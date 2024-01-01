這間LA時尚川菜好有創意！看菜單照片點菜會有選擇障礙！招牌烤鴨、毛血旺、酸菜魚、口水雞都想吃，招牌烤鴨一鴨四吃才1880元，內用還不收服務費、附設停車場，多人聚餐還能訂隔間包廂～

LA時尚川菜 在哪？

LA時尚川菜目前有三家分店，三間都在台南區，今天來到台南善化店，這條路挺熱鬧，對面就是麥當勞很好找！很貼心還附設停車場，搭台鐵來也很方便，善化車站下約6分鐘車程就能抵達～

地址 ：台南市善化區光復路48號

電話：06-5812459

時間：11:00~14:00/17:00~21:30

兒童餐具、兒童座椅：有

服務費：無

寵物友善空間：是 (需有寵物袋或寵物籃）

提供刷卡：LINE PAY、APPLE PAY..等支付方式

附設停車場：有

吃飯附設停車場很加分！往前約100公尺看到寵物店右轉就到了，如果停滿也不用擔心，這附近滿好停車～

寬敞時尚川菜館

用餐環境寬敞、挑高設計！裝潢明亮視覺延伸很舒服，店內有四人桌、大圓桌與包廂，適合揪朋友或家族聚餐，而且這樣的規模竟然不用收服務費～

包廂數量有限一定要提前預約！平日這天就有好幾組南科公司來聚餐，這距離南科約10分鐘車程很近～

LA時尚川菜 MENU

菜單選擇很多！有烤鴨套餐、乾鍋火鍋、涼菜、特色菜、中式小點心..等，像是招牌烤鴨、毛血旺、酸菜魚、口水雞都很歡迎，一鴨四吃(半鴨1880元)很划算，菜色有經典片鴨、招牌乾鍋鴨架、麻辣火鍋、綜合菜盤與烤鴨胡椒餅，多人也有六人、十人合菜可選～

◎ 詳細菜單MENU連結：La時尚川菜

醬料熱茶自助區

自助區提供醬料與熱茶水，一開始看到醬料很開心裝了一小碟！吃完才發現醬料都沒用到，每道川菜都很入味，根本不用沾醬啦～

一入座店員就送上一壺熱茶！喝完繼續裝～

冰箱有飲料、酒水自取，用餐後結帳即可！

◎警語：喝酒不開車／未成年請勿飲酒

川北涼粉

吃川菜、麻辣鍋必點的川味涼粉！以涼粉做為基底，淋上特製川味醬，酸辣帶勁滋味越吃越上癮，怎麼吃都不會膩，齒唇間都是這股辣酸香，招牌烤鴨還沒來，我已經把這整盤吃光光～

筍絲空心菜

這一盤才150元好便宜！空心菜融合筍絲微酸味，菜梗與菜葉都很入味，沒想到筍絲與空心菜那麼搭，這道會越吃越開胃～

烤鴨胡椒餅

胡椒餅很常吃！烤鴨胡椒餅還是第一次看到！這的菜色料理都很有創意，烤鴨胡椒餅是純手工製作，看起來黑金黑金很特別～

麵皮香軟搭配內餡鴨肉，肉質很細帶點胡椒香，比一般肉包更清爽，沒多餘油脂感～涮嘴！

地蝸牛

看菜單照片感覺很厲害！就點來試試！

真的和MENU一模一樣，中間是雙色辣椒炒牛腱，外圈有六個燒餅，半圓燒餅都是空心，烤到超酥脆拿的時候要小心，太大力可能會把燒餅凹碎～

牛腱肉好有厚度炒入味！雙色辣椒只有香，辣度一顆星小辣程度，完全就是一道白飯殺手！放入燒餅一起吃，不但有趣還多了濃郁奶油香，底部醬汁不浪費，還能淋飯上吃～

經典片鴨

懂吃的都點這一味！經典皮鴨看起來好讚！主廚用精準火侯把鴨皮烤酥，口水都快要流下來，片鴨放的不是一般瓷盤，是放到岩板上保溫，有片皮、片肉與皮肉三種～

第一口就是要先吃原味！真不誇張，一口咬下都是喀滋喀滋酥脆聲，皮脆肉軟不會柴，不用佐醬單吃就很好吃～

鴨皮酥脆到不行～超讚！鴨皮油脂好豐富，即使嘴角都溢出鴨油，我還是想吃～

片鴨均附小黃瓜、蔥白與特製梅醬！梅醬鹹香微甜調和的很剛好～

餅皮放在蒸籠好有儀式感！這蒸籠不是裝飾品，下方爐子真的小火保溫著，連小細節都顧到耶～

經典不敗組合！餅皮放上片鴨、白蔥與小黃瓜，捲起來就能大快朵頤～

這餅皮很不一樣超Q彈！一口咬下烤鴨捲餅好吃，鴨皮搭配小黃瓜、蔥白好有層次，讓我一連吃好幾個～

招牌乾鍋鴨 (含綜合菜盤)

這一大鍋有鴨腿、鴨脖子與鴨架骨，拌入大量乾辣椒、蔥花與白芝麻乾炒，一撈發現下面還有鴨血與豆腐，服務生說先吃乾鍋鴨料，吃剩的等一下加高湯，還能煮成麻辣鍋～

乾鍋鴨單吃肉很香較有咬勁！適合喜歡啃骨頭吃骨邊肉的朋友～

這就是烤鴨第四吃！乾鍋變身成麻辣鍋！

煮沸麻辣鍋真的很香！我覺得乾鍋鴨煮麻辣湯後，鴨肉更香軟好咀嚼～

綜合菜盤有豬肉片、大蛤蠣、白蘿蔔、馬鈴薯、高麗菜、玉米筍、豆皮與鴻喜菇！

這蛤蠣真的好大一顆！比50元銅板還大，肥碩飽滿的蛤蠣一咬就爆汁，有滿滿海鮮味～

乾鍋鴨底加上高湯，融合多種時蔬食材、蛤蠣鮮甜，天然精華融入到湯底辣香辣香，這麻辣鍋不加牛油，不吃牛的朋友也能吃，豬肉片有一定厚度，咀嚼起來很軟嫩～

鴨血豆腐都好滑嫩！尤其是豆腐嫩口又入味，讓人好想來碗白飯～

火山熔岩鴨肉包子

來了一道飯後小點心！鴨肉包淋上一匙麻婆豆腐，看起來就像熔岩，加上蔥絲點綴，麵皮肉餡都很軟，加上麻婆豆腐有點小辣很有創意～

＊LA時尚川菜好適合聚餐！每樣看起來不錯，想多吃幾種只能揪朋友來，雖然這是川菜店但改良成國人口味，不吃辣的朋友也能吃，我已經習慣台北桃園物價，覺得這餐結帳下來很實惠！份量更是划算～

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La時尚川菜 分店資訊

《La時尚川菜 善化店》

《La時尚川菜 永康店》

地址：台南市永康區永大路二段815號

營業時間：11:00–14:00，17:00–21:30 (最後營業時間20:30)

公休：無

連絡電話：06-2032380

《La時尚川菜 安平店》

地址：台南市安平區永華路二段520號

營業時間：11:00–14:00，17:00–21:30 (最後營業時間20:30)

公休：無

連絡電話：06-2955366

交通資訊

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