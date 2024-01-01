一吃完出來馬上就人滿為患啦

好險有早一點來 就不用人擠人排隊啦

個人整體評分是4顆星唷~

忙了一整天以後

這一次放縱日的晚餐就選擇這家老店 來做個完美END啦

這是我小時候就開的店了 開了好久喔 0.0

我們通常會盡量避免熱門的時間來

早點過去就可以早點吃完閃人 不用在那裡排隊人擠人

*然後建議內用 風味最佳

整體而言環境算是乾淨 送菜速度還挺快的 (我每次都佩服怎麼能如此快速)

只是人潮多的時候就會覺得比較吵雜 混亂

所以我們都會盡量避開那些時段造訪

燒臘就是又油又鹹才好吃呀

所以把它放在放縱日品嚐是最適合不過了

他們家的菜基本上都很好吃 (覺得內用飯給的會比較多？)

任何菜色都保持在一定的水準上 每次造訪味道保持如一 (只是也漲價啦)

以下是這次的食記心得:

化皮燒肉

這道必點 我們的最愛

烤豬皮一定是酥脆油嫩 肉質滑嫩 看了令人滿心喜悅 食慾大開

整體油油亮亮的 一口肉 一口飯菜 再配上油蔥醬真是人生一大享受

廣州炒飯

炒飯也非常的好吃 也是經典必點

飯粒粒粒分明 調味適中 配料跟飯的比例也都剛好

炒蔥蛋香味非常誘人 令人忍不住一口接一口馬上嗑完

鮮蝦雲吞麵

據老頭子表示 餛飩乾麵也很好吃

餛飩個頭渾圓飽滿 捲曲細麵條更好的包裹醬汁

麵體吃起來十分Q彈勁道 加上配料令他直呼好吃 (久久才能吃一次嘛)

蔥薑豬肝湯

豬肝軟硬適中 帶點蔥薑味的熱湯溫暖脾胃

每次吃完都會摸著圓滾滾的肚皮 打著飽嗝 心滿意足的離去

非常歡迎大家過來品嚐看看

=經典老店名不虛傳唷=