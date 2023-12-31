2023/2024最新 嘉義火雞肉飯推薦》劉里長雞肉飯 十年前吃到現在的嘉義必吃火雞肉飯、嘉義美食推薦榜單中的常客、開店必排隊的嘉義名店

【嘉義劉里長火雞肉飯】嘉義火雞肉飯探店心得

嘉義火雞肉飯推薦 劉里長雞肉飯 排隊人潮

嘉義劉里長火雞肉飯可以說是我從近10年前吃到現在依然還在吃的嘉義在地美食之一。說之一的原因，主要是每個嘉義人心中都有一家自己內心必吃的嘉義火雞肉飯推薦，而劉里長僅是理智派的必吃推薦嘉義火雞肉飯之一。有機會理智派來做個嘉義火雞肉飯懶人包與個別優劣評比。

這次回去嘉義吃劉里長火雞肉飯，味道沒有前幾年來吃的印象深刻，火雞肉飯的味道偏淡了一點，不知道是不是因為人越來越多，火雞汁就越來越淡QQ。小菜和湯品都是依然的高CP值，這點倒是無話可說。

P.S. 來嘉義吃嘉義火雞肉飯，記得要把胡椒鹽灑得滿滿的，這樣才是最道地的嘉義吃法。

題外話一下，店家對於部落客蠻友善的，我原本想偷偷摸摸走近一點拍個環境照，櫃台爺爺看到我就直接讓我進去近拍XD。

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【嘉義劉里長火雞肉飯】嘉義劉里長環境簡介

嘉義劉里長火雞肉飯的店面一直都沒變過，從我近十年前第一吃來吃，到現在都是一樣的模樣，唯一的差別就是人潮吧。店面招牌大大的劉里長雞肉飯，非常顯眼，整體座位數目測40-50位，我們都差不多13:00左右來吃大概等30分鐘就可以排到，比起林聰明來說算是和善許多XD。

【嘉義劉里長火雞肉飯】餐點評價

嘉義火雞肉飯推薦 劉里長雞肉飯 製作過程

這次理智派來嘉義劉里長火雞肉飯點的品項有火雞肉絲飯、火雞肉片飯、骨仔肉、滷蛋、炒高麗菜與白菜滷等。

。火雞肉絲飯、火雞肉片飯。

火雞肉飯這個類別理智派就一起介紹，肉絲飯與肉片飯的差別在於肉的處理大小。兩者吃起來味道差不多，肉片多了一些肉汁的口感與味道，吃起來爽度更大了一點。飯類的部分則是香氣十足，飯是粒粒分明類型，雖不到日本定食那種Q彈口感，但搭配胡椒鹽撒入也是非常過癮。

。炒高麗菜、白菜滷、骨仔肉、滷蛋。

小菜類別中，炒高麗菜和白菜滷就是見仁見智，理智派是兩個都蠻愛的；骨仔肉吃起來水準之上，滷蛋則是中規中矩。

P.S. 整體而言嘉義劉里長火雞肉飯已經沒有理智派印象的味道了QQ。

【嘉義劉里長火雞肉飯】店家資訊

名稱：嘉義劉里長火雞肉飯

時間：週二至週日07:00-14:30、16:30-19:00 (周一公休)

電話：05-2227669

地點：600嘉義市東區公明路197號

【嘉義劉里長火雞肉飯】地理位置 / 怎麼去

嘉義火雞肉飯推薦 劉里長雞肉飯 地理位置 怎麼去

嘉義劉里長位於嘉義市區文化路夜市附近的公明路上，欲前往劉里長踩點火雞肉飯的朋友，理智派一樣提供兩個方式給大家參考：

。大眾交通：欲搭乘大眾交通工具前往嘉義劉里長火雞肉飯的朋友，建議可以使用火車先前往嘉義火車站。下車後於火車站前站出站，轉乘公車7215、7202、7203、7216號，約10分鐘即可抵達。

。自行開車：欲自行開車前往嘉義劉里長火雞肉飯的朋友，使用國道1號或國道3號皆可。行駛國道1號的朋友，於 257-民雄 交流道下，往嘉義市區行駛約莫15-20分鐘即可抵達；行駛國道3號的朋友，可以於290-竹崎 號交流道下，往嘉義市區行駛約10-15分鐘即可抵達。

【嘉義劉里長火雞肉飯】停車位置

嘉義火雞肉飯推薦 劉里長雞肉飯 停車位置

嘉義市區由於美食非常多，還包含了知名的文化路夜市美食等，停車位可以說是一位難求。雖然附近有很多的路邊停車、公有停車場，但理智派經驗來說，還是會比較建議停到私人停車場會比較容易有位置。劉里長得位置不算在正文化路夜市上，停車位置相對來說容易點，附近停車場包含了兩個City parking、嘉義市政府南棟室內收費停車場、市府收費停車場、嘉義府前停車場與府前廣場簡易停車場等，非常多選擇。

【嘉義劉里長火雞肉飯】價位 I 價目表 I 菜單一覽

嘉義火雞肉飯推薦 劉里長雞肉飯 菜單 價位 價目表

嘉義劉里長火雞肉飯的價位可以分為飯類、涼菜類、滷味類與湯類等，價格理智派就使用條列式的方式列出，方便參考。

。飯類：飯類的價位落在50-80中間，其中50元為火雞肉絲飯、80元為火雞片三菜便當。

。涼菜類：涼菜類的價位落在10-30中間，其中炒高麗菜和皮蛋豆腐更只要25元。

。滷味類：滷味類的價位落在10-80中間，10元為油豆腐、70元則是切火雞肉片。

。湯類：湯類的價位落在15-160中間，15原為味噌湯、紫菜湯與魚丸湯；160元則是雞胇湯。