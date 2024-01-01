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東區串燒推薦「COCA泰式串燒酒場」39元起平價泰式餐酒館 - 軟西，遊記

2024-01-01 23:10:02 軟西，遊記 人氣：106
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軟西，遊記

發表篇數：465篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：COCA 泰式串燒酒場
place台北市大安區敦化南路一段160巷10號
作者本次評價：
4.10
美味度
4.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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COCA泰式串燒酒場

位於忠孝敦化站附近，新開幕的COCA泰式串燒酒場，有別於一般泰式料理多以合菜為主，COCA泰式串燒酒場主打新派泰式料理，並請米其林餐廳主廚研發泰味秘制燒醬，推出平價泰式串燒最低NT39起，要吃多少自己刷醬，用餐趣味加加。COCA泰式串燒酒場特殊獨家口味加上多種經典泰式料理、泰國精釀啤酒等，營業時間甚至開到凌晨2點，讓台北夜貓族能在午夜時分吃到泰式居酒屋宵夜，這麼平價的串燒搭配輕奢感時尚裝潢，果然很符合COCA泰式串燒酒場Slogan：「不吃泰串 枉一生!」東區串燒推薦給軟絲們。COCA泰式串燒酒場一樣收錄在軟西的忠孝敦化美食忠孝復興美食台北串燒推薦中。

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▻原文:東區串燒推薦》COCA泰式串燒酒場

東區串燒推薦 COCA泰式串燒酒場用餐環境

位於忠孝敦化站附近新開幕的COCA泰式串燒酒場，是新形態的泰式餐酒館，把南洋酸辣甜香醬料融合日式經典串燒，推出獨家COCA泰式居酒屋，不僅一進門就能聞到濃濃泰奶香氣四溢，空氣中更有股清新酸香，讓人迫不及待準備大快朵頤一番啦。

COCA泰式串燒酒場質感墨綠色調，搭配亮麗橘色跳色金屬座椅，有別於一般泰式明亮寬敞風格，COCA泰式串燒酒場走輕奢時尚裝潢餐酒館路線，座位不算太多一眼就能望盡，建議想去的朋朋，可以線上訂位

最棒的是COCA泰式串燒酒場假日開到凌晨2點，東區宵夜場夜貓子們有新選擇，宵夜時段也可以來個泰式宵夜，享受不一樣風味的泰式串燒，最平價甚至NT39就有，文末有COCA泰式串燒酒場菜單可參考，東區平價居酒屋推薦給軟絲們。

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

COCA泰式串燒酒場除了現點現烤的串燒外，還有各種泰式海鮮，嚴選新鮮海鮮食材，例如生食級干貝、泰式檸檬炸魚等，東區居酒屋推薦給軟絲們。COCA泰式串燒酒場一樣收錄軟西的台北串燒台北居酒屋推薦中。

東區串燒推薦 COCA泰式串燒酒場美食介紹

涼拌青木瓜沙拉(NT98)

清爽好吃消暑，脆度滿分，幾乎就是每家泰式料理必備的開胃菜。

沙嗲椰奶醬、青檸海鮮醬、暹羅酸辣醬

有別於一般串燒店通常都是刷醬油，或是日式醬汁，COCA泰式串燒酒場特別請米其林餐廳主廚研發，三種顏色泰味秘制燒醬，黃紅綠不僅顏色繽紛還超「泰」，聞起來酸甜辛香味濃厚，拿來刷串燒增添用餐樂趣。

其中軟西最喜歡的就是沙嗲椰奶醬，奶香甜味中和串燒鹹香，淡淡堅果香氣花生味不過重軟西敢吃，至於青檸海鮮醬則是有刺激感的辣口相當提味，這三款最有泰式風情的就是暹羅酸辣醬，酸酸甜甜刷串燒好滋味~以東區串燒平價來說還有不同醬料搭配簡直CP值超高!

手工甜不辣(NT39)

櫛瓜(NT49)

COCA泰式串燒酒場甜不辣特地選了基隆的手工甜不辣，光從外觀就可以看出飽滿厚度，吃下去超彈Q越嚼越香，櫛瓜帶多汁水潤爽脆，焦香氣更好入口。

骰子牛佐鳳梨(NT79)

梅花豚佐玉米筍(NT59)

鮮嫩板腱牛(NT98)

火烤羊肩肉(NT69)

骰子牛佐鳳梨酸爽果香和塊狀好入口有咬勁牛肉，梅花豚佐玉米筍則是咬下瞬間，可感受到玉米筍的爆汁鮮甜，本身只有簡單香料調味，但刷上泰式醬汁提升酸度，超級開胃。

鮮嫩板腱牛紮實有Q度，火烤羊肩肉可能因為我們拍照放了一下下稍微有點偏乾，但軟西推薦這兩款都可以刷海鮮青檸醬，辣度有感提升更帶出滿滿肉香。

炙燒生食級千貝(NT128)

小蘑菇(NT59)

干貝肥美外表焦脆內裡柔嫩，小蘑菇泰西合併菇味水潤香氣獨特。

椰奶燉菇(NT128)

這道是柯軟當天最喜歡，醇香椰奶包覆香菇、杏鮑菇、洋菇、櫛瓜、紅蘿蔔等，吃起來絲滑順濃，香甜不膩滿滿蔬菜不僅五彩繽紛，在眾多肉品串燒中可以當作中繼轉換口味，邊吃邊想配飯，一定會扒光光!

