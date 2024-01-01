小食早早在林口一級戰區打響知名度，服務親切、衛生乾淨、舒服用餐空間，掃碼點餐快速又方便，從早餐吃到午餐也沒問題！

鄰近林口三井，地點相當方便，來小食早早吃飽飽，更有體力逛街血拚！超過80種選擇，就算每天來也不怕會吃膩~

多樣化特製餐點，炒涼麵、手工鍋貼、手打漢堡蛋、特製辣椒醬、黃金泡菜，樣樣都是美味，這些可是其他連鎖早餐吃不到的喔！

省錢王相當喜歡吃早午餐，吃飽喝足一整的充滿ENERGY，這次來林口找爸爸，就特別來小食早早報到，超用心的餐點吃完立刻被圈粉~

小食早早裝潢相當有特色，上頭LOGO可愛的大頭，很明亮的燈光點綴，整體環境很溫馨！二阿姨在地深耕多年，前幾年開設自己品牌，一開就打響名號，獲得林口人大大好評～

小食早早內用空間

小食早早用餐空間好新穎、好明亮、好溫馨～採取半自助服務，吃飽後請協助店家回收，自助區也有佐料、餐具可以自由取用，一到用餐時間可是經常一位難求喔～

一樓也有幾個內用桌，店內的每個角落都很用心布置，還有很吸睛的彩繪布置，一大早就充滿元氣，能量滿滿開啟美好的一天～have a nice day！

小食早早線上點餐

小食早早採用線上點餐方式超方便~點餐快速又方便，也不用上上下下，更不用擔心點錯，有甚麼需要客制還可以備註~

小食早早菜單(2023.10)

小食早早會員/行動支付

而且小食早早線上點餐，可以使用APPLEPAY、GOOGLEPAY等支付好方便，店內也有台灣PAY可以使用～

還有會員好康入會就送兩百點，儲值一千還加碼送５００點，可以換餐點真的超划算～省錢王大力推薦不可錯過

小食早早優惠

小食早早不僅儲值有好康，五星好評打卡分享還送紅茶一杯，來小食早早吃早餐完全不怕傷荷包～紅茶不會苦澀，茶香味很濃郁，可以除去的油膩感，一口紅茶一口美食開啟美好的一天！

小食早早豐富多樣化特色美食，第一代老闆二阿姨的好手藝通通吃得到，看看這個份量、用料超級實在，早餐就是要吃得好，補充滿滿的ENERGY，來小食早早準沒錯

1號餐-炒涼麵+檸檬雞腿排+蛋+黃金手工泡菜135元

小食早早第一名人氣套餐，就是這個特別的炒涼麵，起因是熟客不喜歡吃冷的麵條，老闆於是就放到鐵板加熱炒到香噴噴~

沒想到這個無心插柳，成為店家的招牌賣點~涼麵軟軟的口感，帶點彈性吃起來香氣十足，還加上老闆自製的黃金泡菜，清爽多汁吃起來好夠味，再戳破一大顆太陽蛋，麵條沾裹蛋液濕潤口感超喜歡

吃炒涼麵沒有配肉好像少了一味，超入味的檸檬雞腿排煎得恰恰的，雞皮帶點酥脆香味四溢～雞腿肉超級嫩，肉質超有彈性，一口炒涼麵一口雞腿排超涮嘴～

吃膩一般的早餐了嗎？推薦小食早早的１號餐，大份量炒涼麵，不論當早餐或午餐都超適合，吃飽飽才有力氣工作或去三井逛街買東西



2號餐-鍋貼10顆(韭菜/高麗菜)+九層塔蛋120元

小食早早吃完一號餐，二號餐也不能錯過！老闆手工自己包的鍋貼，用料完全不馬虎，選用最好最新鮮的食材，手工包的就是跟機器不一樣，再搭配香噴噴的九層塔蛋一起享用更是美味～

韭菜鍋貼

鍋貼外皮˙特別Ｑ彈、內餡鬆軟吃起來不會油膩～一口咬下韭菜香氣湧上鼻腔，煎到金黃色口感最美味，不用沾醬吃原味就很讚，愛吃辣的朋友還有小食早早特製辣椒醬可以加喔～

手作漢堡蛋100元

來小食早早請放心，這裡的漢堡排用料超實在，濕潤的醬汁，蔬菜的爽口、漢堡排的紮實、麵包的香Ｑ，一大口咬下超有層次感，吃起來完全不會乾乾的，第一次吃這個漢堡就立刻被圈粉

