想到前幾天的氣溫冷到讓人受不了，也讓我們一家人冷到不想出門，趁著今天天氣稍微回溫，趕緊出門覓食透透氣。這天來到位於桃園市龍潭區的：大腕屋牛排。主打100%原肉平價排餐、內用還有京藏咖哩、大和牛滷飯。飲料、濃湯、霜淇淋、咖啡，限量版麻辣燙，通通都是免費而且無限暢飲，超高CP值實在是太划算。不管人多人少都可以來這裡用餐。喜歡吃肉的朋友們，趕緊出發來用餐！

大腕屋牛排-店面外觀

大腕屋牛排位於龍潭區熱鬧的龍元宮美食商圈附近

在北龍路這一條路上面

停車位需要在附近找車位

機車則會比較方便

蠻多機車停車格可以停放

這一條北龍路上很多美食店家

今天阿菲就是特地為了大腕屋牛排而來的

還沒進到店內就讓我們一家人充滿期待

尤其是看到最近店家推出免費的麻辣燙

讓喜歡吃辣的阿菲看了超級興奮

竟然吃牛排也能吃到麻辣燙

實在很過癮的感覺

大腕屋牛排-店內環境

提供給客人坐的候位椅

像是假日用餐時刻幾乎是一位難求

都需要候位

大腕屋牛排的店內裝潢

是輕裝璜風格

簡約中帶點文青風

拍照起來蠻好看的

感覺老闆應該也是愛貓人士

店內櫃檯放了許多可愛的貓咪公仔

店內牆壁則是掛了貓咪相關的掛畫

用餐區總共有2個區域

中間有用一道木牆隔起來

整間店的格局是

會先經過櫃檯

自助區

用餐區

洗手間

如果是有帶小孩來的話

店裡也有提供兒童椅

讓家長可以輕鬆吃飯不用自己再帶餐椅出門

大腕屋牛排-自助區

如果是喜歡吃牛排要沾醬的朋友

大腕屋牛排提供了6種醬料給大家使用

BB辣醬、番茄醬、鹽、玫瑰鹽、紅人A1牛排醬、店家自製黑胡椒醬

看自己想吃哪種醬料

自行來拿取使用

餐具有提供刀子、湯匙、叉子

厚奶茶

楊枝甘露

巨峰葡萄汁

氣泡可樂飲料機

6種熱飲咖啡機

巧克力霜淇淋

熱開水

烤土司機（顆粒花生、香蒜、巧克力）

對於喜歡吃甜的螞蟻人來說

這裡的自助吧會超喜歡

不過阿菲覺得如果再增加無糖茶類

或是沖泡式茶包會更好

可滿足平常不愛喝含糖飲料的族群朋友

玉米濃湯

玉米濃湯也是有誠意的類型

很濃

料很多

限量！麻辣燙

這一鍋麻辣燙竟然是免費提供給內用客人享用

實在是太驚人了

而且裡面的麻辣燙很豐富

有這些東西：鴨血、豆腐、鑫鑫腸、小豆皮、甜不辣

阿菲第一次在牛排館裡吃到麻辣燙

這種體驗很特別又過癮

店家自製黑胡椒醬

實際吃起來的味道是微微辣

尤其黑胡椒風味很濃厚

大家拿取時要斟酌用量

霜淇淋用的彩色脆球

這也是阿菲第一次看到的霜淇淋配料

甜食螞蟻人們來這裡千萬別錯過

將霜淇淋上面擺放一些彩色脆球

吃起來口感會更豐富

香甜脆片

或是搭配脆片也可以

讓整杯霜淇淋吃起來的口感咖滋咖滋

非常有趣

大腕屋牛排-菜單

菜單種類蠻多元的

有牛肉類、海鮮排餐、烤半雞、炸豬排等等

想要單點或是加價升級成套餐的方式也可以

自由度很高

最近的新品是：墨西哥烤半雞

對於愛吃肉的先生來說

這是他最期待的餐點

改天一定要再來吃看看

大腕屋牛排-用餐須知

1. 身高110cm以上，若未點排餐須收共餐費80元

2. 自助吧僅供內用

3. 尖峰時刻用餐限時60分鐘

4. 內用 吐司、飲料、濃湯、霜淇淋吃到飽

5. 免費加麵

大腕屋牛排-餐點分享

鮮嫩菲力牛排 6oz（加點深海大魷魚）

安格斯嫩肩 6oz

松露薯條

爆漿餐包

螺旋酥皮濃湯

等待餐點上桌的時間

可以先到自助區拿烤麵包來吃

口味有3種可以選擇

花生抹醬竟然是有顆粒的

吃起來就是爽度比較高

香草奶酪

吃起來的口感是蠻柔嫩細緻的

單吃奶酪的甜度是微甜

如果覺得不夠甜

可以到自助區拿黑糖漿淋上去

就像照片中這樣

吃起來就是會再更甜一些

就看大家喜歡怎麼樣的甜度

可以自行做調整

麻辣燙

喜歡吃辣的阿菲就是為了麻辣燙而來

店家的麻辣燙預設是微辣的辣度

不會讓人辣到受不了

每一樣食材都有滷入味

實在是好幸福