COCA銷魂鮮蝦餅(2入NT168)

COCA泰式串燒酒場蝦餅外皮卡滋酥脆，裡頭真的吃得到一隻完整彈牙甘美蝦子，旁邊酸爽泰醬提神微微辣度更好吃。

秘制火山排骨(NT288)

這道就是加入海鮮青醬，疊得像火山高的排骨是泰菜一大特色，COCA泰式串燒酒場的排骨滿滿軟骨，咬起來雖然腮幫子很痠，但超級過癮，不會過辣反而是偏酸的口感，這道吃到後面會真的酸到臉皺在一起，嗜酸的軟西很喜歡，但柯柯怕酸的就把整碗讓給我啦XD。

炙燒鮭魚排(NT288)

下面搭配阿隆醬，吃起來有點青醬的感覺，清順帶點蔬菜香氣，鮭魚自帶油脂感滿軟嫩的。

烤帶殼玉米筍(3入NT98)

玉米筍本身滿清甜的，脆口甘美，不沾鹽巴當作串燒中場休息也很不錯。

泰式洋蔥皮蛋(NT98)

皮蛋上面就是暹羅酸辣醬，老實說軟西不太敢吃皮蛋，但是COCA泰式串燒酒場的皮蛋先炸過之後，搭配上面酸辣醬酸爽十足，去除了皮蛋的氨味，增添了股泰式香辣，讓皮蛋變得外酥內咕溜更涮嘴了。

暹羅果肉椰子水(NT120)

泰妃手沖奶茶(NT90)

COCA泰式串燒酒場的泰奶跟外面的完全不一樣，完全不甜，一開始軟西喝的時候還想說跟一般甜膩泰奶也太不像，不過店員表示因為是手標紅茶茶葉沖的，所以茶味比較明顯較濃，可能軟西比較不習慣，適合給愛茶味的朋朋。椰子水則是可以看到一整塊椰肉，搭泰式料理一秒置身泰國。

泰國聖獅啤酒(NT150)

之前Lotus蓮花泰式餐廳就喝過泰式啤酒，聖獅氣泡細緻，有著淡雅蜂蜜甘甜香氣，喝來清爽很適合搭串燒。其他啤酒餐廳也可參考軟西的台北啤酒餐廳推薦

東區串燒推薦 COCA泰式串燒酒場菜單

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

COCA泰式串燒酒場

忠孝敦化站附近新開幕的COCA泰式串燒酒場，各式串燒搭配泰味秘制燒，推出新派泰式料理，串燒可以自己刷醬參與感十足，除了時尚新潮裝潢，COCA泰式串燒酒場營業時間更一路開到凌晨兩點，讓台北夜貓族能在午夜時分吃到平價泰式串燒宵夜，忠孝敦化居酒屋推薦給軟絲們。COCA泰式串燒酒場一樣收錄在軟西的忠孝敦化美食忠孝復興美食台北串燒推薦中。

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

▻原文:東區串燒推薦》COCA泰式串燒酒場

※本文為邀稿合作文※ 

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COCA泰式串燒酒場

✓COCA泰式串燒酒場地址：台北市大安區敦化南路一段160巷10號(地圖點我)

✓COCA泰式串燒酒場交通：捷運板南線(BL號線、藍色線)忠孝敦化站或捷運文湖線(BR號線、棕色線)忠孝復興站

✓COCA泰式串燒酒場電話：02-66130313

✓COCA泰式串燒酒場營業時間：平日18:00-01:00，假日前夕18:00-02:00

✓COCA泰式串燒酒場臉書粉絲團COCA泰式串燒酒場 FB

✓COCA泰式串燒酒場instagramCOCA泰式串燒酒場 IG

✓備註：可線上訂位、低消NT500/人、用餐限2HR

▻合作請洽：[email protected]

▻歡迎追蹤軟西◅

  

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忠孝復興餐酒館

國父紀念館餐酒館

COCA泰式串燒酒場可以訂位嗎?

COCA泰式串燒酒場可電話、線上訂位。

COCA泰式串燒酒場低消多少?

COCA泰式串燒酒場低消NT500/人



#忠孝敦化餐廳
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忠孝敦化餐廳 東區宵夜 泰式串燒酒場 東區串燒平價 more
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 Polly波波莉娜
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