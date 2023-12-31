台北這幾年開了許多厲害的歐式麵包店

從Rise Bakery到Purebread一連幾家聚集在大安區吃過都很喜歡

Boulangerie Ours也是這一波開幕至今屹立人氣不墜的人氣店

地點在成功國宅旁巷弄鬧中取靜

漂亮精緻的店面自帶華麗貴婦感

戶外的庭院有著漂亮的花圃與植樹

遮雨棚讓人可以直接坐在戶外享用麵包不用擔心下雨

整面讓眼睛放鬆舒服的綠意牆面非常雅緻

舒適的鐵製長凳很有在歐美度假的感覺

大門有著霧金邊低調華麗

極簡風格灰色系的牆面很都會時尚

一進門的空間保有非常寬敞的空間可以站立

人潮洶湧常常會遇到排隊等候

有了這塊空地讓體感不會覺得很擁擠

內用座位有許多舒服的單人椅

牆上霓虹燈光線條勾織成可頌的造型很可愛還會不斷變色

隱藏在牆面後還有一整區更不受打擾的座位

舒適的沙發區適合品嚐早午餐閒話家常

書櫃有著各種書籍可以閱覽

還擺了不少寄售的商品販售

不過最吸引目光的還是非怪獸電力公司造型的公仔莫屬

所有當日出爐的麵包都會展示在櫃台

點餐只要動口由工作人員夾取更衛生

滿滿玻璃櫃內充滿各種口味的可頌

其他如肉桂捲或丹麥酥皮類的選項非常豐富

牆上有更多現做的鹹食與飲品

Boulangerie Ours比起一般麵包店多了可以內用的空間

手工三明治跟披薩現點現做好吃也不會太貴

國產柴窯火腿巧巴達三明治 TWD180

現做內用的三明治現在有更多麵包選擇

可以從巧巴達、原味佛卡夏、法棍或酸種中自由挑選喜歡的種類

我自己還是最愛巧巴達跟佛卡夏

熱騰騰出爐的巧巴達麵包小麥酵母香氣迷人

吃起來有適當的溼度非常有嚼勁

內餡有著滿滿的新鮮生菜帶來點苦味調劑

鹹度適中的火腿跟融化的起司人間美味

梨山高山烏龍茶 TWD100

披薩 TWD90

只有週末才吃得到的披薩讓我特別事先預訂專程去吃

這次吃到的是紅醬口味

餡料有番茄、橄欖、香腸絞肉球、朝鮮薊與2種起司非常豐富

薄片的披薩吃起來有著餅乾的脆感但不會太乾柴

濕潤的起司奶香濃郁不膩很牽絲

新鮮番茄多汁清爽

香腸絞肉球偏鹹跟起司和蔬菜中和味道剛好互補

Canele TWD90

Boulangerie Ours的可麗露雖然價格偏高但個頭也蠻大

外觀是很完美漂亮的焦糖棕色

吃起來有著濃郁的焦糖香氣

口感濕潤綿軟孔洞剛好

被我列入很好吃的可麗露名單之一

白巧克力開心果蝸牛捲 TWD100

Boulangerie Ours很擅長各種酥皮多層口感的麵包

諸如可頌、丹麥到蝸牛捲都有各種特色口味樣樣好吃

白巧克力開心果不論巧克力或開心果都是我很愛的要素自然不能錯過

表面有著淺綠色的白巧克力加入開心果擠花格紋狀

再加上烤過的開心果碎粒撒滿

靠近就可以聞到好吃的堅果香氣

捲成螺旋狀的蝸牛捲層次之間有著有點像奶酥口感的開心果餡料

整體偏甜但吃了很有幸福的感覺

麵包本身外酥內軟濕潤不乾

艾許AOP奶油原味編織雙色可頌 TWD70

跟艾許奶油限定合作的口味偶然讓我遇到立刻購入

使用艾許AOP片狀發酵奶油這款本來就是專為可頌等酥皮類麵包的奶油

油脂含量高達84%比一般奶油更高果然吃起來超級酥脆香氣濃郁

烤杏仁可頌 TWD85

經典款的烤杏仁可頌回烤後依然保有酥脆膨鬆的口感

內餡有滿滿的杏仁奶餡稍微偏甜一些

烤花生可頌 TWD85

花生可頌的表層佈滿花生碎甚至有點像杏仁角的感覺

內餡的花生醬略乾且偏少

整體吃完有點油膩感酸澀度比較可惜

兩者相比我還是更愛杏仁口味

每一款可頌都有著完美發酵蓬鬆輕盈的口感

側面可以看到非常漂亮的空氣孔洞分布

薄酥奶香令人回味無窮

雖然Boulangerie Ours的麵包價格都不太親民

但口味推陳出新常常有新品可以嘗鮮

種類更是有許多一般麵包店較難買到的例如我自己第一次吃到驚豔的巴布卡

如果也很喜歡歐式麵包的話推薦至少

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/04/10

花費: TWD280(巧巴達三明治+熱烏龍茶各1)

Boulangerie Ours

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11:00-18:00

公休日: 週二、三

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes

有無限時: No

低消限制: 每人一杯飲品或一份三明治或麵包滿100元

多元支付: 可 (信用卡、Apple Pay)

可否訂位: 可

地址: 〒106 台北市大安區四維路375-3號一樓

電話: 02-2707-5033



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