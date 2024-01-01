COCA泰式串燒酒場

位於忠孝敦化站附近，新開幕的COCA泰式串燒酒場，有別於一般泰式料理多以合菜為主，COCA泰式串燒酒場主打新派泰式料理，並請米其林餐廳主廚研發泰味秘制燒醬，推出平價泰式串燒最低NT39起，要吃多少自己刷醬，用餐趣味加加。COCA泰式串燒酒場特殊獨家口味加上多種經典泰式料理、泰國精釀啤酒等，營業時間甚至開到凌晨2點，讓台北夜貓族能在午夜時分吃到泰式居酒屋宵夜，這麼平價的串燒搭配輕奢感時尚裝潢，果然很符合COCA泰式串燒酒場Slogan：「不吃泰串 枉一生!」東區串燒推薦給軟絲們。COCA泰式串燒酒場一樣收錄在軟西的忠孝敦化美食、忠孝復興美食、台北串燒推薦中。

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東區串燒推薦 COCA泰式串燒酒場用餐環境

位於忠孝敦化站附近新開幕的COCA泰式串燒酒場，是新形態的泰式餐酒館，把南洋酸辣甜香醬料融合日式經典串燒，推出獨家COCA泰式居酒屋，不僅一進門就能聞到濃濃泰奶香氣四溢，空氣中更有股清新酸香，讓人迫不及待準備大快朵頤一番啦。

COCA泰式串燒酒場質感墨綠色調，搭配亮麗橘色跳色金屬座椅，有別於一般泰式明亮寬敞風格，COCA泰式串燒酒場走輕奢時尚裝潢餐酒館路線，座位不算太多一眼就能望盡，建議想去的朋朋，可以線上訂位。

最棒的是COCA泰式串燒酒場假日開到凌晨2點，東區宵夜場夜貓子們有新選擇，宵夜時段也可以來個泰式宵夜，享受不一樣風味的泰式串燒，最平價甚至NT39就有，文末有COCA泰式串燒酒場菜單可參考，東區平價居酒屋推薦給軟絲們。

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

COCA泰式串燒酒場除了現點現烤的串燒外，還有各種泰式海鮮，嚴選新鮮海鮮食材，例如生食級干貝、泰式檸檬炸魚等，東區居酒屋推薦給軟絲們。COCA泰式串燒酒場一樣收錄軟西的台北串燒、台北居酒屋推薦中。

東區串燒推薦 COCA泰式串燒酒場美食介紹

涼拌青木瓜沙拉(NT98)

清爽好吃消暑，脆度滿分，幾乎就是每家泰式料理必備的開胃菜。

沙嗲椰奶醬、青檸 海鮮 醬、暹羅酸辣醬

有別於一般串燒店通常都是刷醬油，或是日式醬汁，COCA泰式串燒酒場特別請米其林餐廳主廚研發，三種顏色泰味秘制燒醬，黃紅綠不僅顏色繽紛還超「泰」，聞起來酸甜辛香味濃厚，拿來刷串燒增添用餐樂趣。

其中軟西最喜歡的就是沙嗲椰奶醬，奶香甜味中和串燒鹹香，淡淡堅果香氣花生味不過重軟西敢吃，至於青檸海鮮醬則是有刺激感的辣口相當提味，這三款最有泰式風情的就是暹羅酸辣醬，酸酸甜甜刷串燒好滋味~以東區串燒平價來說還有不同醬料搭配簡直CP值超高!

