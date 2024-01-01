重拾記憶吧！

2.0的誕生讓用餐空間更懷舊復古，新的空間是懷舊美髮院有年紀的應該都不陌生，在享用餐點之餘讓大家更好拍照打卡！ 2.0的誕生讓用餐空間更懷舊復古，新的空間是懷舊美髮院有年紀的應該都不陌生，在享用餐點之餘讓大家更好拍照打卡！

走進新的空間那個舊時代的美髮院的場景，在腦海中漸漸浮現出來。

鏡中有些特別的文字很有情感，顯得這小地方更有記憶點。

我看到這還直問主廚說真的可以洗頭🤣嗎？

他說沒接水只是可以坐上去拍照，那個燙髮的儀器有斑駁的痕跡很有年代感。

而周遭的擺設佈置也是相對應的。

還有藍鯨掛布的小房間讓人感到很溫馨。

可愛的公仔也是這裡的特色之一。

來看更新版2.0Menu:

注意事項很很重要，主廚是一人作業有著自己的堅持，若是趕時間不用急於一時來用餐等待美味的餐點是另一個感受。 注意事項很很重要，主廚是一人作業有著自己的堅持，若是趕時間不用急於一時來用餐等待美味的餐點是另一個感受。