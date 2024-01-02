歲末年初，又到了送禮的旺季啦！在琳瑯滿目的禮盒中，當然是選法布甜的禮盒啦！

法布甜－台中創始店

地址：台中市西屯區大墩路 979號

電話：04-2320-1996

時間：週一至周日 10：00-21：00

愛馬仕橘的包裝盒，既活潑又充滿高級感，而且符合每款產品提供不同尺寸的包裝提袋，超貼心！

原味馬卡龍鳳梨酥 NT$899／12入

外包裝真的覺得是禮盒界的精品耶！選用台灣特產的士鳳梨製作的鳳梨酥，最棒的是採用無油、 無水、 無麩質三無製程，才能形成全台國一無油健康又美味的鳳梨酥！

金旺禮盒NT$899／3款產品

象徵財富的金色包裝，過年送禮相當於送錢財，收禮的人鐵定眉開眼笑，一打開立即享用驚喜美味三款產品！

金旺禮盒包含法布甜的招牌馬卡龍鳳梨酥絕對是必備款；常溫、冰凍、溫熱各有特色的奶皇酥真的是極品；低糖烘培養生堅果塔堪稱一絕！

嚴選新鮮食材，傳承老師父手藝，都是用最佳的黃金比例做的糕點，入口的舒軟，入喉的甜嫩口感，讓是味蕾最大感受！

選擇法布甜的馬卡龍鳳梨酥、豐富的內餡讓人驚艷，金旺禮盒來送給今年最感謝的人，當做企業送禮也超有面子！

當然也得好好犒賞辛苦一年的自己啦！法布甜的法式蝴蝶酥 NT$299／6入

一層一層，歷經65道酥皮折法，才會酥脆有層次，選用法國的優質乳源，吃起來才會奶香四溢！蝴蝶酥特有的愛心造型，讓這款餅乾多了一份浪漫！

還有還有～更多驚喜甜點在這裡！

新鮮雙莓，甜膩好滋味的雙莓雪Q餅 NT$199

奶香杏仁餡，軟硬適中的法式牛軋糖 NT$199

法布甜的美好都在這裡！

歲末年終，贈送精品法布甜禮盒，送貴賓，致上最深祝祝福，感謝貴人照顧，；選上精緻法布甜糕點，送自己，為生活加點糖，未來會更好！

優惠專區：https://www.arbaking.com.tw/events/ny2024

折扣碼：yq50

即日起到2月6日中午12點，法布甜全館全台寄送『免運』！

法布甜－台中創始店

地址：台中市西屯區大墩路 979號

電話：04-2320-1996

時間：週一至周日 10：00-21：00

官網：https://www.arbaking.com.tw/

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