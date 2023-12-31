「 瀧厚炙燒熟成牛排專門店 」網路評價不錯的牛排館。最近頻頻出現在臉書上，讓我不得不正視它。看到了「 瀧厚炙燒熟成牛排台北民生店 」挺吸引人的超值優惠廣告，「 只要任點一份主餐加購價 3 元就能無痛升級沙拉 、濃湯、甜點的B套餐組合 」。剛好要到「 微熱山丘 台北民生公園門市 」，好老同學趕上最後期限的優質好康末班車。歲末犒賞自己的美食大餐省荷包也是挺重要的。

大門前的菜單展示架旁豎立著醒目顯眼的廣告布幔，每周四晚上 6:30 – 8:30 的爵士之夜僅限於「瀧厚炙燒熟成牛排 台北.民生店」。享受著美味大餐還能大飽耳福爵士樂的音樂饗宴，讓人放鬆的悠然美妙夜晚。喜歡爵士樂的朋友們，絕對不容錯過。

瀧厚炙燒熟成牛排 影片

「 瀧厚炙燒熟成牛排專門店 」，一早就有人在大門外坐椅上等候入場。整個店面外觀看起來真的很高級。推開大門環伺四周，整個空間以英倫風的藍色為主色調，沉穩優雅的摩登美學氛圍。讓人猶如置身在歐洲的餐酒館。這個裝潢風格真的很有格調。

環境介紹

位於民生社區的「 瀧厚炙燒熟成牛排台北民生店 」，寬敞的空間以四人座唯一用餐場域，雙人用餐座位很舒適。綠色的沙發椅，樸實的木質餐桌，暈黃的金屬燈飾、優雅的藍色牆面，整體呈現了復古與摩登的混搭時尚風格。

有提供兒童座椅的親子友善餐廳，很適合家庭聚會或情侶約會的舒適場所。

營業資訊

瀧厚炙燒熟成牛排 台北.民生店

評分： / 4.5

/ 4.5 地址：台北市松山區民生東路五段99號1樓( 地圖 )

電話：02 2761 0068

營業時間



星期四 11:30–14:30, 17:00–22:00

星期五 11:30–14:30, 17:00–22:00

星期六 11:30–14:30, 17:00–22:00

星期日 11:30–14:30, 17:00–22:00

星期一 11:30–14:30, 17:00–22:00

(元旦) 營業時間可能不同

星期二 11:30–14:30, 17:00–22:00

星期三 11:30–14:30, 17:00–22:00

星期四 11:30–14:30, 17:00–22:00 星期五 11:30–14:30, 17:00–22:00 星期六 11:30–14:30, 17:00–22:00 星期日 11:30–14:30, 17:00–22:00 星期一 11:30–14:30, 17:00–22:00 (元旦) 營業時間可能不同 星期二 11:30–14:30, 17:00–22:00 星期三 11:30–14:30, 17:00–22:00 官網：瀧厚炙燒熟成牛排

臉書：瀧厚炙燒熟成牛排

ＩＧ：longhou.steak

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

每個餐桌都置放好菜單和餐具。

肉品來源

「 瀧厚炙燒熟成牛排」的肉品來源產地，豬排及雞排來自台灣或丹麥，牛排多來自美國。

菜單

「 瀧厚炙燒熟成牛排」主打的是濕式熟成的牛肉。看了菜單上的說明，所謂的濕式熟成即是將牛肉真空密封包裝，置放於嚴格控管濕度及溫度的熟成室中。透過長時間的靜置與發酵，讓牛肉的天然酵素熟成，達到濃郁風味軟嫩多汁的口感效果。品嘗美食之餘還能獲取常識，也是一種額外的收穫。

「 瀧厚炙燒熟成牛排 」菜單，價位在 290 ~ 590 之間。身高 120 公分以上最低消費排餐一客。飲品、湯品自助吧無限使用。酌收一成服務費。主餐有經典熟成牛排、豬雞魚牌也好吃的排餐或是豪華雙倍雙拼的排餐，還有經典燉飯組合餐供選擇。想要更豐盛的餐點也有炸物、拼盤、生菜沙拉、酥皮濃湯等可單點。

