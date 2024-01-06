從小米初訪客來吃樂-新竹旗艦店後，不知不覺過了兩年 ，來自台東風味的大腸麵線口味跟初訪時一樣好吃

配料新增了手作的瘦肉羹，從原本只有東石蚵仔、滷大腸及新竹摃丸大三元變成大四囍麵線了 XD

還有用黑糖桂圓熬出來的甜湯加上綠豆算、新竹在地福源花生粉等配料，冬天熱熱的吃是非常棒的甜品。

搭配綠豆算冰棒來個冰火五重天

快跟著小米一起看看吧。

市區滿300提供外送，園區滿1000提供外送

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👉客來吃樂-新竹旗艦店位置

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客來吃樂-新竹旗艦店位於西大路上，靠近經國路。

👉客來吃樂-新竹旗艦店環境介紹

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裝潢帶有復古風格，店內無提供內用，以外帶為主~

牆上有料理特色給大家參考，主要提供大腸跟蚵仔麵線給大家享用

綠豆算湯頭堅持用黑糖桂圓熬出甜而不膩的湯頭，搭配綠豆仁跟花生粉，冬天熱熱的吃真的很溫暖

夏天有賣剉冰，黑糖桂圓綠豆算冰棒(30元/支)一年四季都買得到

新竹旗艦店由一對年輕夫妻也是小米的粉絲，離開園區來創業，帶給大家有特色的台東麵線

綠豆剝殼後為綠豆仁，加入黑糖桂圓熬煮成綠豆蒜~

👉客來吃樂-新竹旗艦店菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

麵線有沒加料的清麵線，和綜合、大腸、蚵仔麵線可以選擇，還有豐盛的料多多麵線每天限量供應

配料新增了手作的瘦肉羹，大家可以依喜好加料~

黑糖桂圓綠豆算有分小碗45元、大碗60元，芋圓、地瓜圓送完為止喔！

👉客來吃樂-新竹旗艦店用餐心得分享

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來開動吧！

大胃王的朋友可以點料多多麵線(110元)，配料有東石蚵仔、滷大腸和新竹摃丸，加手工瘦肉羹一份20元就變大四囍了！

加入蒜泥跟香菜提味，就是一碗傳統美味的台灣小吃

小米吃一口麵線時真的有驚艷到，好吃的麵線不只是吃配料，吃清麵線就可以嚐出他的功夫所在~

老闆使用兩間不同廠牌的麵線烹調，讓客人可以吃到兩種不同麵線的彈牙滑順口感

湯頭使用燙鮮蚵的湯底加入柴魚片、紅蘿蔔、筍絲及油蔥酥等食材熬煮，鹹香帶甜的口味，不會像南部偏甜口味，也不會有勾芡過頭的口感，喝起來是就像海鮮清湯的風味

肉羹肉質挺不錯的，嫩中帶嚼勁，醃製入味，搭配麵線一起吃，是傳統的美味

再加上他們的辣椒提味就更棒了~

大腸給得很多，而且大腸是他們自己滷製，吃起來不會有腥味，有軟嫩帶Q的口感

老闆堅持使用東石蚵仔，鮮甜肥美的滋味，跟麵線是黃金的組合~

最後來個新竹摃丸，來自老闆很喜歡的一家市場小店，彈牙有肉汁，這可是隱藏版的美味

重口味的朋友加入他們炒的辣椒油，至少中辣以上，香辣有勁，重口味的朋友一定非常過癮。

小米推薦給大家

招牌黑糖桂圓綠豆算(小45元,大60元)也是必點的，讓小米很驚艷

大碗的份量很多，有桂圓、綠豆仁、福源花生粉滿滿的料。

濃郁黑糖桂圓的香氣，加上甜而不膩帶有濃稠口感，冬天熱熱的喝非常順口，深受女性朋友喜愛

綠豆仁香氣濃郁，而且煮的火侯剛剛好，讓綠豆仁鬆軟綿密，大口大口的吃很過癮

其實在新竹綠豆算真的很少見，喜歡吃這一味的朋友可以來回味看看，小米大力推薦他們的綠豆算~

軟Q帶嚼勁的地瓜圓跟芋圓，搭配黑糖桂圓湯頭，真的會讓人回味無窮

小米推薦一個新吃法，黑糖桂圓綠豆算冰棒(1支30元,2支50元)搭配綠豆算，來個冰火五重天

桂圓諧音貴人，希望小米也能遇到貴人相助~

冰棒的基底是黑糖桂圓熬煮而成，甜而不膩、解膩又清爽，搭配綠豆算，冰火交融超爽的 XD

以上是小米的心得分享，客來吃樂多年來維持水準一樣美味，老闆夫妻非常用心經營，想吃台東風味麵線的朋友，小米推薦給大家

👉客來吃樂-新竹旗艦店營業時間地址

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🌟店家資訊：客來吃樂-新竹旗艦店

🏠地址：新竹市北區西大路716號

☎電話：0927 727 901

⏰營業時間：11:00–20:00 (週二、三公休)

粉絲團：客來吃樂 大腸蚵仔麵線/綠豆算（新竹旗艦）

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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