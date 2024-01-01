因為在大稻埕的愛店菸花特別選了Belly Daily的鹹蛋黃巴斯克合作

被強烈推薦預訂才能吃到的漢堡排三明治也令人非常心動

上次在菸花沒吃到決定乾脆這次直接來本尊品嘗一網打盡

Belly Daily的店址位在大安森林公園斜對角的寧靜巷弄

老宅的門口有個母親抱嬰兒的Logo很可愛

除了是一間咖啡廳之外

其實Belly Daily有另一個身分是助產所

也常說這裡是一家助產所裡的咖啡廳或是咖啡廳裡的助產所

戶外庭園的座位有著遮陽棚遮蔭

如果天氣好不會太熱是個很舒服的位置

入店後狹長的走廊深處是助產所的空間

咖啡廳則使用靠外側的位置

櫃台的Logo非常溫馨洋溢著母愛的感覺

吧檯空間其實很像一般人家裡一樣亂中有序

室內的小桌矮凳不少

如果來外帶或是想隨興一點也可以直接坐在這裡

Belly Daily是一家親子友善跟寵物友善的咖啡廳

常常可以看到許多熟客帶著孩子來買杯咖啡

開放式廚房跟我理想中的自己房子要有的廚房一模一樣

很厲害的是雖然沒有隔閡但室內卻不太有油煙味

內用的座位空間比我預期更少僅有兩桌

黑板上有著繽紛漂亮的插畫

也提供兒童座椅跟很多童書非常適合親子用餐

每日甜點跟餐點會公布在FB

櫃檯也有可愛的手寫板菜單

蛋糕以水果鮮奶油蛋糕跟不同口味的巴斯克為主

固定菜單有許多咖啡跟茶飲

也有提供手沖單品咖啡

平日剛開門的下午尚未有太多客人

讓我可以一人獨享全套餐點

手拍漢堡排三明治 TWD185

不愧是傳說中要事先預訂才能享用

三明治有著漂亮柔軟的煎蛋讓我想到每次去日本都很愛吃的麥當勞月見漢堡

新鮮清脆的番茄跟生菜則帶來清爽的口感解膩

烤至金黃酥脆的麵包非常香且Q彈

手工製作的漢堡排超級厚實多汁

調味偏日式很爽口不會重

肉質紮實有嚼勁很有口感

巴斯克-鹹蛋黃 TWD155

少見運用台灣特色的鹹蛋黃製作甜點

巴斯克吃起來鹹甜交織很有特色

只是整體仍然是乳味主導壓過鹹蛋黃的特殊香氣

味道偏甜吃久對我來說會有點小膩

植物奶咖啡冰沙

順便趕在拿鐵衝浪活動尾聲兌換到聯名特製飲品

採用Milk Lab的燕麥奶製成拿鐵冰沙

加入些許荔枝蜜提味

整體微苦不澀很清爽

頂部的堅果粒讓口感更多變化

是我目前喝過最好喝合我喜好的植物奶拿鐵

對現在來說很難得見到的助產所很有溫度跟人味

三明治名不虛傳真的很美味

還收穫超好喝的燕麥奶冰沙

希望這款冰沙未來有機會成為常態商品讓我能再喝到

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2023/08/29

花費: TWD340(巴斯克+三明治各1)

Belly Daily

FB粉絲團/IG

10:30-18:30

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: No

有無限時: No

低消限制: 每人一杯飲品

多元支付: 否

可否訂位: 可

地址: 〒 106 台北市大安區新生南路三段19巷3號

電話: 02-2369-9362



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