八月平日，我在台中市區跑我的潤餅獵人之旅

其實，目前狀況是潤餅大致吃得差不多，開始往苜蓿芽捲解鎖的趨勢

中午先到附近的攤車吃完一家苜蓿芽捲後，心中浮現一股極大的慾望...我，想大啖熱食和肉!!

這難道就是生菜吃太多的生理反撲嗎(大笑)

總之就是靠Google地圖找到附近評價不錯網路照片看起來是真的夠大的大餛飩專賣「 江家餛飩」

速速前往...

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餐廳名稱：江家餛飩(台中市西區華美街204號)

營業資訊：04-23012583 11:30-14:30 17:00-19:30

分店資訊：

▪ 漢口店(台中市北區漢口路四段343號) →比對菜單，覺得很像是分店

餐點介紹：麵湯類/乾麵類/飯類/湯類/小菜

用餐日期：2023.08



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▲江家餛飩 店面

(客串演出: J哥)

▲江家餛飩 用餐環境

室內空間明亮，中間走道寬敞

平日用餐時間生意不錯，內用座位維持七八分滿，外頭也持續有人客來外帶

(客串演出: J哥、Na哥)

▲江家餛飩

桌上有餐具、辣椒醬、辣豆瓣醬

紅油鮮蝦抄手 NT 90

客製化：少辣油

內容：鮮蝦餛飩6顆、滷汁、紅油、蔥花

點餐時老闆有說抄手不論有無紅油都會辣，應該是指澆淋在餛飩上那很像麻辣燙的滷汁吧

一入口是有明顯的椒香，後來才有辣感慢慢浮現在喉嚨，很溫和不刺激，我完全沒有流鼻水，也不需要到喝水

▲餛飩塊頭真的很大!!

在碗裡都是一顆挨著一顆地疊著，滿滿的視覺效果極佳啊~

重點是價格還不貴，蝦仁餛飩單顆比鮮肉餛飩多五元，我覺得很值得

▲鮮蝦餛飩 每顆都有完整一尾的大白蝦呢

蝦隻肥滿，口感也很扎實富有彈性，不過跟旁邊的鮮肉餡容易分離，味道也沒有互相融合，感覺少了點「互動」，各自為政的感覺

也可能因為蝦肉餛飩我是作抄手，所以主要吃到的還是滷汁和辣油的香味，其次是蝦子的風味，豬肉的味道則很不明顯

▲桌上的辣豆瓣

稍鹹，建議加一點點即可，甚至不用加也夠味了

鮮肉餛飩湯 NT 60

內容：鮮肉餛飩6顆、小白菜、白胡椒粉、高湯

這家的鮮蝦餛飩我覺得CP很高，值得點來嚐嚐，但我本命還是在純豬肉的鮮肉大餛飩!

因此我幾乎都會點一份鮮肉一份其他口味(蝦或菜)，搭配成一湯一乾

很常遇到點餐時被老闆提醒：「很多喔，吃得完嗎...」

當然沒問題!

▲鮮肉餛飩的包法應該是正方形的餛飩皮放上整團絞肉餡，然後沿對角線折成等腰直接三角形，並左右角捏合；

肉餡是完整一團的，不是一抹扁平的，也沒有跟皮交疊捲曲；

柔軟細緻如肉糜，但不是軟糊無法定型，而是幾乎吃不到肉燥的顆粒感或是筋或肥肉塊的QQ口感

味道有點像燕餃餡，越咀嚼越有股淡淡鹹鮮味釋放，然後是肉的香氣浮現

湯幾乎沒有浮油，呈一點乳白濁，湯頭有柴魚和少少白胡椒的味道；小白菜量不少

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江家餛飩 菜單(拍攝日期：2023.08)

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以上。

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