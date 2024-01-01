大快樂羊肉城， 台中羊肉爐推薦 。天冷進補大家都愛吃羊肉爐，台中南區近期又新開一間大快樂羊肉城，選用台灣本土新鮮羊肉，可以做紅燒、清燉、藥膳、麻油口味，湯頭溫和料多味美。祖傳50年好手藝各式羊肉熱炒都還不錯吃，其中還有其他羊肉爐店少見的白斬羊三層肉，肥瘦均勻又不油膩超好吃，每日限量供應記得提前預訂喔！

大快樂羊肉城

地址:台中市南區忠明南路792號

電話:04-2260-8388

時間:11:00-14:00；17:00-21:00

粉專:請點我

台中火鍋推薦

大快樂羊肉城在哪裡

大快樂羊肉城位於台中南區忠明南路附近，在中興大學學區，靠近大慶夜市這邊。最近氣溫下降有感，跟朋友相約來吃羊肉爐進補一下。

周邊有規劃許多路邊停車格，不過也是一位難求要碰碰運氣，去用餐的客人也能直接停店門，約能停放3輛車。

除了羊肉爐還有販售麻油雞，冬天進補吃個麻油雞暖暖身也不錯

大快樂羊肉城環境介紹

店內約可容納30~40人座位，有大圓桌跟四人桌為主，適合家庭、朋友聚餐

冰箱有茶類、飲料、啤酒可以自取 (PS.未成年請勿飲酒，喝酒不開車)

碗筷餐具、紙巾跟醬料也都擺放在櫃檯旁邊，提供給客人們自取

大快樂羊肉城菜單價位

除了來吃羊肉爐火鍋，這裡的各式熱炒也很值得推薦，可以吃到老闆的好手藝

羊肉爐約$450~$500元，有紅燒、清燉、藥膳、麻油等口味可以選擇，每鍋基本配料像是豆皮、蘿蔔、鴨丸、豆腐..等等都會有，另外可以自行再加點火鍋料跟蔬菜。如果人多可以點幾樣熱炒大家一起吃。

另外中午期間有提供便當，有魚有肉配菜，有公司行號要訂購便當可以至店家粉絲團詢問。

紅燒羊肉爐

這次我們點了紅燒羊肉爐，光是鍋底配料跟羊肉塊就給了不少，湯不夠可以再加湯，以這個價位來看還滿可以的。

紅燒湯頭喝起來溫和順口，有明顯的中藥香氣我個人很喜歡，可依個人喜好加價放米酒，味道會更有豐富層次。

基本鍋底火鍋料、豆皮、豆腐、丸子都會有，在份量上很有誠意。

精選岡山羊肉帶皮羊肉塊，肉質鮮嫩沒有腥味，尤其皮的部位Q彈好吃。

玉米筍/杏胞菇/豆皮/鴨肉丸

有特別喜歡吃的火鍋料也可以再另外單點，一盤約$50~$60不等，食材都會洗淨分切裝盤，很貼心。

高麗菜/大陸妹/茼蒿菜

基本蔬菜盤60元也是超大一盤阿~這家也未免太佛心，蔬菜也都很新鮮色澤漂亮，直接下鍋煮就可以囉~

小菜醃蘿蔔

附上開胃小菜醃蘿蔔，口感爽脆帶點微辣很入味

白斬羊三層/半斤

每日限量白斬羊三層肉推薦必吃！每日限量聽說常常賣到缺貨，光是點半斤就有滿滿一盤，可以3~4人吃

羊三層肉這部位算滿少見的，之前在其他羊肉爐店都沒有這樣的菜，這道一上桌便勾起我的興趣。肥嫩油亮的外皮，肥肉比例很均勻，味道是清淡原味卻沒什麼腥味，搭配薑絲、沾醬一起吃真的是好吃，重點是吃起來不會覺得膩口，相當推薦有來用餐一定要點上一份！

雪花羊

新鮮羊肉原肉塊下去切片，帶有豐富油脂，色澤也很漂亮。

下鍋來回涮上幾秒接近全熟狀態就可以起鍋，此時口感最鮮嫩好吃。

羊肉片一樣沒有腥味，感受到那豐富油脂在嘴裡化開，少不了沾醬提味一下，每一口都充滿幸福感。

羊油拌麵線

基本上都會點個羊油拌麵線，上面撒上些許蒜酥跟香菜增加香氣口感，記得上桌趁熱拌勻才不會黏成一塊。

拌上羊油後整個香氣變的很迷人，麵線不會煮的太軟口感剛剛好，多了蒜酥在口感上也豐富許多，覺得會太乾可以再淋上一些羊肉爐的湯頭，味道會更讚喔~

羊腳筋

有不少老饕滿喜歡吃羊腳筋的，帶筋帶肉的骨頭啃起來更有味。

羊腳筋也是要下鍋煮一下，吸收湯汁精華讓他入味會更好吃，筋的部分Q彈有嚼勁還有豐富的膠質，吃完手跟嘴巴都黏黏的哈哈。

沙茶羊肉

熱炒類看到菜單上推薦沙茶羊肉就順手點了一份，老闆算是滿會炒的，火侯十足，爆炒的香氣不斷撲鼻而來，羊肉保持了原本的軟嫩口感，加了沙茶更鹹香下飯。

薑絲大腸

經典客家菜薑絲大腸這裡也吃的到，大腸QQ的很有嚼勁，醋的酸度非常夠，吃起來很過癮。感覺還有其他很厲害的熱炒，下次有機會再來吃。

火鍋配料吃完一輪又下一輪，大家就這樣邊煮邊吃邊聊天，很喜歡這樣的用餐氛圍。大快樂羊肉城食材不僅新鮮好吃，給的份量也不吝嗇，來這裡可以吃的滿足。店家也很客氣，不時會來詢問加湯，算是近期我吃到覺得還不錯的羊肉爐店，分享給大家。

店家資訊

大快樂羊肉城

地址:台中市南區忠明南路792號

電話:04-2260-8388

時間:11:00-14:00；17:00-21:00

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以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

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