自古就作為博多的氏神和總鎮守而聚集當地人的信仰的櫛田神社

是保佑不老長壽、生意興隆的神明，獲得民眾虔誠信仰。

其中櫛田的銀杏樹，是福岡縣指定天然紀念物

樹齡據說約為1,000年以上，自古以來便是受到崇敬的御神木

美麗的銀杏樹盛開時，拍起照來相當壯觀喔!!!

位於川端商店街尾段 櫛田神社，位於福岡市，建立於757年

福岡市最古老的神社之一，吸引許多遊客慕名前來參拜神社並祈求神明的保佑。

其中每年七月還是九州最盛大的博多祗園山笠祭典的主會場

神社內的銀杏樹，更是福岡縣的指定天然紀念物。

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每年七月福岡最大的祭典博多祇園山笠祭，這時期最為熱鬧~

但沒在這時間前往的朋友也別擔心~

櫛田神社裡面完整擺放山笠，不論你何時前往，都可以來此欣賞喔~

櫛田神社 北神門

櫛田神社 樓門

手水舍

御神牛雕像

相傳摸摸牛頭 可以祈求好運喔~!!

中神門 進入主殿範圍

祭祀主神有大幡主命（櫛田宮）、天照大神（大神宮）、素盞嗚大神（祇園大神）

除了參拜 也別忘記買個御守喔!!

現場也有各式各樣御守，不妨也幫家人朋友買一個平安健康吧!!

隨著國際旅客越來越多，神社也針對外國旅客更貼心的服務喔!!

像是御神籤的部分，也提供多國語言，連中文部分也提供繁體字~

從此不用擔心看不懂御神籤內容拉~

到達櫛田神社十分簡單

搭乘地鐵機場線，中洲川端站下車後，走進川端通商店街後約8-10分鐘即可抵達。

或是搭乘地鐵七隈線櫛田神社前站即可到達。

加上周邊又有川端通商店街、博多運河城等知名景點，參拜完後還可以到附近走走逛逛~

雖然這次前往是12月初，已經錯過熱鬧的博多祗園山笠祭典

但神社內的超大山笠，也是欣賞起來格外壯觀~

另外還有美麗盛大的銀杏樹可以欣賞，金黃一片真的非常漂亮喔!!

櫛田神社

福岡県福岡市博多区上川端町1-41

服務時間:

開門時間4:00~22:00

社務9:00~17:00

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