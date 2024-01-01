高雄知名火烤兩吃吃到飽品牌插旗台南開設第一家直營店，嚴選超過 80 種食材，燒烤 + 火鍋一次滿足，物超所值怎麼吃都回本

店面位置在翰林茶館隔壁、HANG TEN樓上，這家是高雄總店在台南開設的第一家直營分店，之前的永康中華路加盟店已經跟八道晟總店沒有合作關係嘍

店後方有榮譽街付費停車場，從崇明街308巷或榮譽街轉進去就能看到，停好車走過來不用5分鐘，非常方便

一樓入口處直走到底，左轉樓梯走上2F就是嘍

店內空間：工業風空間簡約明亮寬敞舒適

中午肉品區共提供13種選擇，包含澳洲稚嫩羊雪花切片、原味國產生鮮厚切豬五花、古早味手工豬肉香腸、脆鴨腸、原味西班牙皇冠豬梅花、本土國宴級桂丁雞心、原味本土雞腿切丁、七味粉本土嘎崩脆三角骨、泰式酸辣本土雞翅弓、原味美國自然牛五花、照燒本土大雞腿、原味熟成安格斯牛梅花、辣味巴拉圭牛板腱。晚餐時段則增加香滷豬肥腸、紐西蘭自然羊小排、Q脆牛毛肚等品項；另外一旁還提供解膩牛蒡絲、清爽柚子蘿蔔、韓式辣味海帶芽、特製酸辣木耳、黑胡椒毛豆莢、韓式辣味泡菜共6種開胃小菜可選擇

中午海鮮區則提供7種食材，包含深海魷魚切圈、南洋鮮嫩魚排、南美深海白蝦、鹽漬鯖魚切塊、東石當日直送生鮮蛤蜊、冰鮮鯛魚片、潮鯛下巴，晚間及假日則增加東石鮮蚵、半殼扇貝、馬祖淡菜等品項



另外還有鮮葉菜類、菇類、美味餃類、丸子類、包肉生菜葉、韓國芝麻葉、愛玉、豆花、時令水果、韓國麵等，多達近40種選擇

提供六道熟食，會不定期變換菜色

飲料區也提供多種選擇，再加上北海道牛奶和巧克力兩種口味的霜淇淋機，讓大朋友小朋友都超滿足

調味料區有蒜頭、牛頭牌沙茶醬、蔥花、韓式特製麻油鹽、辣椒、日式燒肉蔥鹽

使用下吸式陶瓷烤爐，加上靜電機過濾油煙，難怪吃完離開時身上幾乎聞不到油煙味，另外烤盤紙就放在桌面側邊抽屜裡，隨時想換就換不用浪費時間空等

牛豬雞羊鴨通通吃得到，滿足不同喜好的消費族群，經過嚴選的肉類食材，可說是每一樣都必吃

海鮮食材更是不能錯過，每一口都吃得到新鮮

最特別的是這裡居然還有一般吃到飽店較少見到的韓國芝麻葉，一定要拿幾片來包肉一起吃

吃飽喝足後別忘了再來支冰淇淋，還可以體驗自己DIY擠冰淇淋的樂趣

一樓門口有台餐後去味機，如果有對味道比較敏感的人，也可以體驗一下這台去味機的效果

店家資訊：https://www.mrtainan.com/2024/01/062605111.html

台南先生FB：https://www.facebook.com/mrtainan

台南先生IG：https://www.instagram.com/mr.tainan

台南先生YT：https://www.youtube.com/c/台南先生