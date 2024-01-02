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2024汐止拱北殿，23/12/31即時楓況｜2024長庚養生文化村｜落羽松公園，23/12/31即時狀況～

2024-01-02 07:50:06 揚子陵 人氣：118
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窩客好文

揚子陵

發表篇數：468篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：新北市 > 汐止區

初訪～汐止拱北殿，一陣楓紅映入眼簾，彷彿走進了一幅秋日的畫卷。

就在大門口，這裡有懷舊歷史的氛圍，就讓我們來踏青賞楓趣～

2024汐止拱北殿，23/12/31即時楓況｜2024長庚養

 

汐止拱北殿

地址： 221新北市汐止區汐萬路三段88

營業時間： 

每天  07:0017:00

汽車🚗無料｜有廁所 🚾

2024汐止拱北殿，23/12/31即時楓況｜2024長庚養

2024汐止拱北殿，23/12/31即時楓況｜2024長庚養

2024汐止拱北殿，23/12/31即時楓況｜2024長庚養

 

拱北殿興建1906年，奉祀孚佑帝君，也就是大家都知道的呂洞賓。

入廟雙掌合十拜拜，拱北殿的建築風格獨特，每一根柱子都雕刻著精美的圖案，彷彿在述說建廟過往歷史。 

在這裡你可以感受到神聖莊嚴的氛圍，而殿內的壁畫｜雕刻，都是中國傳說神話故事。 

2024汐止拱北殿，23/12/31即時楓況｜2024長庚養

2024汐止拱北殿，23/12/31即時楓況｜2024長庚養

2024汐止拱北殿，23/12/31即時楓況｜2024長庚養

 

我們往右邊的步道開始走起（繞一圈會回到中心點正廟），這一路上有階梯，也有石板的小路，不過可能昨天下過雨，道路有點濕滑，再行走上要注意一下安全，而逛一圈之後，則會走到左側著名的雙拱橋

2024汐止拱北殿，23/12/31即時楓況｜2024長庚養

2024汐止拱北殿，23/12/31即時楓況｜2024長庚養

2024汐止拱北殿，23/12/31即時楓況｜2024長庚養

 

一路上處處的紅黃葉映入眼簾，尤其是在陽光的照耀之下 ，楓紅如火，黃的耀眼～

抬頭仰望滿天的楓葉，不同角度可以欣賞不同色彩楓葉美景，真的很漂亮！

而在地面上則是散落滿地楓葉，鋪滿了小路，彷彿置身於一個仙境。

2024汐止拱北殿，23/12/31即時楓況｜2024長庚養

2024汐止拱北殿，23/12/31即時楓況｜2024長庚養

2024汐止拱北殿，23/12/31即時楓況｜2024長庚養

 

今天的太陽公公真是淘氣，一會露出一會躲藏～拍照要有點耐心等候，才能夠拍到美美的照片～

而在雙拱橋這邊，則是每個遊客喜歡停留拍照的區域，因為假日的關係，拍照都要等等～

2024汐止拱北殿，23/12/31即時楓況｜2024長庚養

2024汐止拱北殿，23/12/31即時楓況｜2024長庚養

2024汐止拱北殿，23/12/31即時楓況｜2024長庚養

 

就這樣子隨興的繞一圈，拾起掉落的楓葉，一起入鏡拍照，感覺更美。

終於～陽光出來了！滿山的楓紅更加的火耀～

2024汐止拱北殿，23/12/31即時楓況｜2024長庚養

2024汐止拱北殿，23/12/31即時楓況｜2024長庚養

2024汐止拱北殿，23/12/31即時楓況｜2024長庚養

 

我們在後殿附近休息，眺望遠處的美景，此時～陽光更加的耀眼。

後續慢慢走下停車場的方向，這裡步道因為有紅燈籠以及日式的石燈點綴，更有濃郁的日本楓味。

2024汐止拱北殿，23/12/31即時楓況｜2024長庚養

2024汐止拱北殿，23/12/31即時楓況｜2024長庚養

2024汐止拱北殿，23/12/31即時楓況｜2024長庚養

 

初訪拱北殿，楓紅搭配傳統的寺廟建築物，美得令人驚嘆。

而在2024/01/07將舉辦拱北公益文化楓葉祭活動，如果有興趣的朋友，可以來這邊健行。

2024汐止拱北殿，23/12/31即時楓況｜2024長庚養

--------------  我是分隔線  --------------

 

後續還有一點時間，我們前往桃園長庚養生文化村落羽松公園

2024汐止拱北殿，23/12/31即時楓況｜2024長庚養

 

長庚養生文化村｜落羽松公園

地址： 333桃園市龜山區長青路2

營業時間：

24 小時營業

汽車🚗無料｜有廁所 🚾

2024汐止拱北殿，23/12/31即時楓況｜2024長庚養

2024汐止拱北殿，23/12/31即時楓況｜2024長庚養

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這裡只是一個小點，子陵很喜歡來到這邊走走，不會有太多的遊客，可以悠哉的在這邊慢步行走或者是坐下發呆。

感覺這裡落羽松狀況，可能還要再等一等，預計在1月中旬過後，會更漂亮。

（以上是個人不負責任制推估，僅供參考！）

2024汐止拱北殿，23/12/31即時楓況｜2024長庚養

2024汐止拱北殿，23/12/31即時楓況｜2024長庚養

2024汐止拱北殿，23/12/31即時楓況｜2024長庚養

 

陽光照耀之下，這裡的落羽松步道更美～

今天是2023/12/31，晚上即將跨年邁入2024年。

在這裡祝福  各位的朋友  2024平安喜樂每一天。

2024汐止拱北殿，23/12/31即時楓況｜2024長庚養

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揚子陵

揚子陵的受、想、行、識，亦復如是世界！




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