也有極致雙人套餐組合餐點。

超值優惠套餐升級菜單。(圖片取自瀧厚炙燒熟成牛排官網 線上菜單)

※ 菜單內容變動調整及優惠活動請依店家粉專或現場菜單公布為主※

※「 瀧厚炙燒熟成牛排專門店 」各分店線上預約訂位

自助式飲料區 可口可樂機有五種飲料可選擇，咖啡機的咖啡採用 UCC 的咖啡豆，白色的飲水機則是提供冰、溫、熱水。底櫃的餐杯自行取用。

湯品自助吧提供了番茄牛肉羅宋湯和玉米濃湯。

餐點分享

B 套餐的沙拉和酥皮濃湯先到位。看到濃郁滿滿蔬菜及牛肉塊的羅宋湯，忍不住盛碗先暖暖胃。餐點色澤擺盤很有鄉村田園氛圍，用餐心情瞬間愉悅起來。

香蒜麵包

依照人數免費提供的香蒜麵包片 ，濃郁鹹香奶油蒜味。趁熱單吃或者沾點濃湯都是美味可口的口感。滿滿的蒜香在口中迴旋，耐人尋味的簡單幸福味道讓人流連。可惜一人只有一片，無法滿足口腹之慾。

主廚沙拉 (單點 99元)

主廚沙拉有凱薩沙拉和日式和風沙拉兩種，可依個人喜愛選擇醬汁。我選擇橄欖油醋醬汁輕鬆提味不膩口，沾附鮮蔬的生菜葉，提升了清爽脆口的美味口感。

酥皮濃湯 (單點 60 元)

外形呈螺旋狀像個飛碟造型很有層次感的酥皮很吸睛。喜歡酥皮濃湯的老友，迫不及待以最經典的吃法，將中間酥皮戳破壓進濃湯裏，外圍的酥脆酥皮直接吃。兩種吃法雙重享受。

番茄牛肉羅宋湯

「 瀧厚炙燒熟成牛排 」無限供應的番茄牛肉羅宋湯真的太美味，兩人喝得讚不絕口連喝兩碗，都忘了主餐還沒上桌。用料實在很豪邁番茄牛肉羅宋湯，滿滿的牛肉塊和蔬菜，濃郁香甜的湯頭味道，一喝就會上癮的湯品。只要有這道湯品真的就值回票價。

玉米濃湯

喝的到奶香味的玉米濃湯，濃稠適中。是老友的心頭好。但我卻情有獨鍾番茄牛肉羅宋湯。

炙燒霜降無骨牛小排 450 元

許久未品嘗牛排的美味滋味。於是選網路上很多人推薦的炙燒霜降無骨牛小排。牛排熟度我選擇菜單上介紹的七分熟。送上桌鐵板上的牛排滋滋作響香氣四溢。主餐附：玉米筍、蜜地瓜、花椰菜、黑胡椒醬。手拿法國 Laguiole 牛排刀沿著牛排的漂亮烤紋切塊，不知道是牛排刀是不是不夠銳利，牛排很難切割。不柴不軟嫩屬於紮實的牛排口感，原味或灑點玫瑰鹽還算好吃的。但吃完看到這餐點的肉品來源是塑形肉，心中頓時充滿了好多問號 ?

義式香煎鱸魚排 390 元

以瓷盤盛裝義式香煎鱸魚排，表皮酥脆肉質細膩，搭配著鮮蔬，整體是營養滿分的餐點。

巧克力蛋糕

也是加購價的巧克力蛋糕，微微的苦甜古典風味，甜而不膩的綿密口感，香醇可口好吃。

千層蛋糕

也是加購價甜點的千層蛋糕相較於巧克力蛋糕稍嫌遜色，濕潤的餅皮中間是夾層的奶油，不是我喜歡的口感。

整體來說 ：「 瀧厚炙燒熟成牛排台北民生店 」，讓我有記憶點的餐點是番茄牛肉羅宋湯，我會因為想喝這個讓人念念不忘的這道濃郁好喝湯品而再次造訪。

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