漢堡要好吃最大功臣之一就是這個漢堡排，手工打製用料完全不手軟，漢堡排有夠JUICY，吃得到紮實的牛肉及豬肉口感，特製醬汁不會過鹹帶點微酸，吃起來相當開胃~

一般漢堡專賣店少說都要一百五十元起跳，來小食早早一張鈔票就可以吃到美味的漢堡，完全不會輸給漢堡專賣店的高品質，推薦愛吃漢堡的朋友一定要來小食早早朝聖！

鮪魚蛋餅50元

台式早餐我還很愛吃蛋餅，我最愛的就是充滿咬勁又帶點脆脆的蛋餅皮，來小食早早就可以吃得到，超多口味選擇，每天來都不怕會吃膩～

我特別選了鮪魚口味，特製鮪魚內餡吃起來濕潤，不會乾柴澀澀的，而且有的鮪魚會太甜、太油，小食早早的鮪魚完全不會，在口中外Ｑ內軟，只要一個銅板就能吃到的台式早點，省錢一族最愛的早餐

11號餐-凱薩雞肉沙拉120元

現代人越來越少吃澱粉，貼心的小食早早，考量不同客人的需求，推薦凱薩雞肉沙拉，吃早餐不怕有負擔，補充豐富纖維素及蛋白質，是有在健身運動的朋友最佳早餐選擇～

雞肉不會乾澀，處理得相當好，吃完也不怕會有沉重的負擔，相當爽口，有的客人食量比較大，還可以搭配個炒涼麵、漢堡、鍋貼就可以吃得很過癮

自製凱薩醬

值得一提就是這個沙拉的靈魂沙拉醬，居然是自己做的凱薩醬，裏頭用超多新鮮食材去打製，吃起來特別清爽，香氣十足，讓生菜吃起來滋味更加豐富～

小食早早自助區

貼心的小食早早還有多樣化佐料、一般餐具、兒童餐具可以自由取用，不論是想要分食、或者要調整口味都超級方便～

小食早早辣椒醬

自己做的辣椒醬完全沒有開玩笑，真的很辣很開胃，老闆說這個還不是最辣的，魔鬼椒的辣度更是驚人，許多熟客都會團購辣椒醬回家沾或者做料理～

推薦愛吃辣的朋友，來小食早早別忘了加辣喔！吃起來更香更夠味，我吃個幾口，汗水就噴出來了！

鮮奶茶L40元

香濃順口的鮮奶茶，茶香跟奶香同時在口中釋放出來，絲滑的口感喝起來很細緻，甜度抓得剛剛好，搭配多樣化早點相當解渴～

柳橙汁100% M45元 L55元

酸酸甜甜的一百趴柳橙汁，吃得到柳橙果肉，酸勁十足相當開胃，不怕一早起來沒有食欲，先喝杯柳橙汁包準味蕾大開！

小食早早真的很厲害，能在早餐一級戰區開出一片天，重新裝潢出發短短幾年，就成為許多林口人的早餐首選，下次來三井逛街，我還是要來這邊報到喔～

小食早早 5大特色

1. 林口隱藏版特色早餐店，獨家炒涼麵、手工自製鍋貼、手作大漢堡、私房辣椒醬等，超多樣化選擇，餐點很有特色，每天都想來報到，許多客人吃過一次就被圈粉～

2. 1號餐是招牌套餐，獨門炒涼麵香氣十足，麵條吸滿芝麻醬好滋味，吃起來相當滿足！搭配Q彈檸檬雞腿排、營養滿分太陽蛋、自製黃金手工泡菜，豐盛又不會油膩～

3. 手工鍋貼老闆自己手工包，皮Q餡多吃起來好滿足，沾點特製辣椒超夠味，不論當早餐或午餐都超合適～鮪魚蛋餅餅皮超有彈性，鮪魚濕潤多汁，還有河粉蛋餅等多種口味選擇，下次還要再來試試

4. 新登場11號餐凱薩雞肉沙拉，用料不手軟，生菜處理得乾淨爽脆，搭配軟嫩的雞肉，補充滿滿能量不怕長胖胖！手作漢堡蛋超大一顆，漢堡排手工製作，口感濕潤紮實，吃起來相當有層次感，愛吃漢堡的朋友一定要嚐嚐

5. 飲料選擇豐富，搭配餐點很速配～柳橙汁100%酸甜開胃、鮮奶茶香濃順口、打卡好評還送紅茶❤️！推薦可以儲值送點數換美食，線上點餐快速又方便，二樓舒服用餐空間，不論內用外帶都很好吃😋

💭店家資訊 小食早早

🏠地址: 新北市林口區公園路131巷2-1號

🚌交通: 近林口三井

☎️電話: 02-2608-1379

⏰時間: 05:30-13:30(周日公休)

😪消費: 現金、台灣pay、ubereats、線上點餐可用Applepay

💰粉專: https://www.facebook.com/profile.php?id=100075899854128

💬食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406719429

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