可以在牛排店裡吃到麻辣燙

而且店家巡視自助區的頻率蠻高的

看到食材沒了會補充

沒在怕客人吃

爆漿餐包

吃牛排就是要配餐包

才是完美搭配

尤其是趁熱吃

享受爆漿餐包的美味

這樣才過癮

安格斯嫩肩 6oz

麵體可以選擇黃麵或是通心麵或是白飯

今天我們一家人想吃通心麵

於是就點來吃看看

通心麵處理的還不錯

吃起來QQ的

保有麵體的彈性

而且內用竟然還可以免費加麵

實在是太超值了

油花豐富

而且油花分布均勻

肉質吃起來有嚼勁

同時又保有軟嫩口感

吃起來就是口感美味豐富

愛吃肉的朋友

一定會愛

松露薯條

想不到在平價牛排店也可以吃到松露薯條

而且松露給的量也很大方

這樣吃起來才過癮

喜歡吃松露薯條的大家

可以點來吃看看

螺旋酥皮濃湯

好可愛的螺旋酥皮

跟一般的酥皮濃湯長得不一樣

這個看起來更加精緻誘人

剛上桌時會散發出濃郁的奶香味

實際吃起來時

會感覺到香酥蓬鬆層次分明

就算是單吃也很棒

或是與裡面的玉米濃湯一起吃

也是很完美的組合

建議趁熱享用

確保最佳風味

唯一小缺點就是吃完會很飽

這一碗的份量也很驚人

鮮嫩菲力牛排 6oz（加點深海大魷魚）

超大隻的深海大魷魚

一上桌就很驚人

這隻大魷魚已經炸出整個牛排鐵盤了

喜歡吃海鮮的阿菲也是邊拍邊吞口水

魷魚有先前置處理過

整隻魷魚烤的香噴噴

魷魚很新鮮

吃起來是鮮甜彈牙的口感

非常喜歡

這裡的菲力牛排肉質柔軟細膩

能感覺到吃下的每一口牛肉都被新鮮的肉汁包裹著

實在是吃得好幸福

菲力牛排口感鮮嫩多汁

味道香甜

能夠一次吃到菲力牛排與深海大魷魚的雙拼組合

真的是超級大滿足

同時滿足想吃肉與海鮮的我

就算是黃麵也是可以免費加麵

實在是會讓人吃太飽

這也是一種幸福的小煩惱

大腕屋牛排-餐後心得

在龍潭的大大小小餐廳其實競爭激烈

這天平日來到大腕屋用餐

店內雖然座位不多

不過也是生意很好

看著服務人員雖然忙碌中

不過臉上都掛著笑容

還會親切的招呼客人

就覺得來這裡用餐心情很好

在這裡用餐吃的不只是一頓飯而已

也能感受到服務人員的熱情與溫度

餐點口味也是表現的不錯

都有符合阿菲一家人的胃口

而且自助區也是很有誠意

尤其是讓阿菲念念不忘的麻辣燙

還有期待已久的墨西哥烤半雞

這些都已經列入阿菲的口袋名單了

改天吃完再繼續跟大家分享

有來龍潭的朋友們

大腕屋牛排

趕緊安排上

大腕屋牛排-店家資訊

大腕屋牛排-龍潭推薦牛排|CP值牛排推薦|平價牛排|熱門美食|必吃餐廳|在地推薦餐廳

評分： / 4.6

地址：325台灣桃園市龍潭區北龍路143號( 地圖 )

電話：03 479 5883

營業時間

星期一: 11:00 – 14:30, 16:30 – 21:30, 星期二: 11:00 – 14:30, 16:30 – 21:30, 星期三: 11:00 – 14:30, 16:30 – 21:30, 星期四: 11:00 – 14:30, 16:30 – 21:30, 星期五: 11:00 – 14:30, 16:30 – 21:30, 星期六: 11:00 – 14:30, 16:30 – 21:30, 星期日: 11:00 – 14:30, 16:30 – 21:30

星期一: 11:00 – 14:30, 16:30 – 21:30, 星期二: 11:00 – 14:30, 16:30 – 21:30, 星期三: 11:00 – 14:30, 16:30 – 21:30, 星期四: 11:00 – 14:30, 16:30 – 21:30, 星期五: 11:00 – 14:30, 16:30 – 21:30, 星期六: 11:00 – 14:30, 16:30 – 21:30, 星期日: 11:00 – 14:30, 16:30 – 21:30 臉書：大腕屋牛排-FACEBOOK

