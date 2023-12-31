一開始跟朋友約聚餐時聽到花滔廚房還以為是客家菜之類的

還好有事先查菜單才發現這是一家道地的義大利餐酒館

隱身在小巨蛋附近的巷弄內門口沒有大招牌很低調

倒是牆上細緻美麗的花神女神畫像非常漂亮吸睛

內部空間色調沉穩以森林綠色系為主

數桌木製餐桌椅桌數不多

幾盞溫暖黃光即使白天也很有氛圍

牆邊挖空的收納櫃中放滿各式各樣不同造型的義大利麵

如果喜歡自己料理的話也可以在此買到許多少見的義大利食材

店內還有提供小孩座椅是間親子友善的親切餐廳

半開放式的廚房可以看到吧檯空間雖然物品眾多但很乾淨整齊

頭頂的櫃子上也同樣有著色彩繽紛的插畫

各種食材跟店名完全反映出店家使用新鮮食材創作美味的理念

除了固定菜單之外

店裡每天都時常有各種隱藏菜色

從開胃菜到主餐非常多樣

大部分都是一般在外面難見到的道地義式佳餚

固定菜單提供從前菜到沙拉等選項

價位算是中等價格

主餐以義大利麵與燉飯為主

排餐則有牛排跟豬排價格偏高

飯後甜點皆是義大利經典款

特別是我超喜歡但台灣難吃到的卡諾里捲也有提供

義式咖啡自然也是不可少

茶飲提供好幾款法國瑪黑兄弟

部分還可以加價做成鮮奶茶享用

除了茶跟咖啡之外更有無咖啡因飲料跟軟性飲品

飲料價格不算貴跟一般咖啡廳差不多定價

酒單的選項非常豐富

如果是晚上用餐的話很適合搭配佐餐酒享用

紅白酒的品項網羅世界各地產區

每款酒都有詳細寫出風味便於挑選喜歡的口感

啤酒跟其他特色酒品也很多樣

更有提供House Wine的選項真的很像來到義大利用餐

綜合炸海鮮 TWD240

前菜選了感覺很豐盛的炸海鮮

滿滿豐富一條船配上新鮮檸檬可以擠汁

炸蝦、魷魚跟小魚炸衣輕薄口感酥脆

吃起來完全沒有炸物易有的油膩感

非常適合當作下酒菜享用

拿坡里洋蔥燉牛臉頰帕克里 TWD380

第一次看到帕克里這個名字

詢問之後才知道原來就是俗稱的水管麵

本來我就偏好寬麵加上又有很想念的燉牛頰肉立刻決定要吃

外表看起來貌不驚人偏深黑色

但是濃郁的洋蔥與燉肉香氣暗示這道菜不可貌相

帕克里的麵體吃起來非常有彈性有著手打勁道感

偏重口味的調味可以吃到洋蔥燉煮後的甘甜

黑胡椒則帶出提味的些許刺激微辣

主角亮點燉牛頰肉更是充分入味幾乎是入口即化非常柔軟綿密

利古里亞青醬特菲麵 TWD320

這次在花滔廚房大開眼界認識到好多特別的義大利麵

特菲麵Trofie與義大利青醬同樣來自利古里亞熱那亞地區

淺綠色的麵體讓人一看就非常印象深刻

雖然細細短短但一吃就有著杜蘭小麥香氣口感紮實特別

青醬的羅勒香氣跟松子與菇類非常搭配

是款口感清爽味道層次豐富的特色料理

西西里起司捲 TWD160

花滔廚房的西西里起司捲正是我朝思暮想的Carnoli經典款

絲滑柔潤奶香馥郁的Ricotta內餡飽滿

兩側個別沾上開心果碎粒跟巧克力豆

炸過的餅乾超級酥脆

巧克力豆帶點苦甜感更有大人味

我最愛的開心果則添上滿滿堅果香

雖然是起司內餡但非常清爽

頂部些許柑橘果醬更為整份甜點畫龍點睛

這次感謝美食家朋友精挑細選實力堅強的花滔廚房

讓我吃到許多特色義式佳餚跟我最愛的Carnoli

近期花滔廚房轉變只經營晚餐時段且訂位愈來愈難

只希望下次還有機會可以順利再訪品嘗更多菜色

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/04/02

花費: NTD1100(義大利麵x2+炸海鮮+起司捲各1)

花滔廚房La Cucina di Flora

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18:00-21:30

公休日: 週一、二

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: No

有無限時: No

低消限制: 每人500元

多元支付: 否

可否訂位: 可

地址: 〒 105 台北市松山區光復北路120巷31號

電話: 02-2577-2445



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