此食記為花見團子造訪「大利石頭火鍋」 (造訪日期 : 2023/12)



「大利石頭火鍋」信義區石頭火鍋推薦

市政府火鍋推薦、永吉路𝟥𝟢巷美食推薦







大利石頭火鍋



地址 : 台北市信義區永吉路𝟥𝟢巷𝟣𝟧𝟩弄𝟣𝟦號

電話 : 0227560398

時間 : 11：30～15：00 17：00～20：00（一～五）

11：30～15：00 17：00～20：30（六、日）

天氣最近逐漸變冷了，吃熱騰騰的火鍋最能療癒人心！本次團子和好友來到信義區的「大利 石頭火鍋」用餐，店家位於永吉路𝟥𝟢巷，從捷運市府站4號出口步行約5分鐘即可抵達，交通很便利。「大利石頭火鍋」以「優質食物、美味健康」為創立初衷，主要販售台式風味的石頭火鍋，桌邊現炒爆香，火鍋湯頭多元，還有多種肉品及海鮮可供選擇，最便宜298元就能開鍋，開幕沒多久就在美食戰區的永吉路30巷殺出重圍，也是信義商圈及網路有口皆碑的店家。

店家裝潢寬敞整潔，復古高雅，以橘色、白色呈現充滿明亮朝氣的風格，木質桌椅溫暖清新。長型吧檯設計的座位，單人吃火鍋也適合，也有提供多組4人的座位區，多人聚餐也OK，每到用餐時刻，人潮總是絡繹不絕。

餐廳採單點式，以一人一鍋小火鍋的形式，可先選湯頭、主食、附餐，並附有蔬菜盤、甜點。除有火鍋，以復古創新風格重新演繹舊時台灣味，有多種單點的台式炸物小食，是一般火鍋店難得吃到的特色美食。

飲料採自助式，有無糖日式煎茶、冬瓜檸檬、可爾必斯、果汁可供選擇，種類多元，滿足多種人的喜好。

醬料區也是採用自助式，店家提供各種醬料，有醬油、辣椒、蒜頭、蔥花、沙茶醬等，還有火鍋店較少見的花生粉，可依個人喜好自行調配屬於自己喜愛醬料。

團子和友人點了一桌滿滿的餐點，接下來就一一品嚐吧！

大利爆炒石頭鍋

「大利爆炒石頭鍋」以扁魚碎、魷魚、洋蔥、大蒜、香菇為基底，店員會在桌邊炒鍋，首先加入麻油拌炒爆香，之後加入高湯，就是備受好評的招牌鍋底，頭鮮甜有味，展現濃濃台式風情，不論是涮肉、蔬菜、海鮮都超match。

台味剝皮辣椒鍋 (附蛤蜊)

「台味剝皮辣椒鍋」不簡單！以切碎的剝皮辣椒熬煮多時，並會附上一盤蛤蜊增鮮提味，蛤蜊新鮮肥美，湯頭會越煮越鮮甜，微辣開胃，就算不加料也是一道很好喝的湯品 。

菜盤

「菜盤」菜盤內容十分豐富，包含高麗菜、金針菇、玉米、南瓜、絲瓜、紅白蘿蔔、杏鮑菇、豆腐、豆皮等，吃得到滿滿營養及健康，不論是搭配哪個鍋底都能讓時蔬的風味更加提升。

寬冬粉 / 經典滷肉飯

副餐包含白飯、王子麵、寬冬粉等，團子選擇了「寬冬粉」和再加價38元的「經典滷肉飯」。「寬冬粉」細緻滑嫩，川燙後加入蔥花、辣椒也吃巧也吃飽；「經典滷肉飯」鹹香夠味，晶瑩剔透的白米飯上，淋上入味鹹香的滷肉，讓人食指大動。