此食記為花見團子造訪「大利石頭火鍋」 (造訪日期 : 2023/12)
「大利石頭火鍋」信義區石頭火鍋推薦
市政府火鍋推薦、永吉路𝟥𝟢巷美食推薦
大利石頭火鍋
地址 : 台北市信義區永吉路𝟥𝟢巷𝟣𝟧𝟩弄𝟣𝟦號
電話 : 0227560398
時間 : 11：30～15：00 17：00～20：00（一～五）
11：30～15：00 17：00～20：30（六、日）
天氣最近逐漸變冷了，吃熱騰騰的火鍋最能療癒人心！本次團子和好友來到信義區的「大利 石頭火鍋」用餐，店家位於永吉路𝟥𝟢巷，從捷運市府站4號出口步行約5分鐘即可抵達，交通很便利。「大利石頭火鍋」以「優質食物、美味健康」為創立初衷，主要販售台式風味的石頭火鍋，桌邊現炒爆香，火鍋湯頭多元，還有多種肉品及海鮮可供選擇，最便宜298元就能開鍋，開幕沒多久就在美食戰區的永吉路30巷殺出重圍，也是信義商圈及網路有口皆碑的店家。
店家裝潢寬敞整潔，復古高雅，以橘色、白色呈現充滿明亮朝氣的風格，木質桌椅溫暖清新。長型吧檯設計的座位，單人吃火鍋也適合，也有提供多組4人的座位區，多人聚餐也OK，每到用餐時刻，人潮總是絡繹不絕。
餐廳採單點式，以一人一鍋小火鍋的形式，可先選湯頭、主食、附餐，並附有蔬菜盤、甜點。除有火鍋，以復古創新風格重新演繹舊時台灣味，有多種單點的台式炸物小食，是一般火鍋店難得吃到的特色美食。
飲料採自助式，有無糖日式煎茶、冬瓜檸檬、可爾必斯、果汁可供選擇，種類多元，滿足多種人的喜好。
醬料區也是採用自助式，店家提供各種醬料，有醬油、辣椒、蒜頭、蔥花、沙茶醬等，還有火鍋店較少見的花生粉，可依個人喜好自行調配屬於自己喜愛醬料。
團子和友人點了一桌滿滿的餐點，接下來就一一品嚐吧！
大利爆炒石頭鍋
「大利爆炒石頭鍋」以扁魚碎、魷魚、洋蔥、大蒜、香菇為基底，店員會在桌邊炒鍋，首先加入麻油拌炒爆香，之後加入高湯，就是備受好評的招牌鍋底，頭鮮甜有味，展現濃濃台式風情，不論是涮肉、蔬菜、海鮮都超match。
台味剝皮辣椒鍋 (附蛤蜊)
「台味剝皮辣椒鍋」不簡單！以切碎的剝皮辣椒熬煮多時，並會附上一盤蛤蜊增鮮提味，蛤蜊新鮮肥美，湯頭會越煮越鮮甜，微辣開胃，就算不加料也是一道很好喝的湯品 。
菜盤
「菜盤」菜盤內容十分豐富，包含高麗菜、金針菇、玉米、南瓜、絲瓜、紅白蘿蔔、杏鮑菇、豆腐、豆皮等，吃得到滿滿營養及健康，不論是搭配哪個鍋底都能讓時蔬的風味更加提升。
寬冬粉 / 經典滷肉飯
副餐包含白飯、王子麵、寬冬粉等，團子選擇了「寬冬粉」和再加價38元的「經典滷肉飯」。「寬冬粉」細緻滑嫩，川燙後加入蔥花、辣椒也吃巧也吃飽；「經典滷肉飯」鹹香夠味，晶瑩剔透的白米飯上，淋上入味鹹香的滷肉，讓人食指大動。
大利鹹酥雞
「大利鹹酥雞」是店家招牌，也是坊間火鍋店難得看到的傳統台式小點！鹹酥雞採現點現炸，並附上蝦餅增添美味。剛炸好的鹹酥雞香氣誘人，肉質Q彈沒有油膩感，酥脆口感讓團子和友人都難以抵擋，直呼這家應該是被火鍋耽誤的鹹酥雞店。
綜合麻辣鴨血豆腐
「綜合麻辣鴨血豆腐」是辣辣控不可錯過的聖品，一份內各有3塊，鴨血燉煮得軟嫩可口，綿軟豆腐吸飽店家秘方的麻辣湯汁，香辣有勁，一吃又上癮。
綜合火鍋料拼盤
「綜合火鍋料拼盤」讓火鍋畫龍點睛！店家的蛋餃造型很特別，一口放入嘴中口感細緻，蛋香十足； 魚餃內餡飽滿，吃得到大海原味；貢丸鮮彈性可口，口感紮實有嚼勁。
伊比利豬梅
「伊比利豬梅」被稱為「會走路的橄欖樹」，現切的豬肉片油花呈現完美比例，肥瘦適中，入口肉質香甜柔軟，但又充滿嚼勁，令人難以抗拒。
無骨牛小排
「無骨牛小排」均勻遍佈著雪白細緻的油花，只要涮幾下就可吃，入口後油花經咀嚼後在口中化開，口感鮮甜脂香濃郁，讓肉肉控的友人讚不絕口。
海鮮拼盤(大) - 加購
「海鮮拼盤」豐盛吸睛，有一隻草蝦、兩隻白蝦、三片鱸魚和蛤蠣。蝦子鮮彈有勁、鱸魚細嫩鮮美、蛤蜊鮮甜可口，讓喜歡吃海鮮的團子一次一網打盡 。
炸麻糬
「炸麻糬」是現點現炸，麻糬炸好後沾上煉乳、花生粉，麻糬外酥內Q軟，口感很有韌性，吃起來甜而不膩，大人小孩都一定會喜歡。
銀耳湯 \ 抹茶冰淇淋
店家餐後還有附贈甜點可以二選一。「銀耳湯」裡有鳳梨、銀耳、枸杞，略帶濃稠的銀耳湯，有著滿滿膠質，口感滑順，酸甜又清爽；「抹茶冰淇淋」綿密濃郁，抹茶微苦不會過甜，吃了也較無負擔，冰淇淋也會不定時更換口味，為美好的一餐做最完美收尾。
整體而言，團子覺得「大利石頭火鍋」很一般的火鍋店風格很不一樣，店家從肉品、海鮮、蔬菜都是一時之選，具有一定高品質，招牌的石頭火鍋爆香後，讓湯頭味道層次更加豐富，使用古早感的器皿復古結合時尚，還可以吃得到台灣味小吃，餐點價格經濟實惠，CP值很高。喜歡吃鍋或是來信義區逛街的朋友，一定不要錯過「大利石頭火鍋」，不管個人打牙祭、情侶約會、多人聚餐都很適合喔！
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