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

龍潭美食懶人包

【飯類】

探訪『お食事処 男丸』的味覺驚喜｜龍潭美味之旅｜龍潭日式料理餐廳

『複園焢肉飯』龍潭在地好吃便當店｜老司機的口袋名單｜味噌湯辣蘿蔔乾免費吃

『老爹早點』在地人激推招牌豬皮飯、古早味蛋餅｜道地台式早午餐｜龍潭大池旁的隱藏版美食

『虎藏燒肉丼食所(龍潭店)』大火炙燒香噴噴牛五花丼飯只需158元｜自助區無限享用

【麵類】

龍潭『老街麵店』 客家風味濃厚的美味麵食 在地人狂推 榨菜肉絲麵必吃 滷味小菜銅板價 飄香一甲子

『橋頭老麵店』 在地巷弄人氣美食 只賣榨菜肉絲麵系列 復古傳統好滋味

『麵屋一人拉麵店』用心烹煮每一碗拉麵的優質日式小店、美到就像藝術品的拉麵

『太常大腸麵線』｜每一口都是滿滿配料和麵線！大推『綜合麵線』自製辣椒醬香辣唰嘴、下重本的鮮奶茶

潛藏巷弄中的國民小吃美食｜隱藏版美食店家『郭記麵館』的美味故事

『龍潭牛肉麵』 純土黃牛！產地直送人氣牛肉麵 吹冷氣吃牛肉麵超享受

『好伴麵店』 龍潭文青麵店 特色麵食通通有 九宮格小菜選擇多 整天營業

『龍潭市場餛飩』 龍潭傳統中式早餐 在地人巷弄美食 人氣早餐 晚來就吃不到

【牛排、西餐類】

100%原肉平價牛排館『大腕屋牛排(龍潭店)』｜大份量原肉牛排超嫩超多汁｜麻辣燙、麵包、濃湯、飲料、冰品吃到飽

『小時厚牛排-桃園龍潭店』高達11種免費自助吧吃到飽吃到撐！龍潭人氣平價牛排店、天天都在大排長龍、想吃就要耐心等

【異國美食類】

『Yeah Right Food Truck』經典美式漢堡餐車｜北部超人氣排隊餐車美食

『手作涼皮』｜每日現作、限量、酸酸辣辣、滑嫩冰涼、涼皮好味道

『村子里米干』 雲南風味！米干、米線、粑粑絲必吃！復古可愛的懷舊小吃店

『台越小吃』 龍潭市場內排隊人氣美食 內用外帶通通要等 越南小吃 越南美食

『清邁雞肉飯 (龍潭店)』 龍潭異國料理 泰式料理

【甜食、飲料類】

『茉莉花園cafe』 龍潭植物系咖啡廳｜只有冬季才營業｜療癒系秘境咖啡廳｜提供綠意盎然的恬謐空間

『SUSUMU 蛋糕甜點咖啡廳』｜韓系夢幻奶茶色系咖啡廳｜甜點好吃精緻、在這裡拍照每張都是大片｜龍潭最強咖啡廳

『澎湃豆花 龍潭店』 料多味美 內用可續豆花 桃園最強豆花冰品甜食店

『無敵仙草冰』 龍潭冰店 料多實在 龍潭人大推在地美食 超滑嫩仙草冰 龍元宮附近

『玉津咖啡(龍潭龍元店) Y.J COFFEE』｜龍潭韓系質感咖啡廳、平價咖啡茶飲/甜點輕食選擇多、不限時咖啡廳

『Louisa Coffee 路易・莎咖啡（龍潭北龍旗艦門市）』悠閒午後時光最佳選擇 不限時咖啡廳

【早午餐類】

『旅人咖啡館 (龍潭店)』精緻美味無極限｜從早晨到夜晚都能滿足你的味蕾｜全日供應早午餐

『食潮Shidzhau早午餐』 龍潭早午餐 溫馨網美文青風 龍潭早餐新店速報

『More Burger 墨爾漢堡 (龍潭南龍店)』 每天都想去吃的平價早午餐店 餐點美味、選擇多、價格便宜

『微笑夯吐司早午餐』｜碳烤三明治專賣店｜美味碳烤片片帶來的幸福滋味

『龍潭市場餛飩』 龍潭傳統中式早餐 道地好味道 餛飩專賣 在地人巷弄美食 人氣早餐 晚來就吃不到

『晨間廚房 (龍潭東龍店)』｜與家人朋友共享的美味時光

『巨林美而美（龍潭店）』｜傳統早餐店、溫暖系早餐店、就像回家吃早餐一樣放鬆

【小吃類】

『歡樂烤無煙串燒專賣店』｜龍潭市區必吃美食、無煙串燒多樣食材、親民價格

『龍潭廟口小籠包蒸餃燒賣』 被小籠包耽誤的超有料”酸辣湯”！龍元宮廟口美食

龍潭『阿嬤ㄟ功夫（鹽酥雞）』 炸物種類豐富 飽滿多汁 老闆娘親切熱情 龍潭炸物王 丫嬤ㄟ功夫 晚餐宵夜好選擇

『一派胡塩酵素臭豆腐-桃園龍潭店』｜探尋台灣味道之旅、臭豆腐的美味與傳奇

『合家蚵仔麵線』臭豆腐、手工肉圓 龍潭美食 龍潭小吃店 龍元宮美食推薦