服就能泡到黃金之湯也是挺方便的!

▼溫泉看起來真的是黃澄澄的一片，要不是看了標示說明還真不知道其中奧妙，大家可不要以為泡腳池的水是泥巴水唷!

▼夜晚來泡腳別有一番樂趣，感覺特別悠閒自在。

▼公共浴室也有分男湯、女湯，都是以裸湯的方式浸泡，有興趣的朋友也可以來體驗看看!

磺港公共浴室

地址:新北市金山區磺港路312號

電話:02-24985965

開放時間:5:00~9:00、17:00~21:00

伴手禮 金山謝永坤爺爺手工魚露

柑仔店地址:新北市金山區磺港路48號

▼最後我們要來買伴手禮啦!!大家一定覺得很神奇，為何來到一間柑仔店呢?因為我們要來買的是由蹦火仔漁法捕到的青鱗魚所製成的「金山謝永坤爺爺手工魚露」，也被稱為是「蹦火魚露」，可說是全台碩果僅存由古法製成的魚露，以前農村比較少有吃到海鮮的機會，而魚露可用來取代鹽、醬油，很常拿來炒菜、滷肉與蒸魚，就能吃到迷人的海味啦!不過因為謝爺爺已經過世，現在由第二代接手，加上老闆常常要外出工作，所以就交由附近的柑仔店寄賣啦!

▼就是這款「蹦火魚露」啦!每罐都附有提袋，大家可以買回去試試~~每年蹦火季約從國曆五月到中秋節左右，從第一批青鱗魚上岸時就開始釀製的工作，需要歷時四個月釀製，再多了將臭味煮沸的手續，所以相較東南亞魚露來說比較沒有臭味，氣味也不太一樣。

沒想到陽明山、金山也有這麼多台灣好湯可以免費泡，而且活動期間到特約店家泡湯還能參加抽獎，有興趣的朋友趕快抽起來!泡完湯再來吃個美食、買個伴手禮剛剛好，大家趕快來安排一下唷!

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