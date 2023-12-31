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台北松山-[花滔廚房 La Cucina di Flora] 小巨蛋站5分鐘，各式義大利麵道地美味，甜蜜經典義大利甜點卡諾里捲，靜巷中溫馨精緻義式餐酒館

2023-12-31 23:11:45 Elisa 人氣：106
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窩客好文

Elisa

發表篇數：356篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：花滔廚房 La Cucina di Flora
phone02-2577-2445
place台北市松山區光復北路120巷31號
作者本次評價：
4.70
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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寫文章 回報歇業

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一開始跟朋友約聚餐時聽到花滔廚房還以為是客家菜之類的

還好有事先查菜單才發現這是一家道地的義大利餐酒館

隱身在小巨蛋附近的巷弄內門口沒有大招牌很低調

倒是牆上細緻美麗的花神女神畫像非常漂亮吸睛

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內部空間色調沉穩以森林綠色系為主

數桌木製餐桌椅桌數不多

幾盞溫暖黃光即使白天也很有氛圍

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牆邊挖空的收納櫃中放滿各式各樣不同造型的義大利麵

如果喜歡自己料理的話也可以在此買到許多少見的義大利食材

店內還有提供小孩座椅是間親子友善的親切餐廳

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半開放式的廚房可以看到吧檯空間雖然物品眾多但很乾淨整齊

頭頂的櫃子上也同樣有著色彩繽紛的插畫

各種食材跟店名完全反映出店家使用新鮮食材創作美味的理念

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除了固定菜單之外

店裡每天都時常有各種隱藏菜色

從開胃菜到主餐非常多樣

大部分都是一般在外面難見到的道地義式佳餚

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固定菜單提供從前菜到沙拉等選項

價位算是中等價格

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主餐以義大利麵與燉飯為主

排餐則有牛排跟豬排價格偏高

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飯後甜點皆是義大利經典款

特別是我超喜歡但台灣難吃到的卡諾里捲也有提供

義式咖啡自然也是不可少

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茶飲提供好幾款法國瑪黑兄弟

部分還可以加價做成鮮奶茶享用

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除了茶跟咖啡之外更有無咖啡因飲料跟軟性飲品

飲料價格不算貴跟一般咖啡廳差不多定價

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酒單的選項非常豐富

如果是晚上用餐的話很適合搭配佐餐酒享用

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紅白酒的品項網羅世界各地產區

每款酒都有詳細寫出風味便於挑選喜歡的口感

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啤酒跟其他特色酒品也很多樣

更有提供House Wine的選項真的很像來到義大利用餐

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綜合炸海鮮 TWD240

前菜選了感覺很豐盛的炸海鮮

滿滿豐富一條船配上新鮮檸檬可以擠汁

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炸蝦、魷魚跟小魚炸衣輕薄口感酥脆

吃起來完全沒有炸物易有的油膩感

非常適合當作下酒菜享用

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拿坡里洋蔥燉牛臉頰帕克里 TWD380

第一次看到帕克里這個名字

詢問之後才知道原來就是俗稱的水管麵

本來我就偏好寬麵加上又有很想念的燉牛頰肉立刻決定要吃

外表看起來貌不驚人偏深黑色

但是濃郁的洋蔥與燉肉香氣暗示這道菜不可貌相

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帕克里的麵體吃起來非常有彈性有著手打勁道感

偏重口味的調味可以吃到洋蔥燉煮後的甘甜

黑胡椒則帶出提味的些許刺激微辣

主角亮點燉牛頰肉更是充分入味幾乎是入口即化非常柔軟綿密

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利古里亞青醬特菲麵 TWD320

這次在花滔廚房大開眼界認識到好多特別的義大利麵

特菲麵Trofie與義大利青醬同樣來自利古里亞熱那亞地區

淺綠色的麵體讓人一看就非常印象深刻

雖然細細短短但一吃就有著杜蘭小麥香氣口感紮實特別

青醬的羅勒香氣跟松子與菇類非常搭配

是款口感清爽味道層次豐富的特色料理

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西西里起司捲 TWD160

花滔廚房的西西里起司捲正是我朝思暮想的Carnoli經典款

絲滑柔潤奶香馥郁的Ricotta內餡飽滿

兩側個別沾上開心果碎粒跟巧克力豆

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炸過的餅乾超級酥脆

巧克力豆帶點苦甜感更有大人味

我最愛的開心果則添上滿滿堅果香

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雖然是起司內餡但非常清爽

頂部些許柑橘果醬更為整份甜點畫龍點睛

 

這次感謝美食家朋友精挑細選實力堅強的花滔廚房

讓我吃到許多特色義式佳餚跟我最愛的Carnoli

近期花滔廚房轉變只經營晚餐時段且訂位愈來愈難

只希望下次還有機會可以順利再訪品嘗更多菜色

 

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/04/02

花費: NTD1100(義大利麵x2+炸海鮮+起司捲各1)

花滔廚房La Cucina di Flora

FB粉絲團/IG

18:00-21:30

公休日: 週一、二

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: No

有無限時: No

低消限制: 每人500元

多元支付: 否

可否訂位:

地址: 〒 105 台北市松山區光復北路120巷31號

電話: 02-2577-2445


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