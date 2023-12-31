身為煮婦，最愛的就是簡單料理即食和即開即食的美味，

準備正餐、宵夜都很便利，

艾自己超大顆水餃有多種口味團購熱銷水餃、即開即食的滷味，

囤幾包在冷凍庫，

半夜肚子餓也不用吃泡麵了

我在ATCHILL艾自己選了水餃、滷味，

拿來當正餐、點心都適合

脆脆海帶結

海帶滷的入味，嚐起來脆脆的軟而不爛，

味道鹹甜非常涮嘴

滿足牛腱心、嫩Q滷牛筋、開胃滷牛肚

一次3種牛滷味，超滿足，

拿來當宵夜、下酒菜都適合

(開車不喝酒，喝酒不開車)

嫩Q滷牛筋

牛筋滷得軟而不爛，

Q彈的口感，

讓人感受到滿滿的膠質感

滿足牛腱心

牛腱滷得軟嫩又好入口，

甘甜不鹹膩，

是老少咸宜的美味

開胃滷牛肚

牛肚滷得相當入味，

Q彈脆口，也非常好咬，相當好吃，

讓人一口一口停不下來

艾自己超大顆水餃，

一包是20顆裝，

很喜歡他用的是夾鏈袋式包裝，

吃不完也好保存，

也避免冰箱串味，

這樣的份量非常適合單身族或是家裡人口較少的朋友喔~

水餃的口味也相當有特色且多樣化，滿足每個人不同的喜好

濃蝦特調水餃

每顆大又飽滿，

老公平常吃15顆水餃，這個吃8顆就很有飽足感

每顆水餃裡面都有一整尾鮮蝦，

一口咬下皮Q肉紮實，

鮮味十足，

海陸結合的美味，

讓人口齒留香回味無窮

艾自己不管是水餃還是滷味味道都很不錯，

囤幾包在冷凍庫隨時想吃就能吃，

當宵夜點心都適合，

不擅廚藝的朋友宅在家肚子餓再也不用吃泡麵了

活動訊息:

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官網：ATCHILL 艾自己

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本文為個人實際食用之心得，每個人的口感不同，請依個人味蕾為主。

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