隨著家裡小寶貝出生已幾個月了，親友送的床邊嬰兒小床已經太小張無法使用，於是上網搜尋到這款：HABABY環安實木家居 | 實木拼接床。希望可以讓小寶貝的睡眠空間更大更舒適。光是從官網內的商品來挑選，就已經讓我眼花撩亂，每款都做得很有質感、實用還兼具美感，而且還能客製化。實在讓阿菲夫妻每款都想買來試試看。今天就先來開箱這款：HABABY環安實木家居 | 實木拼接床。

關於-HABABY環安家居

HABABY代表著歐美國家對於親近熟悉家人友人會用Hey！

非Hi!或Hello來打招呼

有如亞洲國家嘿！跟嗨您好的分別

HABABY品牌的”HA”取自”Hey！”的第一個音節

代表著親切和友善的招呼方式

寓意著對寶寶們的關愛和照顧

而”BABY”則代表著寶貝/寶寶

屬於我們品牌的核心定位

HABABY品牌名的選擇並非偶然

對我們來說提供給消費者最優質、最貼心的嬰幼兒用品

讓每一個寶寶都能得到最好的照顧和關愛

HABABY它體現了品牌的核心理念和價值觀

HABABY環安實木家居(實木拼接床)-開箱

上網訂購

購買完成後都會有專業的師傅聯繫

會由師傅安裝床到好

不需要我們自己動手

運送需知

拼接床為DIY商品

3樓以下免收樓層費

四樓以上(含四樓)每層樓每箱需加收200元

無回收服務

（詳細的購買前須知可以點這裡）

HABABY環安實木家居(實木拼接床)-床架檢驗合格報告

另有多項合格檢驗

有興趣的朋友可以點這裡進行確認

嬰幼兒用的東西

如果有通過各種政府檢驗

相對的我們買起來也能更放心

給小寶貝使用的時候就能減少後顧之憂

也是當了爸媽之後才知道

不能隨便購買來路不明的物品給小朋友使用

因為當下使用可能沒什麼危害或是危機

但是久了之後危機產生

就已經來不及了

這個重要性希望大家都能夠明白

勿拿自己的小孩安全來開玩笑

HABABY環安實木家居(實木拼接床)-組裝

拼接床到貨後

師傅就會幫忙搬到定點後

開始組裝

我們要事先做的工作就是把組裝空間淨空

讓師傅們有足夠的空間可以將床架攤開、組裝、搬動、打磨、定位

每個地方師傅都會用電鑽鎖住

這樣讓我們的拼接床可以更穩固

也不怕睡到一半床解體

全部的組裝過程很快速

不到30分鐘就完成了

細心的師傅們還會再次將拼接床手工打磨一次

讓我們的小寶貝睡起來更加舒適

兩位師傅都一起打磨

每個細節都有幫我們顧慮到

建議大家下訂購買時就直接選擇讓師傅安裝

不僅快速又專業

HABABY環安實木家居(實木拼接床)-特點

5-8根大龍骨結構(承重度高達450公斤)

每種床型的大龍骨數量會依照床型做調整

因為大龍骨結構是床承重及穩定的主心軸

除了有龍骨加粗設計之外

還能增強整體拼接床的使用壽命

同時帶來更好的睡眠體驗

床板(透氣性及完整性佳)

床板都放上去之後

師傅會再用釘槍加強固定一次

這樣可確保睡覺時床板不會移動

安全性更好

拼接床全部組裝完成後

師傅還會拿微微濕的抹布擦拭拼接床

這是因為組裝過程有使用釘槍及電鑽

難免在這個過程中會產生一些木頭屑屑

所以要擦拭過後再使用會比較好

拼接床可客製化(訂製床高)

環安家居的拼接床規格預設都是40公分（床板到地板高度）

如果不符合需求

可以跟客服詢問客製化的高度可以怎麼訂製

要注意的是訂製款商品需14天個工作天才能完成

能夠等待者再下標購買

可隨心所欲的移動想擺放的位置

在使用拼接床之前

大家常遇到的問題

是床的大小不符合想要的尺寸

或無法放在想要的位置

而環安家居的拼接床幫我們解決了這個問題

我們可以依照自己的使用習慣決定要讓拼接床擺在哪個方向

這點真的還蠻不錯的

不用因為拼接床的關係來調整原本房間內的家具位置

安全爬梯

爬梯有導圓角設計

可防止孩子上下床滑倒摔傷

弧度床頭、加高加厚的40cm安全護欄設計

因為有加高的護欄可讓孩子翻身玩耍

爸媽不用擔心小孩睡到一半滾下床

圓角打磨

加厚導角護欄

拼接床經過多次打磨形成的圓滑造型

可以更加確保使用上的安全性

優異的支撐結構

這組拼接床完成後

阿菲自己因為很好奇好不好躺

所以躺上去體驗一下感受看看

躺的時候

我有左右翻動身體

想測試床是否會發出噪音

或是有沒有穩固

結果測試下來蠻OK的

支撐性佳

也沒有出現因翻身時產生的床架噪音

也沒有搖搖晃晃的情形產生

拼接床主要的大型螺絲是長這樣

六角螺絲

如果後續想要自己在拆除變換擺放位置

可以用六角板手鬆開螺絲後

就能拆除了

優質天然松木、無保護漆

採用來自芬蘭及瑞典進口的松木

製作中用膠量少

實木床可以使用的壽命更長

材料是天然的

所以會有不同的紋路跟顏色

像是木頭本身就會有的樹結、天然木裂、色差、都是正常現象

環安家居的拼接床有經過防蟲粉碎處理

整體及外觀上面都會更耐用

阿菲買的這款是無保護漆

如果想要購買有漆款的朋友

可以選購官網內這種：上漆-拼接床

拼接床-配件加購

可以依照小寶貝的成長情況

家長自己適度的購買拼接床的配件

這樣能夠更符合所需

也更方便使用

假設是想要讓寶貝完全在拼接床內不會滾出來的話

也可以到官網加購小門（僅使用於有尾梯款的拼接床使用）

或是也有40公分的床邊護欄可加購

更能夠將小寶貝固定在床內

不會滾來滾去滾到地上去

如果是一開始是用客製化的尺寸來購買

那在加購配件的時候

要跟客服通知一聲

這樣才能做出跟你原本客製化的商品尺寸相符

HABABY環安家居-給您99天安心保證

安裝完成後的99天內

若對商品本身有任何不滿意

將派師傅(物流司機)收回並全額退費

僅限在Hababy 環安家居官方網站訂購床組 (包含上下舖、拼接床)

完成安裝後即可享「99天安心保固」

提供我們99天免費試躺

有購買的朋友記得要上環安家居官網做登錄

才能享有這項99天安心保證

使用心得

身為父母

能給孩子的東西

不管是有形還是無形的付出

只要是能力範圍內

都會想給孩子最好的

所以如果你也在尋找實用又兼具美觀的拼接床

HABABY環安實木家居 | 實木拼接床

可以試試看

不用因為醜醜的兒童家具樣式及顏色

就輕易妥協

而讓居家風格整個大走鐘

這點也是讓我選擇HABABY環安實木家居 | 實木拼接床的原因之一

HA BABY環安實木家居-購買資訊

名稱：HABABY環安實木家居

官網：https://reurl.cc/Qe6bAZ（加入會員立即獲得折價券100元）

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LINE客服：https://lin.ee/lR5rM9O

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