這次還是帶大家來拾月捌號覓食，晚上也能吃得到早午餐竹東美食推薦。
拾月捌號2.0美髮院跟著我一起時光倒流，
重拾記憶吧！
2.0的誕生讓用餐空間更懷舊復古，新的空間是懷舊美髮院有年紀的應該都不陌生，在享用餐點之餘讓大家更好拍照打卡！
走進新的空間那個舊時代的美髮院的場景，在腦海中漸漸浮現出來。
鏡中有些特別的文字很有情感，顯得這小地方更有記憶點。
我看到這還直問主廚說真的可以洗頭🤣嗎？
他說沒接水只是可以坐上去拍照，那個燙髮的儀器有斑駁的痕跡很有年代感。
而周遭的擺設佈置也是相對應的。
還有藍鯨掛布的小房間讓人感到很溫馨。
可愛的公仔也是這裡的特色之一。
來看更新版2.0Menu:
注意事項很很重要，主廚是一人作業有著自己的堅持，若是趕時間不用急於一時來用餐等待美味的餐點是另一個感受。
招牌鹹派、新品蛋沙拉：
拾月捌號的咖哩也是赫赫有名的，咖哩醬汁較有厚度讓人餘味留存，還多了週末限定的餐點。
美式特調口味讓人意想不到的驚奇，甜橙及芭樂個人也都喝過挺不錯的推一個。
奶茶及蘇打系列：
蛋沙拉 Brunch日本MAYONEE經典$320
吐司烤的酥脆吃起來柔軟，一旁的鹹奶油等待一下時間化開抹上比較好。
吐司抹上顆粒感的蛋沙拉，一口咬下滿滿層次的湧出先是柚子鹽的香氣帶點鹹味又有紅椒粉的椒香味，蛋吃來也是Q彈Q彈的口感很豐富。
依然配了一盆滿滿的水根沙拉醬料隨機。
小農葡萄奶霜冰美式$180
這杯微微漸層感一口先感受奶霜的鹹甜再來是葡萄果汁的香氣。
再喝第二口葡萄果汁與美式咖啡融合的很巧妙，沒有酸澀感淡淡地苦味果香仍在嘴裡殘還蠻好喝的。
鐵觀音流心巴斯克(隱藏)
伯爵茶流心巴斯克
跟外頭吃到的稍稍不同，這流心乳酪蛋糕是柔軟順滑細緻的口感，還加上一球冰淇淋讓乳酪吃起來很清爽不甜膩還多了份甜蜜感上心頭。
可參考之前的文章：
拾月捌號資訊：
營業時間：
星期一~星期五 10:30–14:00，17:00–23:30
星期六 、日10:30–23:30
星期三 休息
星期四 17:00–23:30
地址：新竹縣竹東鎮東寧路一段119號
☎️0955-378005
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