永康街必吃小吃心中排行第一，目前非屬【奇福扁食-信義本店】為榜首，就位在東門。不僅是間在地經營超過三十年的老店，在台灣美食排行榜中也榜上有名，更被日本報導為台灣必吃小吃之一。這看起來素雅清淡的扁食餛飩，究竟有多大的魅力能如此擄獲各國旅人的喜愛，更有不少當地人是從小吃到大，就在自己吃過一次後沒齒難忘，應該很少能吃到如此薄順滑嫩的餛飩，餡料更是扎實夠味，真材實料。

扁食、餛飩、抄手、雲吞，這看似本為一家族的成員，究竟有什麼不同，其實廣義來說，大家都是「餛飩」，只是源自不同地區的稱呼，在根據不同地方作法，稍微有所不同。好吃的餛飩除了最主要的餡料之外，外皮柔順薄才是真正好口感的靈魂所在。這也是【奇福扁食】厲害的地方。



說說這一家親的餛飩到底有何差別，在中國北方稱為「餛飩」的食物、到了兩廣、港澳因廣東話發音被稱為「雲吞」、在閩南與台灣則稱作「扁食」、在四川巴蜀一帶被叫做「抄手」，而抄手和餛飩的細微差別在於麵皮的包法不同，抄手有其獨特的包法，成品形似雙手交叉抱臂的動作，這也是抄手之名的由來，再加上四川偏愛辣，因此抄手又以紅油抄手為最佳代表，當然也有不辣的白抄手。



而過往提到《永康街》大家第一印象就是信義路二段右轉-永康街-的那條熱鬧街道，裡頭有知名的鼎泰豐、芒果冰、永康公園及一些文創店，但疫情之後，永康街主街似乎已不如過往熱鬧，許多大小美食小吃也汰換了一輪又一輪，變得沒有過往那充滿台灣美食濃厚的氛圍，也因為大家都以「永康街」主街為主，似乎很容易忽略這間不在永康街本街上的老字號在地巷弄美食【奇福扁食】其實也不過就在永康街對面的巷子裡。



【奇福扁食】就位在東門捷運站的６號出口，離７號也很近且有手扶梯 XD



捷運出口出來直走會經過一個TIMES停車場，左轉就是了，所以來這邊不論是搭捷運、騎車、開車都非常方便，路口就是停車場，巷子內也很多機車停車位。

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【奇福扁食-信義本店】東門美食/永康街美食

地址：台北市信義路二段243巷2號

預約：02-2356-3850

時間：10:30-14:30;16:30-20:00

官方網站：https://www.chyi-fwu.com/

FB粉絲團：https://www.facebook.com/profile.php?id=100064063172379

IG粉絲團：https://www.instagram.com/chyi_fwu_taiwan/

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夜裡相當顯眼的紅通通招牌【奇福扁食】一男一女的主視覺也好可愛，而且這店面也太大了吧~

【奇福扁食】創立於民國七十九年，至今營業已經超過三十年以上，主要就是以純手工、高品質的扁食為主，除了常見的鮮肉扁食，也開發了鮮蝦、干貝、金魚扁食(形狀命名)、麻辣扁食..諸多口味，以及肉燥、炸醬等相關產品，是個一步一腳印，堅持初衷之外也不忘創新發展的企業。

【奇福扁食】的好口碑不僅受到台灣人的喜愛，也揚名國際到了日本，被日本雜誌入選為來到台灣的必吃小吃



其獨特美味也受到不少節目、媒體採訪，大家都想將台灣這好味，發揚讓更多人知道。



經過日本雜誌大篇幅報導後，吸引了不少日本旅客前來【奇福扁食】也因此特別在品項上以日文來翻譯，表達了對國際旅客的友善及便利



店面前有清楚的顯示營業時間，基本上中間有休息兩個小時唷，營業時間到晚上八點，



每日供應的青菜，也會清楚的寫在外頭小黑板上



一走進店面相當寬敞，即便經營數十年，也能在感受到老店卻相對潔淨的維持，座位數量相當多，連中間柱子的空間一點都不浪費，



每個座位間也相當寬，翻桌率算很快，五點多下班時間就看到不少的人潮~



員工很熟練的各司其職，很和藹親切，不是那種生意好、名聲大就傲慢姿態的業者，



且大多很熟練的都是年紀是比較長一點的，真的好親切~



不論是外帶、內用 一率都到櫃檯點餐，發現了嗎? 地板上還有紅、藍標誌唷！



外帶藍點點、內用紅點點，這樣分流挺有意思的～



找好座位，也開始點餐，菜單就是以扁食為最主打，分為鮮肉、鮮蝦、干貝、海鮮四種口味，有純湯、乾麵、湯麵、抄手，還有一些拌麵、湯款、小菜等，非常簡易明瞭，還有以防大家口味、價格對應看不清楚，還有稍微用顏色分隔一下～同時讓櫃台人員結帳時比較清楚～



