身為煮婦，最愛的就是簡單料理即食和即開即食的美味，
準備正餐、宵夜都很便利，
艾自己超大顆水餃有多種口味團購熱銷水餃、即開即食的滷味，
囤幾包在冷凍庫，
半夜肚子餓也不用吃泡麵了
我在ATCHILL艾自己選了水餃、滷味，
拿來當正餐、點心都適合
脆脆海帶結
海帶滷的入味，嚐起來脆脆的軟而不爛，
味道鹹甜非常涮嘴
滿足牛腱心、嫩Q滷牛筋、開胃滷牛肚
一次3種牛滷味，超滿足，
拿來當宵夜、下酒菜都適合
(開車不喝酒，喝酒不開車)
嫩Q滷牛筋
牛筋滷得軟而不爛，
Q彈的口感，
讓人感受到滿滿的膠質感
滿足牛腱心
牛腱滷得軟嫩又好入口，
甘甜不鹹膩，
是老少咸宜的美味
開胃滷牛肚
牛肚滷得相當入味，
Q彈脆口，也非常好咬，相當好吃，
讓人一口一口停不下來
艾自己超大顆水餃，
一包是20顆裝，
很喜歡他用的是夾鏈袋式包裝，
吃不完也好保存，
也避免冰箱串味，
這樣的份量非常適合單身族或是家裡人口較少的朋友喔~
水餃的口味也相當有特色且多樣化，滿足每個人不同的喜好
濃蝦特調水餃
每顆大又飽滿，
老公平常吃15顆水餃，這個吃8顆就很有飽足感
每顆水餃裡面都有一整尾鮮蝦，
一口咬下皮Q肉紮實，
鮮味十足，
海陸結合的美味，
讓人口齒留香回味無窮
艾自己不管是水餃還是滷味味道都很不錯，
囤幾包在冷凍庫隨時想吃就能吃，
當宵夜點心都適合，
不擅廚藝的朋友宅在家肚子餓再也不用吃泡麵了
活動訊息:
註冊會員或加入官方line享有100元購物金喔!~
官網：ATCHILL 艾自己
Facebook粉絲專頁：Atchill 艾自己 手工餃子
官方line：@831hrtwi
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