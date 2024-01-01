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麵屋海鳴｜與蝦蝦翻滾。會漸進式上癮的鮮醇好湯｜台中拉麵推薦｜火車站美食 - 小米食

2024-01-01 14:59:24 小米食 人氣：100
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窩客好文

小米食

發表篇數：220篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：麵屋海鳴
place台中市中區中山48號
作者本次評價：
4.65
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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麵屋海鳴｜與蝦蝦翻滾。會漸進式上癮的鮮醇好湯｜台中拉麵推薦｜火車站美食

麵屋海鳴｜與蝦蝦翻滾。漸進式上癮🍜

麵屋海鳴｜店家介紹

以濃醇蝦湯為專門的麵屋海鳴，是千勝軒新誕生的作品，鄰近台中火車站，店址位於中山路上，這條是單行道，麵友們可別逆向摟；為一直線的吧台坐區，座位不多約十席，當日呈客滿狀態，怕影響麵客們就沒拍攝了～

除了蝦湯底的濃厚海老，也會不定期推出限定款風味拉麵，讓N刷的麵友們每次都能抱有新期待～約17:45到排第二輪，等候半小時左右，可以至附近舊商圈走走繞繞或與同行者鬥嘴中渡過。好吃台中拉麵再添新～

麵屋海鳴｜菜單MENU

🔍 MENU：點我

(取自 麵屋海鳴 官方)

麵屋海鳴｜餐點介紹

 ✿ 濃厚海老拉麵｜＄280

 ⧐ 日本鹹｜極細麵｜麵硬

湯頭稠濃帶有鮮美蝦味，與香彈細麵搭配著極好，不是那種入口會炸開的極濃蝦味，屬於漸進式溫和上癮型。

佐以雞豬兩款叉燒和兩尾去殼蝦。豬叉燒的面積之大，單兩片就佔據整個大碗公的3/4空間，嚼著軟彈柔嫩且無過分調味深得米心呢，再搭配幾口甜脆高麗菜潤潤嘴，一口接著一口，默默就把這驚人的大碗公解決了。

 ✿ 醬油雞清湯拉麵｜＄210

 ⧐ 日本鹹｜麵硬

一直很愛千勝軒的醬油臀清，來訪海鳴瞧見醬油雞清不免想試試差異，

可能在適應大量來客量，那股鮮醇少了些，再給他一些時間微調，期待下回。

麵屋海鳴｜店家資訊

  • 麵屋海鳴
  • 評分： / 4.6
  • 地址：400台灣台中市中區中山路48號( 地圖 )
  • 電話：
  • 營業時間 
    星期一: 11:30 – 13:30, 17:30 – 20:30,
    星期二: 休息,
    星期三: 休息,
    星期四: 11:30 – 13:30, 17:30 – 20:30,
    星期五: 11:30 – 13:30, 17:30 – 20:30,
    星期六: 11:30 – 13:30, 17:30 – 20:30,
    星期日: 11:30 – 13:30, 17:30 – 20:30
  • 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

 ▎FacebookInstagram

 ▎週二、三公休

┺ 僅供現場候位

🅿️ 鄰近收費停車場：Times 台中自由路停車場台灣聯通停車場

麵屋海鳴｜店家地圖




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