小菜都是相同價位，可自行到冰箱取，或跟服務員說一聲，小菜感覺都很特殊，除了常見的黑白切，豆干、滷蛋、海帶、豆干絲，還有自創的翠香雲筍、辣木耳、煙燻豆包、紅燒豆皮



超多小菜～下層還有蓮藕、小黃瓜、麻辣豬耳朵、烤麩嫩筍、芥末杏鮑菇、皮蛋豆腐，好多種類都好特別，



還有可以外帶的冷凍扁食可以外帶回家唷！



四到五種口味可以選擇，這次也外帶了兩盒新上市的口味－麻辣雙椒－回家試試看



【奇福扁食】冷泡茶系列每瓶55，部過只要有消費主食扁食，可以折抵 20，喜歡飯後來個茶飲的朋友可以參考唷！最近也很喜歡買這種冷泡茶，喝完有時候還會回沖個一回，淡淡的茶香當水喝~但盡量不要超過兩天唷~ 有些茶葉可是會發霉的唷



小菜系列，選了幾款特別又特愛的，醃漬小黃瓜、日式芥末杏鮑菇(超喜歡)、麻辣豬耳朵(真的有麻辣)



清爽的醃漬小黃瓜，味道很剛好~不會有很重的醃漬味或過酸，



小黃瓜切的好整齊，一次入口剛剛好~非常清脆新鮮~也很開胃



水份充足，一看就很新鮮，其實小黃瓜是非常好的蔬食，百分之九十以上的水份，還有豐富的維C、K、鎂、β-胡蘿蔔素，熱量又很低【奇福扁食】的小黃瓜很不錯~



再來這個小菜本人相當喜歡《日式芥末杏鮑菇》超級夠味~這芥末的味道夠嗆



杏鮑菇口感非常的好，店家切成長薄片，卻依舊厚實彈牙，水份好多，味道很有層次感



濃郁的芥末嗆辣味一股兒的衝腦~超級過癮，但後面咀嚼起杏鮑菇的彈Q滑順，若喜歡芥末辛辣嗆的朋友，這小菜非常推薦



《麻辣豬耳朵》也是重口味的小菜，真的夠辣~帶有花椒味的麻，但不會辣很久~



真的豬耳朵帶有肌肉層、瘦肉跟肌理組織、脆骨，且非常的清楚



富有膠質的麻辣豬耳朵，吃起來又韌又脆，味道鮮香不膩，入口滑嫩但有脆骨，口感很有層次



豬耳朵的量給的十足，發現【奇福扁食】的小菜CP值都很高，像剛剛的杏鮑菇跟這個麻辣豬耳朵都才40耶！



今日青菜－高麗菜，應該是用豬油拌炒的，挺香，高麗菜很脆口新鮮代微甜，均衡營養滿分



餐點很快就上齊了，四個人分別點了湯類、麵類、飯類分享一起吃。看到那薄皮到透的扁食就覺得這味一定很讚～



《鮮肉扁食湯》是本人很喜歡的清湯，這種又清不帶魯油或油蔥的湯，喝起來最舒服，一點也不會膩



忠於原味的鮮肉餛飩湯，小小顆但好多顆，大約有10~12 顆這樣多，肉餡是用豬的不同部位，透過黃金比例的搭配而成，且鮮肉小餛飩剛好一口一顆，皮薄鮮肉鮮甜，好好吃~



皮薄到滑順到口中幾乎感受不到存在，更不會有皮厚再吃麵粉的感覺，超厲害的餛飩，且肉香滿滿又不膩口，據了解【奇福扁食】的扁食每一顆都是純手工包的，每一個員工光是要包好這扁食，大約就要花費半年到一年以上的時間，才能把扁食包的完整不破，