手工甜不辣(NT39)

櫛瓜(NT49)

COCA泰式串燒酒場甜不辣特地選了基隆的手工甜不辣，光從外觀就可以看出飽滿厚度，吃下去超彈Q越嚼越香，櫛瓜帶多汁水潤爽脆，焦香氣更好入口。

骰子牛佐鳳梨(NT79)

梅花豚佐玉米筍(NT59)

鮮嫩板腱牛(NT98)

火烤羊肩肉(NT69)

骰子牛佐鳳梨酸爽果香和塊狀好入口有咬勁牛肉，梅花豚佐玉米筍則是咬下瞬間，可感受到玉米筍的爆汁鮮甜，本身只有簡單香料調味，但刷上泰式醬汁提升酸度，超級開胃。

鮮嫩板腱牛紮實有Q度，火烤羊肩肉可能因為我們拍照放了一下下稍微有點偏乾，但軟西推薦這兩款都可以刷海鮮青檸醬，辣度有感提升更帶出滿滿肉香。

炙燒生食級千貝(NT128)

小蘑菇(NT59)

干貝肥美外表焦脆內裡柔嫩，小蘑菇泰西合併菇味水潤香氣獨特。

椰奶燉菇(NT128)

這道是柯軟當天最喜歡，醇香椰奶包覆香菇、杏鮑菇、洋菇、櫛瓜、紅蘿蔔等，吃起來絲滑順濃，香甜不膩滿滿蔬菜不僅五彩繽紛，在眾多肉品串燒中可以當作中繼轉換口味，邊吃邊想配飯，一定會扒光光!

COCA銷魂鮮蝦餅(2入NT168)

COCA泰式串燒酒場蝦餅外皮卡滋酥脆，裡頭真的吃得到一隻完整彈牙甘美蝦子，旁邊酸爽泰醬提神微微辣度更好吃。

秘制火山排骨(NT288)

這道就是加入海鮮青醬，疊得像火山高的排骨是泰菜一大特色，COCA泰式串燒酒場的排骨滿滿軟骨，咬起來雖然腮幫子很痠，但超級過癮，不會過辣反而是偏酸的口感，這道吃到後面會真的酸到臉皺在一起，嗜酸的軟西很喜歡，但柯柯怕酸的就把整碗讓給我啦XD。

炙燒鮭魚排(NT288)

下面搭配阿隆醬，吃起來有點青醬的感覺，清順帶點蔬菜香氣，鮭魚自帶油脂感滿軟嫩的。

烤帶殼玉米筍(3入NT98)

玉米筍本身滿清甜的，脆口甘美，不沾鹽巴當作串燒中場休息也很不錯。

泰式洋蔥皮蛋(NT98)

皮蛋上面就是暹羅酸辣醬，老實說軟西不太敢吃皮蛋，但是COCA泰式串燒酒場的皮蛋先炸過之後，搭配上面酸辣醬酸爽十足，去除了皮蛋的氨味，增添了股泰式香辣，讓皮蛋變得外酥內咕溜更涮嘴了。

暹羅果肉椰子水(NT120)

泰妃手沖奶茶(NT90)

COCA泰式串燒酒場的泰奶跟外面的完全不一樣，完全不甜，一開始軟西喝的時候還想說跟一般甜膩泰奶也太不像，不過店員表示因為是手標紅茶茶葉沖的，所以茶味比較明顯較濃，可能軟西比較不習慣，適合給愛茶味的朋朋。椰子水則是可以看到一整塊椰肉，搭泰式料理一秒置身泰國。

泰國聖獅啤酒(NT150)

之前Lotus蓮花泰式餐廳就喝過泰式啤酒，聖獅氣泡細緻，有著淡雅蜂蜜甘甜香氣，喝來清爽很適合搭串燒。其他啤酒餐廳也可參考軟西的台北啤酒餐廳推薦。

東區串燒推薦 COCA泰式串燒酒場菜單

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

COCA泰式串燒酒場

忠孝敦化站附近新開幕的COCA泰式串燒酒場，各式串燒搭配泰味秘制燒，推出新派泰式料理，串燒可以自己刷醬參與感十足，除了時尚新潮裝潢，COCA泰式串燒酒場營業時間更一路開到凌晨兩點，讓台北夜貓族能在午夜時分吃到平價泰式串燒宵夜，忠孝敦化居酒屋推薦給軟絲們。COCA泰式串燒酒場一樣收錄在軟西的忠孝敦化美食、忠孝復興美食、台北串燒推薦中。

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

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※本文為邀稿合作文※

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