瑪希妲韓式餐酒館｜竹北新開幕創意宵夜場推薦，重現韓劇中的濟州橘子醬炸雞！

我最愛的新竹韓式料理終於回歸啦，已經回訪好幾次的【瑪希妲韓式餐酒館】，從金山街搬到了竹北高鐵附近，無論是環境還是餐點都大大升級，在傳統的風味中融入創新元素，這次終於吃到韓劇中的濟州橘子醬炸雞，酸酸甜甜的邪惡肉感讓人一吃就愛，喜歡韓式料理的人千萬別錯過！

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

環境分享

▼【瑪希妲韓式餐酒館】從金山街搬到了新竹縣竹北市高鐵六路，吸睛外觀在深夜營造出韓劇氛圍，開車可停放於附近的停車場。

▼【瑪希妲韓式餐酒館】用餐環境以深色系為主軸，包含個人吧台區和四人桌，搭配霓虹燈酷炫的擺設，還有火熱的Kpop音樂旋律超有氛圍感，生意很好開店不久就迅速滿席。

▼【瑪希妲韓式餐酒館】冰箱中有販售各式各樣的韓國飲品及酒類，想喝什麼都可以自己挑選。

菜單

內用收取10%服務費

用餐時間限時90分鐘

每人低消300元，附贈茶水和韓式小菜（8歲以下孩童免低消）

餐點介紹

韓式小菜

▼每桌都會提供韓式小菜享用，分別是泡菜、豆芽和海帶，調味上都很清爽不過鹹，而且都是可以免費續加的呦！

濟州橘子醬炸雞（小份）💰319元

▼看韓劇就超想吃的濟州橘子醬炸雞，可以吃到雞翅和雞腿部位，還沒吃就聞到酸酸甜甜的果香，外皮酥脆咬下還有邪惡肉汁，橘子的酸配上炸雞的香意外好搭，這個組合完全不會覺得膩欸！

牛肋條冬粉鍋💰999元

▼適合冬天的這鍋牛肋條冬粉鍋，料多到快要滿出來啦，以高湯為基底加入滿滿滿的食材，喝起來帶有濃厚的牛肉油脂香，牛肋條給料很大方，肉質軟嫩帶點嚼勁，讓人一口口停不下來。

韓式醬燒戰斧豬排💰429元

▼每次來必吃的韓式醬燒戰斧豬排，會附上生菜、辣味小菜、蒜頭、青陽辣椒和韓式辣醬，無論是單吃或是包著享用都各有風味。

海陸青龍捲💰359元

▼邪惡指數報表的海陸青龍捲，頂頭擠了滿滿的龍蝦沙拉醬，大口塞入整個讓人大滿足，內餡的炸蝦和豬肉香氣瞬間炸出，很適合多人來用餐一起分享！

炸韓式紫菜冬粉💰49元

▼初次嘗試的炸韓式紫菜冬粉，是一道韓國傳統的炸物料理，單吃比較沒有味道，可以配著韓式小菜更夠味！

用餐心得

每次來這家就不會讓我失望，搬家到竹北的【瑪希妲韓式餐酒館】，從高鐵走路就能到超方便，不只環境連餐點都更加升級，多了好多創意又特別的口味，除了我最愛的韓式炸雞之外，牛肋條冬粉鍋也讓我相當印象深刻，老闆真的很厲害欸，什麼時候來吃都會有新的驚喜！

店家資訊

【瑪希妲韓式餐酒館 】

粉絲團 : 瑪希妲韓式餐酒館 FB

電話 : 03-668-3175

地址：新竹縣竹北市高鐵六路3號

營業時間：

星期三 17:00–23:30（最後點餐22:30） 星期四 17:00–23:30（最後點餐22:30） 星期五 17:00–23:30（最後點餐22:30） 星期六 11:00–14:00(最後點餐13:30） 17:00–23:30（最後點餐22:30） 星期日 11:00–14:00(最後點餐13:30） 17:00–23:30（最後點餐22:30） 星期一 休息 星期二 17:00–23:30（最後點餐22:30）

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/