冷冷天的天喝一碗這樣暖呼呼的熱湯，真的好過癮，湯頭非常清雅，最簡單的美味



《肉燥飯》很不錯的味道，喜歡吃飯的朋友覺得味道很讚，這肉燥飯不像滷肉飯那樣的油膩，



上頭還有一個相當開胃的瓜瓜，很像以前小時候阿嬤常煮的瓜仔肉飯，香鹹不膩，肉燥肥瘦又剛好，



飯也煮得很好吃，配上香而不膩的肉燥，看似簡單的一碗肉燥飯，卻讓人有種思念故鄉味的感覺



《鮮蝦扁食乾麵》同時有小豆苗跟拌上了肉燥，餛飩真的皮薄又真材實料



看這晶透的皮內還能略顯出粉色的蝦仁，每一顆扁食都是完整的大蝦仁唷，而且都還貼心地將蝦子背部蝦腸都挑掉了，吃起來特別的新鮮帶有Q彈的鮮甜蝦仁。



不過這碗是朋友的~就沒有捕捉到內餡料的部分~它們覺得好吃就一口一口的狂吃~不等相機的~



另一碗是《海鮮扁食乾麵》覺得海蝦扁食的餛飩好可愛喔~小小顆粉粉的



像極了金魚，這也是原名-金魚扁食-的海鮮扁食，形狀太可愛所以這樣取名，



海鮮扁食的內餡是由兩種蝦，加上日本進口的蝦卵，和豬的後腿肉去搭配而成，帶有點QQ啵啵的口感，營養價值很高唷！



裡頭還有幾片不太懂是什麼的搭配，吃起來有點像日式竹輪的感覺



拌上肉燥的乾麵，非常香，但很喜歡這樣不膩口的乾麵



《干貝紅油抄手》非常推薦的紅油抄手，別看著辣油紅通通，不會很辣唷～反而增添了抄手的香氣



在紅油中的抄手加上小豆苗、蟹味棒剝成絲，配色看起來好美～整個味蕾也被打開～



圓滾滾的干貝抄手，光外表來看就感受到內餡的扎實，



薄薄的外皮沾上了紅油，可以說是吸附的完整，滑嫩沽溜



輕輕一咬～整大顆的干貝就在裡面，Q彈扎實的口感，真的是整顆完整的干貝唷！



【奇福扁食】的干貝是用一整顆干貝，不是干貝絲，也不是那種需要費勁咬不動的干貝，裡頭的干貝配送可是全程採產地低溫直送，再搭配有黃金比例之稱的豬肉包裹而成



整顆干貝扁食吃起來就是很過癮，非常Ｑ彈，且干貝味道鮮甜，搭上紅油些微的辣油香味，夠味又好吃



《鮮蝦扁食湯麵》清湯、細麵、搭配鮮蝦扁食，清湯掛麵的看似一碗簡單的餛飩麵，就是比外頭一般餛飩麵多了份高雅清爽的格調感覺。



湯頭都一樣，非常的清香，不油膩，鮮蝦扁食看起來就比較大顆，還能隱約看到蝦蝦的影子



也正好是最喜歡的細白麵，稀哩呼嚕的好入口，麵條Ｑ彈，吸附上的清湯讓麵條不油不膩，帶有點淡淡的清湯味



Q彈滑亮的外皮是真的是【奇福扁食】最大的特色，也是令人最喜歡的地方，



鮮蝦扁食也明顯比較大顆，吹彈可破的外皮，餡料相當飽滿實在



上述有提到【奇福扁食】的鮮蝦扁食每一個蝦仁不僅完整入餡，來把蝦腸通通都挑出來囉！經過手工一隻隻的調味，在混合牧場豬的後腿肉，每一口都能吃到奇福的用心，以及蝦蝦的新鮮和Q彈~~~



【奇福扁食】經營三十多年來算是相當低調的台灣小吃，穩紮穩打的擄獲大家的味蕾及老饕的心，同時也帶給人一種高品質、高水準、平價小吃的觀感



靜靜地隱藏在東門永康的巷弄裡，即便不位於永康街上，每到用餐時間，客人依舊絡繹不絕，



外帶的人更不少，還有生食冷凍的可以讓大家存放在家中隨時可以享用，這次也特別外帶了兩盒新口味的雙重麻辣抄手。



包裝好高級，雙重麻辣抄手是歷經了六年的研發，經由不斷調配研製，讓麻與辣的比例達到完美呈現才推出的新產品



有別於一般外頭的餛飩，讓大家在家裡就能隨心所欲的吃到【奇福扁食】之外，還能品嚐到那又麻又辣的餛飩，直接暢麻到底～單盒裡頭也清楚的標示了不同的口味，每盒中都附上了醬包及花椒粉~



料理方式也很方便，不用10分鐘就能完成的麻辣抄手，個人覺得很適合居家、佳節送禮或是出遊包棟、露營，簡單就能煮出好吃的麻辣扁食，提醒~外帶後要盡快冷凍唷~



台灣美食遍及大街小巷，不少超過數十年的老店更是隱藏在不知名的巷弄中，沒有鬧區中往來的人流，卻依舊靠著獨特的美味及不變的堅持，締造巷弄中的人聲鼎沸。在者覺得奇福扁食有一種『祈福』的親切感，挺暖人心的感覺。

【奇福扁食】是真心非常推薦的平價小吃，有別於一般外頭吃到的餛飩，那滑順的外皮及鮮美的內餡、清爽不膩的湯頭，吃過一次令人難以忘懷，是永康街非常值得推薦的台灣美食唷。

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【奇福扁食-信義本店】東門美食/永康街美食

地址：台北市信義路二段243巷2號

預約：02-2356-3850

時間：10:30-14:30;16:30-20:00

官方網站：https://www.chyi-fwu.com/

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