國民平價美食，臭豆腐、麵線可說是大街小巷常常看到…

一邊吃臭豆腐也能大嗑碳烤三明治，滿足口腹之於，味蕾也瞬間滿足!!!

來金山老街不可錯過 營業至深夜0點30分 金山碳烤三明治

吃點麵線、臭豆腐再來一碗皮脆肉嫩的肉圓~這是常見的路邊小吃麵線經典組合

但~這裡除了有上述幾項美食外，還有一個人氣必點的超強小吃~!!!

層層料滿滿香氣十足的碳烤三明治拉!!!

現點現烤的碳烤三明治，使用碳火將吐司考的恰恰好後

抹上奶油、花生醬，包上現煎的蛋、火腿~

最後來點清爽解膩的小黃瓜~

滿滿豐富的配料，可說是吃的令人相當滿足!!

鹹香四溢 口齒留香的好滋味~

宵夜來上一份剛剛好!!!

另外經典麵線三兄弟 也可別錯過~

滿滿一碗麵線羹上桌，滿到就快流出來~視覺感相當十足

瞬間挑動了您我的味蕾~不趕快吃上一口那怎麼行呢!!!

金黃酥脆的臭豆腐，相較外面臭豆腐而言，比較沒那麼臭

搭上泡菜也是一樣可口~不敢吃臭豆腐的人可以嘗試看看

肉圓炸的恰恰好，外皮Q彈又脆，裏頭料紅糟肉相當有味道~

搭上一起吃恰恰好!!!

金山碳烤三明治營業時間從下午三點開始至深夜0點30分

對於深夜泡湯後，肚子有點小餓卻不知道吃甚麼來說

可說是最好的選擇!!

點上一份碳香四溢的碳烤三明治，再來上一碗麵線~

對宵夜來說，是最剛好的經典選擇!!

如果還吃不夠，那就把臭豆腐跟肉圓也一起點上一份吧!!XD~

金山碳烤三明治

208新北市金山區中山路210-222號

營業時間:15：00-00：30（週三休）

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